Ungerecht? Heidi Klum überrascht mit Model-Auswahl fürs GNTM-Finale

Heute, 10:34h 5 Min.

Der letzte Schritt ist oft der schwerste. Im Halbfinale von "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) droht zwei Models das Aus. Auf dem Programm stehen das wichtigste Shooting der Staffel  das Cover-Shooting für "Harper's Bazaar"  sowie die letzte große Fashion-Show vor dem Finale. Unterstützung bei der Vergabe der Final-Tickets erhält Heidi Klum (52) von Supermodel Candice Swanepoel (37). Am Ende steht die wohl schwerste Entscheidung der Staffel an: Welche sechs Models schaffen es ins Finale? Für ein aussichtsreiches Männer-Model platzt überraschend der Traum kurz vor der Ziellinie. Ist das gerecht?



Godfrey? "Vielleicht ist seine Zeit gekommen"



Heidi Klum ist stolz auf ihre letzten Acht. Sie weiß um die Schwere ihrer heutigen Aufgabe, die Final-Tickets zu vergeben: "Man gönnt es ihnen allen  was es nicht leichter macht." In diesem Jahr zieren GNTM-Siegerin und -Sieger wieder das Cover des deutschen "Harper's Bazaar"-Magazins. Chefredakteurin Kerstin Schneider (58) bittet die Models zum Shooting in eine Tagebau-Kulisse. Dort setzt sie Fotograf Mauro Mongiello in schicken Abendoutfits kontrastreich in Szene.



Der 31-jähirge Tony, der Mr.-Gay-Germany von 2015, verströmt im weißen Anzug "Oscar-Glamour". Laut Heidi macht das gehörlose Model einen "super Job." Daphne (25) überzeugt mit ihrem "Killerblick". Ibo (21) punktet mit Charme und starken Bildern. Anika (27) gefällt im Gucci-Kleid zwar mit ihrer Körpersprache. Laut Jury kämpft sie aber mit einem "angestrengten" Gesichtsausdruck. Godfrey (34) berührt mit seiner Geschichte und glänzt vor der Kamera: "Vielleicht ist jetzt seine Zeit gekommen", so Heidi. Aurélies (22) "unfassbare Katzenaugen" begeistern. Anna (22) bekommt von Kerstin Schneider Kritik für ihre Körperhaltung. Luis (24) beeindruckt mit "richtigem Model-Face" und vielen guten Bildern.

Shooting-Ranglisten sorgen für Unruhe

Nach dem Shooting der weiblichen und männlichen Models lässt Klum Kerstin Schneider jeweils ein Model-Ranking aufstellen: Wer konnte am meisten überzeugen, wer am wenigsten? Für Schneider liegt Luis bei den Männern vorn, gefolgt von Godfrey und Ibo. Tony belegt trotz seine Lobes überraschend nur den vierten Platz. Tony will sich "nicht den schönen Tag vermiesen lassen". Ibo hadert: "Zu hören, dass man auf Platz drei gelandet ist, ist nicht das, was man hören möchte." Bei den Girls sind Aurélie und Daphne Schneiders Shooting-Favoritinnen. Dahinter stehen Anika und Anna. Und wie so oft zweifelt Anna wieder einmal an ihrer Model-Eignung: "Diese Einschätzung macht mich megatraurig."



Als Motivationsschub vor dem abschließenden Walk erhalten die acht Halbfinalist*innen Videobotschaften ausgeschiedener Kandidat*innen. So richtet sich Marlene (20) an Aurélie: "Du warst für mich von Anfang an die schönste Frau auf Erden." Per Tablet blendet sie dann auch noch Nana (24), Merret (21) und Juna (24) ein. Alle Fünf haben auf der kalifornischen Ranch zu Anfang der Staffel ein Zimmer belegt. Aurélie, selbsternannte "Heulsuse der Staffel", ist begeistert: "Ich bin so dankbar, dass ich sie hier kennen gelernt habe. Und ich rocke das für sie." Ibo erhält Support von seinem "Bro" Boureima (21). Und Dilara (23) wünscht sich von Daphne: "Ich möchte dich irgendwann auf der 'Harper's Bazaar' sehen."

Tony ohne Hörgeräte: "Fokussiere voll auf den Beat"

Die letzte Fashion-Show vor dem großen Finale steht an. Den Catwalk bestreiten die Models in Outfits des New Yorker Designers LaQuan Smith (37). An Heidis Seite entscheidet neben Kerstin Schneider das südafrikanische Supermodel Candice Swanepoel über den Einzug der Models ins Finale.



Aurélie begeistert Heidi Klum mit einem Walk, bei dem "jedes Detail" sitzt. Luis überzeugt so sehr, dass Candice Swanepoel ihn bereits bei der "Mailänder Modewoche" sieht. Daphne kämpft auf dem Catwalk sichtbar mit ihren hohen Schuhen. Ibo beeindruckt mit Ausstrahlung und Haltung. Für Heidi ist sein Gesicht "wie ein Magnet." Anna zeigt einen ihrer besten Walks und legt ihre Schüchternheit auf dem Catwalk ab. Godfrey läuft stark, wirkt aber erneut angespannt. Anika fehlen laut Jury Tempo und Pep auf dem Runway. Tony geht ohne Hörgeräte ein hohes Risiko ein: "Ich fokussiere voll auf den Beat." Candice Swanepoel ist von seinem emotionalen Auftritt begeistert.



Heidi Klum: "Viele werden dich feiern"



Wer sind die sechs Finalistinnen und Finalisten? Auf Heidi Klum wartet "die härteste Entscheidung der ganzen Staffel." Anna aus einem kleinen Ort im Landkreis Rosenheim hatte vor kurzem noch keinerlei Model-Erfahrung. Mit fünf Engagements ist sie inzwischen die Modeljob-Königin der Staffel. Sie erreicht als Erste das Finale. Aurélie begeistert die Jury mit Selbstbewusstsein, Vielseitigkeit und insgesamt drei Jobs. Sie steht genauso im Finale wie Daphne, die zwei Jobs ergattert hat. Für Anika reicht es am Ende nicht ganz. Heidi ist dennoch voll des Lobes für die Paderbornerin. Beim ersten Casting der Staffel nahm Anika mutig ihre Perücke ab und präsentierte ihren krankheitsbedingt kahlen Kopf: "Ich habe es geliebt. Und viele werden dich feiern", so Heidi.



Luis überraschend nicht im Finale von L.A.  dafür ist Tony dabei



Godfrey ist perplex, als Heidi ihn als Ersten ins Finale schickt. Der Wiener hat sich von verpassten Casting-Chancen nie entmutigen ließ: "Du bist der Beweis: Fleiß zahlt sich aus." Ibo folgt ihm: "Du hast so eine Lust auf den Job", so Kerstin Schneider. Mit vier Engagements hat Ibo die meisten Castings aller Männer-Models gewonnen. Es folgt die faustdicke Überraschung des Halbfinals: Tony zieht als Dritter Männer-Finalist in die Endrunde nächste Woche ein. Luis lag beim Männer-Shooting auf Rang eins und wurde von Candice Swanepoel schon in Mailand gesehen, scheidet aber aus. Während Godfrey vergangene Woche seinen ersten Job ergatterte, überzeugte Luis mit drei Jobs fast konstant. Ist Heidis Entscheidung gerecht? Luis gönnt seinen Kollegen das Finale, das zum ersten Mal in der GNTM-Geschichte in Los Angeles stattfindet (queer.de berichtete). (spot/cw)



