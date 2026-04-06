Heute, 11:12h 2 Min.

Sophie Koch, die Queerbeauftragte der Bundesregierung, hat gegenüber dem "Spiegel" (Bezahlartikel) erklärt, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sie seit ihrem Amtsantritt noch nicht getroffen habe. "Die Anfrage für einen Termin steht", erklärte die sächsische SPD-Landtagsabgeordnete.



Mehr als das Desinteresse des Kanzlers beschäftige sie aber die Probleme in der queeren Community: "Das zurzeit drängendste Problem für queere Menschen ist Gewalt", sagte sie dem Hamburger Nachrichtenmagazin.



Koch war Ende Mai des letzten Jahres zur zweiten Beauftragten der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt ernannt worden (queer.de berichtete). Das Amt war einst von der Ampel-Regierung eingeführt worden, erster Queerbeauftragter war der Kölner Grünen-Politiker Sven Lehmann (queer.de berichtete). Queere Aktivist*innen zeigten sich nach der Ernennung Kochs erleichtert, da es zuvor als unklar galt, ob die Merz-Regierung das Amt wieder abschaffen würde.



Vielen in der Union ist die Queerbeauftragte offenbar ein Dorn im Auge: Zuletzt kritisierte Bundesfamilienministerin Katrin Prien (CDU), in deren Haus die Queerbeauftragte angesiedelt ist, Sophie Koch für ein Instagram-Posting zum Tag gegen Transfeindlichkeit (queer.de berichtete). Koch hatte darin unter anderem die transfeindliche Haltung von Alice Schwarzer thematisiert  Priens Sprecher bezeichnete dieses Posting als "Kulturkampf".

Viel Kritik an Schwarz-Rot

Zuletzt gab es aber viel Kritik an Schwarz-Rot, weil die Bundesregierung Desinteresse an queeren Themen zeigt, obwohl es derzeit einen massiven Anstieg der Hasskriminalität gegen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten gibt. Merz persönlich attackierte sogar die Community kurz nach seinem Amtsantritt, als er beim Streit um das von CDU-Bundestagspräsidentin Julia Klöckner eingeführte Regenbogenfahnenverbot am Reichstagsgebäude zum CSD in einer Talkshow kalt anmerkte: "Der Bundestag ist ja nun kein Zirkuszelt" (queer.de berichtete).



Koch hatte bereits im März diesen Jahres angekündigt, Merz zum Berliner CSD einladen zu wollen (queer.de berichtete). Die CSD-Demo wird am 25. Juli stattfinden. In der queeren Szene geht man davon aus, dass Merz eine derartige Einladung ausschlagen wird. Nur die LSU, der queere Verband der Union, denkt anders: Im letzten Jahr hatte LSU-Bundeschef Sönke Siegmann erklärt: "Vielleicht hat ihn noch niemand eingeladen. Ich glaube, er würde das machen" (queer.de berichtete). (cw)