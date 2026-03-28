US-Repräsentantenhaus beschließt "Don't say trans"-Gesetz

Heute, 11:44h 3 Min.

Die republikanische Mehrheit im US-Repräsentantenhaus hat  mit Unterstützung einiger Demokraten  am Donnerstag ein umstrittenes Gesetz verabschiedet, das queere Organisationen als "Don't Say Trans"-Gesetz bezeichnen. Der Entwurf mit dem euphemistischen Titel "Stopping Indoctrination and Protecting Kids Act" (Gesetz zur Beendigung der Indoktrination und zum Schutz von Kindern) wurde mit 217 zu 198 Stimmen angenommen. Acht Mitglieder der demokratischen Fraktion stimmten gemeinsam mit den Republikanern dafür.



Der Entwurf sieht unter anderem vor, Schulen Bundesmittel zu entziehen, wenn Lehrkräfte oder Schulpersonal trans Jugendliche bei Namen, Pronomen oder Geschlechtsidentität unterstützen, ohne die Eltern zu informieren. Queere Aktivist*innen warnen, das Gesetz könne Lehrkräfte faktisch dazu zwingen, trans Schüler*innen gegen deren Willen bei ihren Familien zu outen.

"Gender-Ideologie" künftig verboten

Der andere Teil des Gesetzesentwurfs besagt, dass Schulen keine "Konzepte im Zusammenhang mit Gender-Ideologie lehren oder vorantreiben" dürfen. Dabei wird die Definition von "Gender-Ideologie" aus Donald Trumps Erlass kurz nach seinem Amtsantritt im Januar 2025 genannt, der praktisch die Existenz von nichtbinären und trans Menschen leugnet (queer.de berichtete). Dies könnte faktisch zur Unsichtbarmachung von trans Identitäten im Schulalltag führen. Die Bürgerrechtsorganisation ACLU sprach von einem Angriff auf trans Jugendliche und auf die Freiheit von Lehrkräften.



Mark Takano, der Vorsitzende des Congressional Equality Caucus  einer parteiübergreifenden Interessengruppe für queere Rechte im Kongress -, kritisierte insbesondere die möglichen Zwangsoutings. "Diejenigen von uns, die queere Kinder unterrichtet haben  oder selbst queere Kinder waren -, kennen die traurige Realität, dass nicht alle Kinder aus einem Zuhause kommen, das ihre Unterschiede akzeptiert", erklärte der offen schwule Politiker, der vor seiner Zeit im Parlament mehr als 20 Jahre als Lehrer gearbeitet hatte. "Dieser Gesetzentwurf bringt Pädagogen in eine unmögliche Lage: Lehrer wären gesetzlich verpflichtet, trans Kinder zu outen, selbst wenn sie wüssten, dass das Kind dadurch der Gefahr körperlicher Gewalt oder sogar des Rauswurfs aus dem Elternhaus ausgesetzt wäre." Er erinnerte daran, dass laut Studie 40 Prozent der obdachlosen Jugendlichen queer seien  "hauptsächlich, weil sie von ihrer Familie abgelehnt werden", so Takano.





| Facebook | Mark Takano appellierte im Kongress erfolglos, dem Gesetz nicht zuzustimmen

Republikaner: Elternrechte stehen über Rechten der Kinder



Unterstützer*innen des Gesetzes argumentieren dagegen mit "Elternrechten" und werfen Schulen vor, Kinder ideologisch zu beeinflussen. Republikaner wie Tim Walberg bezeichneten das Gesetz als Schritt zur Wiederherstellung "pädagogischer Vernunft". Der republikanische Abgeordnete Burgess Owens betonte, dass Eltern die volle Verfügungsgewalt über ihre Kinder hätten: "Eltern  nicht Schulverwaltungen  haben das grundlegende Recht, Entscheidungen über die Erziehung ihrer Kinder zu treffen."



Queere Aktivist*innen zeigten sich vor allem entsetzt darüber, dass auch acht Mitglieder der demokratischen Fraktion für das Gesetz gestimmt hatten. Manche von ihnen, so das queere Magazin "The Advocate", hätten sich in der Vergangenheit noch für queere Rechte ausgesprochen.



Das Gesetz, das vor dem Inkrafttreten noch vom ebenfalls republikanisch kontrollierten Senat beschlossen und von Präsident Donald Trump unterzeichnet werden muss, orientiert sich lose am sogenannten "Don't say gay"-Gesetz in Florida. Das vom queerfeindlichen Gouverneur Ron DeSantis eingeführte Gesetz verbietet die Erwähnung von queeren Menschen im Unterricht in Florida grundsätzlich (queer.de berichtete). Auch andere konservative Bundesstaaten wie Iowa, Indiana oder Mississippi haben ähnliche Gesetze beschlossen. (cw)