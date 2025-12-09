LSU darf wieder nicht beim CSD Karlsruhe teilnehmen



LSU-Wagen beim CSD Berlin (Bild: IMAGO / POP-EYE)

Heute, 12:52h 2 Min.

Der queere Verband der CDU darf laut einem Bericht von "ka-news" wie schon im Vorjahr keinen Infostand beim CSD Karlsruhe anbieten. Demnach haben die Veranstalter*­innen einen entsprechenden Antrag der Lesben und Schwulen in der Union (LSU) abgelehnt. Der CSD Karlsruhe findet am 6. Juni unter dem Motto "Niemand soll mit den Folgen von Ausgrenzung alleine bleiben" statt.



Der CSD-Verein begründet die Ablehnung mit seinen Richtlinien (PDF). Darin heißt es wörtlich: "Wenn Teilorganisationen der gleichen Partei (z.B. auf Bundes- oder Landesebene) aktiv dem Selbstverständnis des CSD Karlsruhe widersprechen, dann muss die anmeldende Gruppierung sich aktiv davon distanzieren." Nach Ansicht der Veranstalter*­innen hat sich die LSU aber nicht deutlich von queer­feindlichen Positionen der Union abgegrenzt.



"Die CDU/CSU hat aus unserer Sicht wiederholt Positionen eingenommen und auch politische Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene gefällt, die queere Menschen rechtlich und gesellschaftlich schlechter stellen", erklärte der CSD-Verein.



Als Beispiel wurden Pläne der Union für die Bundestagwahl 2025 angeführt, das Selbst­bestimmungs­gesetz wieder abzuschaffen (queer.de berichtete). "Diese Forderung steht unserer Ansicht nach diametral zu den Bedürfnissen und Forderungen der CSD Deutschland-Bewegung und der queeren Community", argumentieren die Pride-Veranstalter*­innen.



Zwar schätze der CSD-Verein die Arbeit der LSU innerhalb der Unionsparteien. Darum habe man auch der LSU ein persönliches Gespräch angeboten. Die queere Gruppe der CDU habe dieses Angebot aber nicht wahrgenommen.

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CDU: Lokale LSU kann nichts für bundespolitische Entscheidungen

In der CDU Karlsruhe gab es Kritik an der Entscheidung des CSD-Vereins. "Der Ausschluss begründet sich ausschließlich mit bundespolitischen Aussagen oder Entscheidungen in anderen Bundesländern. Dafür können wir in Karlsruhe schlicht nichts. Und dafür kann die LSU erst recht nichts", erklärte Detlef Hofmann, der Chef der CDU-Fraktion im Karlsruher Stadtrat.



Bereits letztes Jahr hatte der CSD den Antrag der LSU auf einen Stand abgelehnt. Damals drohte die LSU mit einer Klage, "da wir einen Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot und die Grundsätze der offenen demokratischen Debattenkultur sehen" (queer.de berichtete). Am Ende gab es aber keine Konsequenzen.



Auch in anderen Städten gibt es immer wieder Debatten darüber, ob CDU oder CSU trotz ihrer als queerfeindlich kritisierten Politik beim CSD zugelassen werden, etwa in München (queer.de berichtete). (cw)