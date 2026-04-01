Erinnerungen eines Davongekommenen

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Heute, 08:15h 4 Min.

Immer wollte ich zugunsten eines reichen Lebens erzählen, erzähle aber vom Tod. Man sollte dieses Buch beiseitelegen. Es passt nicht in seine Zeit. Das Heitere darin scheint flüchtiger zu sein als das Traurige. Aber vielleicht irre ich mich.

Ja, an dieser Stelle irrt sich der Erzähler, Hans Pleschinski, selbst. Mit "Bildnis eines Unsichtbaren" (Amazon-Affiliate-Link ) ist ihm ein Buch über Aids gelungen, das sich nie in Schwermütigkeit ertränkt. Gerade deshalb passt dieser Roman aus dem Jahr 2002, der nun in Neuauflage erschienen ist, auch 2026 noch erschreckend gut "in seine Zeit".



Pleschinski entwirft ein Panorama der 1970er und 1980er Jahre: Nachkriegsdeutschland in Ost und West, Münchner Kunst- und Theatermilieus, ein Leben zwischen Exzess und Existenzangst, zwischen sexueller Freiheit, Luxus. Vor allem aber erzählt er von einer Generation schwuler Männer, deren neu gewonnenes Selbstbewusstsein durch HIV erschüttert wurde. "Manchmal gab es Bedrückungen und Stimmungen, in denen der Gedanke an das Weiterleben unerträglicher war als der an Tod und Erlösung." Doch diese Dunkelheit gewinnt im Buch nie vollständig die Oberhand. Stattdessen durchzieht den Roman eine eigensinnige Lebensfreude. Gleichzeitig zeigt Pleschinski eindringlich, wie sich Angst vor Ansteckung ausbreitet und Homosexualität zunehmend stigmatisiert wird  ein Motiv, das in einem nach rechts gerückten Europa bedrückend gegenwärtig wirkt.

"Gespenstergespräche" mit dem toten Partner



Die Neuuflage von "Bildnis eines Unsichtbaren" ist im März 2026 im Verlag C.H. Beck erschienen

Der titelgebende "Unsichtbare" ist der Galerist Volker Kinnius, Pleschinskis an den Folgen von Aids verstorbener Lebensgefährte. Das Buch ist ihm ein sanftmütiger Nachruf. Mitten in diesen gesellschaftlichen Verschiebungen steht eine Beziehung, die über 23 Jahre hinweg Bestand hat  mal offen gelebt, mal exklusiver, aber stets geprägt von Nähe, Eifersucht und gegenseitiger Abhängigkeit. Auffällig ist dabei, dass man den Erzähler fast nur über seine Beziehung zu Volker kennenlernt. Wenn er von Affären oder Begehren erzählt, dann meist rückblickend wie eine Beichte. Auch die Bezeichnungen für Volker verändern sich mit der Zeit: Freund, Gefährte, irgendwann "Wrack". Sie reagieren mit Missgunst auf die jeweiligen Liebschaften des anderen  obwohl ihre Beziehung zugleich das vielleicht einzig Stabile in diesem Buch permanenter Veränderung bleibt.



Immer wieder führt Pleschinski dabei "Gespenstergespräche" mit dem Toten: "Du wirst unsichtbar, Volker. Nein, fluoreszierend. Ein Konturenschimmer." Gerade in diesen Momenten zeigt sich die große Stärke des Romans: seine genaue Beobachtungsgabe und die spürbare Zärtlichkeit für einen Menschen, den der Erzähler über Jahrzehnte hinweg kannte. Ergänzt werden diese Erinnerungen durch Ausschnitte aus Volkers Tagebüchern. "Ich offenbare zutiefst Persönliches", heißt es an einer Stelle über die eingefügten Tagebuchpassagen Volkers. Daraus entsteht weniger ein intimes Seelenporträt als vielmehr das Bild eines Mannes, der sich ganz Kunst, Kultur und Genuss verschrieben hat. Besonders prägnant: "Der Virus bekam bestenfalls den Körper. Ich glaube, er hatte zu viel Kultur zu durchbeißen."



Eindringliches Porträt eines geliebten Menschen



Während des Erzählens bewegt sich Pleschinski immer weiter zurück in seine eigene Vergangenheit: in die Münchner Bohème der Siebziger, in Theater- und Künstlerzirkel, in das schillernde Milieu der damaligen schwulen Szene. Seine Wohnung wird zwischendurch zur "Männerhöhle", ständig tauchen neue Namen, Künstler*­innen, Musiker*­innen und Literaten auf. "Natürlich triumphierte die alles überwölbende Musik zumeist über Dichtung mit ihren Geschehnissen." Gleichzeitig streift der Roman historische Abgründe, etwa wenn Nazi-Regisseur Veit Harlan und dessen Pathologisierung von Homosexualität auftauchen.

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Genau darin liegt aber auch eine Schwäche des Buches: Durch die fehlende Kapitelstruktur und die collageartige Montage wirkt vieles sehr sprunghaft. Man weiß oft kaum, wo man sich gerade befindet; von klassischen Zeitsprüngen kann man fast nicht sprechen, weil das Buch selten lange genug an einem Ort oder in einer Zeit verweilt. Auch das permanente Name-Dropping längst verstorbener Künstlerfiguren wirkt stellenweise ermüdend  vielleicht eine Frage der Generation, vielleicht aber auch literarische Selbstverliebtheit. Dazu kommt, dass die gesellschaftlichen Milieus, die Pleschinski beschreibt  "Reichskolonialministersnichte, Hofmarschallinssohn, Elektriker-Ehefrau" -, oft erstaunlich unkritisch bleiben.



Und trotzdem entfaltet das "Bildnis eines Unsichtbaren" eine eigentümliche Wirkung. Der Roman ist eine melancholische, manchmal überladene, oft sehr schöne "Bohemian Rhapsody" über Kunst, Theater, Begehren und Verlust. Vor allem aber ist er das eindringliche Porträt eines geliebten Menschen  und einer fast verschwundenen Welt. Am Ende bleibt ein Buch zurück, das zwischen Glücksmomenten, Katastrophen und Lebensübermut oszilliert  die Erinnerungen eines Davongekommenen. Am 23. Mai 2026 feiert Hans Pleschinski seinen 70. Geburtstag.

Infos zum Buch



Hans Pleschinski: Bildnis eines Unsichtbaren. Roman. Mit einem Nachwort von Anja Kampmann. 313 Seiten. Verlag C.H. Beck. München 2026. Gebundene Ausgabe: 25  (ISBN 978-3-406-84343-3). E-Book: 20,99 