Queer Cannes Diary, Teil 3: Und plötzlich wieder großes Kino

Von

Heute, 19:13h 7 Min.

Nach einem Wettbewerb, der sich über weite Strecken in kunstbetrieblichen Selbstgesprächen, hermetischen Erzählräumen und kontrollierter Distanziertheit verlor, geschah in Cannes zum Abschluss doch noch etwas Bemerkenswertes. Innerhalb kürzester Zeit liefen gleich drei Filme, die aus queerem Begehren, schwuler Geschichte große, ernsthafte Kinoerzählungen formten. Es war, als würde der Wettbewerb plötzlich doch noch eine andere Sprache finden  eine offenere, verletzlichere und zugleich filmisch berührendere.



Vor allem aber zeigte sich: Insbesondere das queere Kino war es in diesem Jahr, das bereit war, Zärtlichkeit, große Sehnsucht und emotionale Tiefe zuzulassen, die man zuvor so schmerzlich vermisst hatte.



Zwischen Begehren und Verdrängung: "The Man I Love"



Zunächst allerdings zeigt sich noch einmal jene Zurückhaltung, die große Teile dieses Wettbewerbs geprägt hat: "The Man I Love" von Ira Sachs bildet innerhalb dieser späten queeren Trias noch den stillsten Beitrag. Der US-Regisseur versteht sich seit jeher auf das Mäandrieren und genaue Figurenbeobachtung, setzt mehr auf atmosphärisches Treibenlassen als auf eine ereignisreiche Dramaturgie. Langsamkeit ist bei Ira Sachs sowohl Stilmittel als auch Ausdruck einer nahezu dokumentarischen Aufmerksamkeit für kleine Verschiebungen in Beziehungen und inneren Welten. Sein zuletzt erschienener "Peter Hujar's Day" (2025) ist dafür vielleicht das beste Beispiel.



Man muss diese sanft dahintreibenden Seelenlandschaften schon mögen, um nun auch "The Man I Love" etwas abgewinnen zu können. Beinahe bedächtig folgt die Erzählung ihrer Hauptfigur Jimmy George (Rami Malek), der in den 1980ern in New York lebt. Sein Umfeld  allen voran sein Partner Dennis (Tom Sturridge), aber auch eine Schar aus Freunden und Bewunderern  sorgt sich zunehmend um ihn. Weshalb genau, das buchstabiert das Drama nie explizit aus. Und das ist vielleicht schon sein interessantester Kniff: Jimmys HIV-Infektion bleibt unausgesprochen und liegt doch permanent über jeder Szene.



Szene aus "The Man I Love" (Bild: Festival de Cannes)

Auch die Folgen lässt Ira Sachs vor allem in Nebenschauplätzen sichtbar werden: Als im Apartment unter Jimmy der junge Vincent (Luther Ford) einzieht, der sich sofort von der Strahlkraft des Künstlers angezogen fühlt, führt ihm Dennis irgendwann demonstrativ die Vielzahl an Tabletten vor, die dieser täglich nehmen muss, und fragt kühl, ob ihm eigentlich klar sei, was das bedeute. Später wiederum schleudert die Mitbewohnerin von Vincent ihm aufgebracht entgegen, ob er denn sterben wolle.



Jimmy selbst ist dabei eine überaus ambivalente, gerade deshalb eigentlich faszinierende Hauptfigur. Im Wissen um den nahenden Tod kostet er das Leben weiterhin in vollen Zügen aus, verausgabt sich bei Theaterproben, feiert exzessiv  und nähert sich trotz seiner Infektion ohne große Skrupel sexuell dem neuen Nachbarn an. Man ahnt, dass in "The Man I Love" ein deutlich unbequemerer Film verborgen liegt, einer, der schärfere Fragen stellen und Widersprüche ausloten könnte. Doch Ira Sachs entscheidet sich für die beinahe ehrfürchtige Beobachtung. Zu lange bleibt er damit beschäftigt, Musiknummern und künstlerische Routinen seines Helden zu bebildern. Das ist atmosphärisch oft schön, letztlich aber auch eine verpasste Chance.

Ein Epos queerer Erinnerung: "La Bola Negra"

Nicht den leisesten Anflug erzählerischer Behäbigkeit hingegen erlaubt sich "La Bola Negra"  und das, obwohl der Film mit einer Spielzeit von 155 Minuten zu den längsten Wettbewerbsbeiträgen dieses Jahres gehört. Das spanische Regie-Duo Javier Calvo und Javier Ambrossi liefert stattdessen eine regelrechte Meisterklasse in komplexer Erzählkonstruktion ab. Auf drei Zeitebenen  angesiedelt in den Jahren 1932, 1937 und 2017  verhandelt das lose auf Alberto Conejeros Theaterstück "La piedra oscura" basierende Drama die Schicksale schwuler Männer im Spanien verschiedener politischer Epochen.



Das tragische Epizentrum bildet die mittlere Ebene rund um den Trompeter Sebastián (gespielt vom Sänger Guitarricadelafuente), dessen Dorf während des spanischen Bürgerkriegs zerstört wird, und der schließlich in die Hände franquistischer Truppen gerät. Fortan muss er auf Seiten der Faschisten dienen. In einem Militärkrankenhaus begegnet er dem schwer verwundeten Rafael (Miguel Bernardeau), der wiederum für die Gegenseite, die Republikaner, kämpft. Zwischen beiden entspinnt sich eine zarte Liebesgeschichte, die allein ob der ständigen Bedrohung eine zurückhaltende bleiben muss.



Dabei gelingt dem Film etwas Außergewöhnliches: Er verwebt die Schicksale seiner Figuren über die Jahrzehnte hinweg virtuos miteinander, auch musikalisch. Moderne Popsongs legen sich für kurze Augenblicke über Bilder des Bürgerkriegs, Gegenwart und Vergangenheit scheinen sich so ständig gegenseitig zu durchdringen. Die Geschichte des Historikers Alberto (Carlos González), der 2017 mit seinem Partner Javier (Julio Torres) in einer offenen Beziehung in Madrid lebt, ist dabei bewusst mit den historischen Ebenen kontrastiert: Er verabredet sich über Grindr und ringt zugleich mit einer abwesenden Mutter (Lola Dueñas), die ihm bisweilen doch noch homophobe Beleidigungen an den Kopf wirft.



| Direktlink | Teaser "La Bola Negra"

Die Lebenswelten der Figuren verschränken sich noch auf weiteren Ebenen miteinander, die hier aber nicht vorweggenommen werden sollen. Nur so viel: Javier Calvo und Javier Ambrossi verweben die konkrete Geschichte Spaniens, ihre Traumata und Narben, mit fantastischen Elementen  schließlich stammt der Titel des Dramas von einer Kurzgeschichte Federico García Lorcas  und erschaffen daraus ein Werk von enormer Poesie. Ja, "La Bola Negra" ist ein schwules Epos, wie man es vielleicht noch nie gesehen hat.



Und egal, ob man sich für diesen Festivalritus interessiert oder nicht: "La Bola Negra" hat mit zwanzigminütigen Standing Ovations bereits Cannes-Geschichte geschrieben. Das Werk verzeichnet somit den zweitlängsten Schlussapplaus der Festivalhistorie, hinter Guillermo del Toros "Pan's Labyrinth", und damit ausgerechnet einem Film, der sich ebenfalls mit dem Franquismus auseinandersetzt.



Zärtlichkeit im Krieg: "Coward"



Am selben Tag feierte außerdem "Coward" von Lukas Dhont seine Premiere. Während man sich über die direkte Platzierung neben "La Bola Negra" zunächst durchaus wundern kann  schließlich steht auch hier eine schwule Liebesgeschichte im Kriegskontext im Zentrum -, machte gerade das Zusammenspiel dieser großen Filme den Tag wohl zum queeren Höhepunkt des Festivals.



Gemeinsam mit Co-Autor Angelo Tijssens erzählt der belgische Regisseur eine im Jahr 1916, während des Ersten Weltkriegs, angesiedelte Geschichte, vor allem aus der Perspektive des stillen Soldaten Pierre (Emmanuel Macchia). Für die belgische Armee typisch sind Rotationen zwischen Fronteinsatz und Versorgungseinheiten hinter der Front. "Coward" zeigt damit zwar in durchaus drastischen Bildern die Grausamkeit der Schützengräben, interessiert sich aber weniger für großes Kriegsspektakel als für den Terror, den dieser Krieg auch fernab der unmittelbaren Kampfhandlungen erzeugt  dort, wo die ständige Angst und seelische Erschöpfung erst in ihre ganze Grausamkeit entfalten.



Gleichzeitig entsteht hinter der Front für kurze Momente immer wieder eine eigentümliche Gegenwelt, die sich gegen die Düsternis aufzulehnen sucht. Vor allem durch den Charme und die Einfälle eines weiteren jungen Soldaten: Francis (Valentin Campagne) scheint ganz in seinem Element, organisiert kleine Theaterstücke und Bälle, und hält so die Moral der Einheit aufrecht. Das flamboyante Auftreten, das er dabei an den Tag legt, wird nicht nur toleriert, sondern regelrecht geschätzt  an der Oberfläche, weil es als komödiantische Abwechslung funktioniert, tatsächlich aber wohl auch, weil es die Sehnsucht der Soldaten nach Weiblichkeit kanalisiert.



| Direktlink | Trailer zu "Coward"

Wenn sich der androgyne Mann und andere als frontuntauglich eingestufte Kameraden in improvisierte Kleider werfen, sorgt das in jedem Fall für große Begeisterung. Francis wiederum hat längst ein Auge auf Pierre geworfen. Die Annäherung zwischen beiden bleibt zunächst zögerlich, entwickelt aber gerade dadurch eine enorme Intensität. Vielleicht, weil permanent der Tod droht, wirken diese Momente noch existenzieller, beinahe wie kurze Fluchten aus einer Welt, die jede Form von Sanftheit im Manne auslöschen will.



Vor allem Valentin Campagne spielt dabei herausragend, zieht ganz unmittelbar in seinen Bann. Er verleiht dieser ungewöhnlichen Figur eine inspirierende Dringlichkeit, macht ihren Trotz, ihre Findigkeit, den Lebenshunger und die doch immer wieder darunter aufscheinende Verletzlichkeit gleichermaßen sichtbar.



"Coward" ist der bislang beste Film von Lukas Dhont, das lässt sich ganz klar festhalten. Dabei ist er ohnehin schon einer der interessantesten schwulen Regisseure seiner Generation. Sein Werk bereichert das schwule Kino um etwas, das ihm noch immer viel zu selten zugestanden wird: Zärtlichkeit.

Die Queer-Kollekte

Die queere Community braucht eine starke journalistische Stimme  gerade jetzt! Leiste deinen Beitrag, um die Arbeit von queer.de abzusichern.



Filme, die bleiben werden

Die Entscheidung, die "Queer Palm" ausgerechnet an "Teenage Sex and Death at Camp Miasma" zu verleihen, wirkt da beinahe wie ein seltsamer Kontrapunkt zu den großen queeren Wettbewerbserzählungen dieser letzten Festivaltage. Doch vermutlich braucht man sich um diese Filme ohnehin keine Sorgen zu machen. Zu groß ist ihre filmische Eindringlichkeit, als dass sie allzu schnell verschwinden dürften.



Und vielleicht bringt die Verleihung der Hauptpreise in Cannes tatsächlich noch die ein oder andere Überraschung mit sich. Jedenfalls war es "La Bola Negra", der in diesem Jahr am eindrucksvollsten vor Augen führte, welche erzählerische Größe, menschliche Tiefe und poetische Kraft im (queeren) Kino möglich sind.