Warum wir von "Mother Mary" enttäuscht sind

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Gestern, 23:51h 4 Min.

Es ist das Jahr von Anne Hathaway: Während sie aktuell mit "Der Täufel trägt Prada 2" weltweit die Kinokassen dominiert, startet hierzulande nun ein deutlich kleinerer Film mit ihr in der Hauptrolle. In "Mother Mary" spielt Hathaway die titelgebende fiktionale Pop-Ikone  eine von gleich mehreren Produktionen, in denen sie dieses Jahr zu sehen ist. Der Trailer versprach ein stilisiertes Pop-Spektakel zwischen Musikfilm, Psycho-Thriller und queerer Obsession  umso enttäuschender, wie leer "Mother Mary" letztlich bleibt.



Im Zentrum steht die entfremdete Beziehung zwischen Superstar Mother Mary und ihrer langjährigen Designerin Sam, gespielt von Michaela Coel. Sam hat über Jahre hinweg nahezu alle Bühnenoutfits für Mary entworfen, genäht und miterschaffen. Eines Tages steht Mary plötzlich vor ihrer Tür, drängt sich an Sams Assistenz  gespielt von trans Model Hunter Schafer  vorbei und fleht unter Tränen um ein neues Kleid für ihr Comeback. Nur eine Bedingung stellt sie: Es darf nicht rot sein.

Kunst, Ruhm und Selbstzerstörung



Poster zum Film: "Mother Mary" läuft seit 21. Mai 2026 bundesweit im Kino

Die Verbindung von Kunst, Ruhm und Selbstzerstörung ist im Popfilm nun wirklich nichts Neues. Doch "Mother Mary" gelingt es kaum, daraus irgendeine Form von erzählerischer Substanz zu entwickeln. Die Figuren kreisen permanent um dieselben emotionalen Zustände: Sam bleibt passiv-aggressiv und demonstrativ unnahbar, Mary fragil, verwirrt und dauererschöpft. Das reicht keine zwei Stunden lang. Hinzu kommt das Drehbuch von Regisseur David Lowery, dessen Figuren ausschließlich in geflüsterten Metaphern und bedeutungsschweren Andeutungen sprechen. Irgendwann sagt Mary selbst: "These metaphors are exhausting"  und selten hat ein Film seinen eigenen größten Schwachpunkt so präzise benannt.



So wird das Filmerlebnis trotz einer Laufzeit von gerade einmal 112 Minuten erstaunlich zäh. "Mother Mary" nimmt sich durchgehend enorm ernst, ohne jemals die emotionale oder stilistische Größe zu besitzen, die dieser Ernsthaftigkeit entsprechen würde. Die Performances sind engagiert, wirken aber oft überzogen und seltsam losgelöst vom Rest des Films. Hathaway selbst bleibt als Popfigur überraschend konturlos. Wenn sich eine Figur nach der Mutter Gottes benennt und ihr gleichzeitig eine fast "transzendente" Wirkung zugeschrieben wird, dann braucht sie mehr Präsenz als bloß permanente Verletzlichkeit. Die Bühnenauftritte wirken wie isolierte Musikvideo-Fragmente im luftleeren Raum; optisch erinnert Mary stellenweise eher an eine überstilisierte Eurovision-Figur als an einen glaubwürdigen Megastar.

Kryptische Dialoge aus geraunten Metaphern

Gerade weil der Film ästhetisch so überladen ist, tritt sein inhaltlicher Leerlauf umso deutlicher hervor. "Mother Mary" bedient sich ständig bei unterschiedlichen Genres und Motiven  Psycho-Thriller, Künstlerinnen-Drama, Popmärchen, Horror, queere Obsession, spirituelle Metaphern -, ohne daraus jemals eine eigene Form zu entwickeln. Selbst absurde Setpieces wie eine Exorzismus- und Geisterbeschwörung mit FKA twigs brechen völlig in sich zusammen und wirken wie fremdes Filmmaterial. Statt Spannung dominieren endlose, kryptische Dialoge aus geraunten Metaphern. Dabei bleiben selbst prägnante Nebenfiguren wie Hunter Schafer und FKA twigs erstaunlich ungenutzt, der Schnitt stolpert sprunghaft und wirkt unfertig.



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Dabei ist nicht alles misslungen: Die Kameraarbeit ist teilweise großartig, visuell findet der Film immer wieder beeindruckende Bilder. Auch der Score von Daniel Hart und die Songs von Jack Antonoff sowie Charli xcx funktionieren durchaus. Die Musik erinnert stellenweise an den atmosphärischen Art-Pop von Caroline Polachek  kühl, hypnotisch, elegant. Trotzdem fühlen sich die Musical- und Performance-Szenen seltsam "off" an, als gehörten sie zu einem anderen Film.



Natürlich verhandelt "Mother Mary" auch Themen wie Bewunderung, Projektion und lesbisches Begehren. Umso frustrierender ist, wie vorsichtig und zurückhaltend der Film damit umgeht. Das queere Spannungsverhältnis zwischen den Figuren wird immer wieder angedeutet, aber nie wirklich zugelassen oder radikal ausgespielt. Gerade bei einer derart stilisierten Popfantasie hätte man sich mehr Mut, mehr Exzess und mehr emotionale Intensität gewünscht. So bleibt am Ende ein Film, der ständig Größe, Tiefe und Transzendenz behauptet, diese aber kaum jemals wirklich erreicht.

Infos zum Film



Mother Mary. Melodram. Großbritannien, USA 2026. Regie: David Lowery. Cast: Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer, Kaia Gerber, Sian Clifford, FKA Twigs. Laufzeit: 112 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 12. Verleih: Leonine Studios. Kinostart: 21. Mai 2026