Ross Antony blickt nach "Let's Dance"-Aus dankbar zurück

Heute, 06:56h 2 Min.

Nach dem Halbfinale heißt es für Ross Antony (51), Abschied zu nehmen von "Let's Dance". Mit dem undankbaren vierten Platz zeigte sich der schwule Sänger aber alles andere als unzufrieden. Für seine Fans, aber auch für Tanzpartnerin Mariia Maksina (28) fand er liebevolle Worte.



In einem Instagram-Video richtete sich das Tanzpaar direkt nach der Show an seine Anhänger*innen. "Es sollte nicht so sein, aber wir sind trotzdem so happy und so glücklich, dass wir so weit gekommen sind und ihr uns unterstützt habt", betonte Antony. An die Profitänzerin, der Tränen in den Augen standen, gerichtet sagte er: "Wir werden diese Zeit nie vergessen. Masha, du bist einzigartig. Ich liebe dich so sehr, ich bin so froh, dass du in mein Leben gekommen bist. Und ich sag dir eins: Deine Zeit wird kommen."



Maksina ergriff ebenfalls das Wort und sagte: "Das ist irgendwie unser Platz für ein Dankeschön-Video. Und wir bleiben trotzdem positiv und bedanken uns für so viel, wie ihr uns immer Woche für Woche unterstützt habt. Eure Kommentare, eure Videos, was ihr schneidet für uns. Dank euch sind wir auch so weit gekommen."

"Wir haben es jede Sekunde genossen"

Im Interview mit Frauke Ludowig blickte Ross Antony noch einmal emotional auf seine "Let's Dance"-Zeit zurück und beteuerte: "Wir haben es jede Sekunde genossen." Das "Team Gute Laune" versucht auch das Ausscheiden kurz vor dem Finale mit gutem Gefühl zu sehen: "Wir haben viel gelernt, wir sind so stolz drauf."

Am 29. Mai werden die beiden aber dennoch dabei sein: Alle Tanzpaare der 19. Staffel zeigen nämlich im Finale ihren Lieblingstanz. Dann kehrt auch das einzige gleichgeschlechtliche Tanzpaar Vanessa "Nessi" Borck und Victoria Sauerwald zurück, das bereits in der zweiten Folge ausgeschieden war (queer.de berichtete). Um den Sieg kämpfen dann Milano, Joel Mattli und Anna-Carina Woitschack (Freitag, 20:15 Uhr, bei RTL und auf RTL+). (cw/spot)