New York: Trans Frau Eryka Caldwell niedergestochen



Eryka Caldwell wurde in der vergangenen Woche in New York City ermordet (Bild: instagram / @euphoric_intentions

Von Mio Ziegler

Heute, 09:56h 3 Min.

Am vergangenen Sonntag wurde Eryka Caldwell, eine 41-jährige trans Frau, in ihrer eigenen Wohnung in New York zu Tode erstochen. Ihr Partner Jonathan Fernandez wurde noch am Tatort festgenommen, wie u.a. der Nachrichtensender "News 12 Brooklyn" berichtete. Fernandez wird nun des Mordes zweiten Grades und illegalen Waffenbesitzes angeklagt. Laut der New Yorker Polizei wurde Caldwell mehrfach mit einem Messer angegriffen und schließlich ihre Kehle durchschnitten.



Der Fall passiert nur eine Woche, nachdem die 19-jährige trans Studentin Juniper Blessing ebenfalls brutal niedergestochen wurde. Nach Angaben der Gerichtsmedizin wurde sie mit 40 Messerhieben im Waschraum einer Wohnanlage nahe der University of Washington getötet. Wenige Tage später wurde der verdächtigte Christopher Michael Leahy festgenommen  er hatte sich am 13. Mai selbst gestellt und ist nun wegen Mordes ersten Grades angeklagt, so die Polizei. Die Behörden gaben dabei an, dass es bislang keine Anhaltspunkte für ein Hassverbrechen gebe: "Es scheint vielmehr so, als sei das Opfer willkürlich ausgewählt worden", erklärte die ermittelnde Staatsanwaltschaft gegenüber "KOMO News".

Mindestens 281 trans Morde innerhalb eines Jahres

Die Morde an Eryka Caldwell und Juniper Blessing sind jedoch keine Einzelfälle. Zwischen dem 1. Oktober 2024 und 30. September 2025 wurden weltweit 281 trans und nichtbinäre Personen ermordet, wie das Trans-Murder-Monitoring-Projekt der queeren Organisation TGEU dokumentierte (queer.de berichtete). Über 90 Prozent der Fälle sind Femizide, also Morde an trans Frauen oder transfemininen Personen.



Da die exakte Erfassung von transspezifischer Gewalt kaum möglich ist, bilden diese Zahlen vermutlich nur die Spitze des Eisbergs. Das Projekt berichtete im November 2025 von einer "wachsenden Unsichtbarkeit dieser Morde in Medienberichten".

Trump erklärte "Transgender-Ideologie" als Terrorbedrohung

Und das, obwohl Community-Organisationen weltweit vor steigenden Angriffen auf trans Menschen warnen. So macht auch der Verband TGEU ein allgemein verschärftes Klima des Hasses gegen die trans Community für die transfeindliche Gewalt verantwortlich.



Die Trump-Regierung hatte erst Anfang des Monats ihre Antiterrorstrategie auf "pro-transgender" Aktivist*innen erweitert (queer.de berichtete). Damit sollen künftig nicht nur Kartelle und islamistische Terrorgruppen identifiziert und bekämpft werden, sondern auch Gruppen, "deren Ideologie antiamerikanisch, radikal pro-transgender und anarchistisch ist".



Diese Rhetorik reiht sich in eine Politik der Feindbilder ein, wobei im Besonderen trans Menschen an oberster Stelle stehen. Allein im Jahr 2026 wurden laut Trans Legislation Tracker bereits 50 transfeindliche Gesetze in den USA verabschiedet  darunter Einschränkungen der Gesundheitsversorgung, der Bildung, der rechtlichen Anerkennung und selbst des öffentlichen Auftretens. Erst am Donnerstag verabschiedete das US-Repräsentantenhaus ein umstrittenes Gesetz, das queere Organisationen als "Don't Say Trans"-Gesetz bezeichnen (queer.de berichtete).