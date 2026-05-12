Homophober Terror an Tätern und Opfern

Von Roland H. Dippel

Heute, 13:51h 5 Min.

Michel Marc Bouchards Schauspiel "Tom auf dem Lande", das weit über das Hauptthema Queerfeindlichkeit in ländlichen Regionen hinausgreift, feierte Erfolge am Deutschen Theater Göttingen, am Theater Regensburg, am Theater Schloss Maßbach und anderen. Als Film von Xavier Dolan ("Sag nicht, wer du bist") wurde es bereits 2013 zum Psychothriller und gehört neben den Texten von Édouard Louis zum eisernen Kanon literarischer Dokumente des 21. Jahrhunderts über Homophobie.



Noch immer wirkt "Tom auf dem Lande" als ein gewaltiger und gewaltsamer Text, obwohl die Uraufführung 2011 in Montréal, darauf die deutsche Erstaufführung in Münster 2016 durch den Meininger Schauspieldirektor Frank Behnke schon über ein Jahrzehnt zurückliegen. Es geht auch um das bereits vorhandene Wissen über das, was nur falsch oder gefiltert nach außen ringen darf und doch längst nur allzu klar ist: Der Werbedesigner Tom kommt nach dem Tod seines Partners Guillaume zu dessen Mutter Agathe und Bruder Francis. Auf dem Land in einiger Entfernung von Montréal muss Tom erleben, dass weder von seiner Beziehung zu Guillaume noch über dessen sexuelle Orientierung etwas in der Familie geschweige in der Öffentlichkeit bekannt war.



Am Samstag feierte das Stück Premiere am Staatstheater Meiningen, inszeniert von Simon Werdelis.

Verborgener Sex und viele Lügen

Der seinem toten Bruder an Attraktivität ähnliche Francis hat mit einer fiktiven Freundin Guillaumes ein lange funktionierendes Täuschungsnetz gelegt, für das er Tom zu instrumentalisieren versucht. Da entsteht und eskaliert zwischen beiden in der Meininger Inszenierung eine mit symbolischer und physischer Schärfe vertiefte Hochspannung. Bei der Premiere in den Kammerspielen gab es überwiegend faszinierte, aber auch einige abweisende Gesichter, am Ende langen Applaus. Trotz tragödischer Beklemmung: Bouchard vernichtet seine drei Hauptfiguren. Die Mutter lehnt den das Gefüge von normgerechten Außenbild und gefährdetem Landwirtschaftsbetrieb aufrecht erhaltenden Francis ab und akzeptiert den toten Guillaume so, wie er war.



Der auch mit anderen queeren Sujets erfolgreiche Regisseur Simon Werdelis zeigt einen suggestiv klammernden und würgenden Francis. Man merkt in der ersten Sekunde, dass auch hinter dem sympathischen Grundleuchten von Mutter Agathe Abgründe lauern. Zu den drei Hauptfiguren kommt Loiuse Debatin als Sara, die kurzfristig und in einem kläglich endenden Auftritt Francis' Fiktivbild von Guillaumes Freundin mimt.



Francis (Florian Graf) würgt Tom (Bild: Staatstheater Meiningen / Christina Iberl)

Das verlangt von ihren drei Kolleg*innen ein beträchtliches Ringen um Wandlung und Entwicklung: Matthis Heinrich gibt einen Tom, der bei der Familie seines bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommenen Partners einen drastischen Perspektivenwechsel auf das Sein durchmacht. Erst lässt Werdelis die klassischen Klischeescharniere wie geschmiert funktionieren. Der emotional poröse Tom ist modebewusst, innig erfüllt mit magischen und erotischen Erinnerungen an seine tote Liebe. Francis dagegen ist in Latzhosen der Grobian mit schwieligen Händen und Stallgeruch.



Doch schnell wendet sich das Blatt: Florian Graf wird als Francis trotz Gewaltpotenzial zur Sympathiefigur. Schützte er, indem er dem ersten Lover seines Bruders in der Dorfdisco irreparabel die Fresse bügelte, mehr die honette Mutter oder nicht eher sich selbst vor eigenen homophilen Impulsen?



Mit dem Ensemble durchleuchtet Werdelis den Text nicht nach großen Bewusstseinslinien und Erkenntnisausbrüchen, sondern nach den Wahrheiten der jeweiligen Sekunden. Wenn Christine Zart als Agathe Tom mit herzlich leuchtenden Augen empfängt, wirkt das so, als wisse sie im Innersten bereits, was Sache ist. Und Francis ist in jeder Sekunde stark, deutlich, klar: beim Säen, beim Kalben und später in der erst sadomasochistisch geprägten, später solidarischen und sogar intimen Annäherung zu Tom.

Stall, Playroom, Mysterium

Max Schwidlinskis Vision vom Landleben lässt das Publikum im dunklen Bühnenraum schaudern: kalte Wände und Böden, Plastiksäcke mit Saatgut und undefinierbarem Inhalt, ein Propeller für ungeahnte Funktionen und Rückzugsnischen auf Plastiksäcken. Assoziationsflimmern in Grau und Schwarz: Fast kokett spielt Schwidlinski auch mit Phantasien an urbane Playrooms, wenn Tom sich immer mehr Francis ausliefert. Es erstaunt, wenn Männer im Publikum bei solchen subtilen Momenten weitaus offener zugucken als dezente Skepsis und Missbehagen ausdrückende Frauen.



An anderen Stellen ist die Meininger Produktion brutal, weil weder die nicht gezeigte Natur noch die Menschen in Ordnung sind: Wenn Christine Zart den Sohn Francis von sich stößt, obwohl der doch bei ihr geblieben ist, hat das in der Weichheit auch unwiderrufliche Härte. Und wenn Werdeli auch am Ambiente zeigt, dass es gar keine ländliche Idylle und nur noch Funktionalisierung gibt, sagt das viel aus über das Eingepresstsein der Menschen. Am Ende schnappt die Farce-Falle zu: Denn Sara mimt Guillaumes Freundin nur für finanziellen Vorteil und zerstört dabei das reine Bild von Guillaume als treuen Mann und eindeutigem Schwulen.



Mehr als ein Stück über Homophobie



Auf christologische Bezüge geht die Inszenierung ein, wenn Tom die Arme ausbreitet und diese Kreuzigungshaltung gleichzeitig ein sexueller Impuls sind. Dieses zu Übergröße aufschießende Text- und Symbolpartikel sagt viel: Das fulminante Meininger Spielquartett switcht vom beklemmenden Psychorealismus in eine kantige Drastik, wird an entscheidenden Momenten packend lebenswahr und läuft mitunter zu überzeichnender Exaltation auf. Dass in dieser Aufführung sich das Hauptaugenmerk vom relativ klaren Tom auf den getriebenen, zutiefst unglücklichen, unfreien und diszipliniert kantigen Francis verlagert, ist naheliegend. Über die Queerness-Thematik hinausgreifend ist dieser 110-Minuten-Abend demzufolge ein krasses Stück über das Leben schlechthin.



"Tom auf dem Lande" wird ab 16 Jahren empfohlen. Die Inszenierung riskiert mit hohem Gewinn für das Publikum Homosexualität nicht als Stigma und dennoch in Kontext mit dem christlichen Topos Martyrium. Ein starker Abend.