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Deutsche Charts

Dara mit "Bangaranga": Erster ESC-Hit auf Platz eins seit 14 Jahren

Mit ihrem ESC-Siegertitel hat die bulgarische Sängerin Dara die Spitze der Offiziellen Deutschen Single-Charts (GfK Entertainment) erklommen  als erste ESC-Gewinnerin auf Platz eins seit Loreens "Euphoria" vor 14 Jahren.


ESC-Siegerin Dara führt die Deutschen Single-Charts an (Bild: Quejaytee / wikipedia)
  • Heute, 14:03h 2 Min.

Bulgariens neue Popikone hat Europa beim Eurovision Song Contest und nun auch die Deutschen Charts im Sturm erobert. Dara steht mit ihrem ESC-Siegertitel "Bangaranga" an der Spitze der Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Damit gelingt ihr etwas, das zuletzt der schwedischen Sängerin Loreen mit "Euphoria" im Jahr 2012 gelungen war: ein ESC-Gewinnerlied auf Platz eins in Deutschland zu platzieren.

Der Vergleich macht den Triumph noch greifbarer: Der österreichische Künstler JJ hatte mit "Wasted Love" nach seinem ESC-Sieg 2025 hierzulande nur Rang 13 erreicht. Dara übertrifft dieses Ergebnis bei Weitem. Deutschlands ESC-Kandidatin Sarah Engels steht mit ihrem Song "Fire" aktuell auf Platz 27.

Wer richtet den ESC 2027 aus?

Mit dem Sieg steht fest: Der Eurovision Song Contest 2027 findet zum allerersten Mal in Bulgarien statt. Wo genau, das ist noch offen  und der Wettbewerb um die Austragung hat bereits begonnen. Dara selbst sprach nach ihrem Sieg wie selbstverständlich von der Hauptstadt Sofia als Austragungsort. Rückendeckung bekommt sie vom dortigen Bürgermeister Vasil Terziev: "Natürlich ist Sofia bereit und kann es kaum erwarten", erklärte der Politiker.

Doch Sofia ist nicht allein im Rennen. Auch der Bürgermeister von Burgas, der Schwarzmeerstadt und Nachbar von Daras Heimatstadt Warna, will den Wettbewerb in seine Stadt holen. Zudem haben sich Plowdiw und Warna selbst ebenfalls als Kandidaten ins Spiel gebracht. Die Entscheidung dürfte noch einige Monate auf sich warten lassen.

Empfang in Sofia und der Traum von einer Kollaboration

Dara selbst lässt sich indes einfach von dem gesamten Land feiern. Der Empfang, den ihr Bulgarien bereitete, war überwältigend. Am 19. Mai errichteten die Stadt Sofia und das bulgarische Fernsehen BNT eine Bühne auf dem zentralen Battenberg-Platz, um den ESC-Sieg und seinen Popstar zu feiern (queer.de berichtete). Die Sängerin performte dort nicht nur ihren Siegertitel, sondern wandte sich auch persönlich an die Menge: "Mein Traum war es schon immer, Menschen zusammenzubringen und euch alle hier vereint zu sehen. Das bedeutet mir sehr viel, und ich danke euch, dass ihr meinen Traum wahr gemacht habt  euch hier zusammen zu sehen, vereint in einem gemeinsamen Ziel, nämlich der Unterstützung."

Parallel dazu blickt Dara bereits nach vorn. Auf Social Media hat die Sängerin eine öffentliche Kampagne gestartet, bei der sie ihre Fans dazu aufruft, den britischen Produzenten Fred Again auf Instagram zu markieren. Ihr Ziel: eine musikalische Zusammenarbeit mit dem international gefeierten Musiker. Ob daraus tatsächlich ein gemeinsames Projekt entsteht, bleibt abzuwarten. (cw/spot)

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