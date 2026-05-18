Die Denkfehler von Professor Brubaker

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Gestern, 21:34h 7 Min.

Der erste Impuls war: Endlich ein wissenschaftlicher Versuch, dem gerecht zu werden, was wir Geschlechtsidentität nennen. Denn dieser Begriff hatte in der Tat eine bemerkenswerte Karriere im Zusammenhang mit der Verrechtlichung von trans hingelegt und ist als Paradigmenwechsel doch eine offene Frage geblieben.



Auch bringt man mit dem Begriff noch jede TERF sofort auf die Palme. Denn Geschlechtsidentität bezeichnet das, was die Geschlechtszugehörigkeit von trans, inter und nichtbinären Menschen (TIN) definiert. Nötig war der Begriff, um klarzustellen, dass es bei TIN-Personen und ihrer geschlechtlichen Zuordnung eben nicht um das sogenannte biologische Geschlecht geht. Trans und nichtbinäre Personen identifizieren sich bekanntlich nie mit ihrem Geburtsgeschlecht.



Nach 150 Seiten Lektüre war ich dann allerdings klüger, und mir blieb leider nur die Feststellung: zu früh gefreut. Dabei hat das im Mandelbaum Verlag kürzlich erschienene Buch des US-amerikanischen Soziologen Rogers Brubaker, das mit "Geschlechtsidentität. Die Karriere einer Kategorie" betitelt ist, durchaus ein paar Pluspunkte.

Brubakers Parteilichkeit ist unschwer zu erkennen



Das Buch "Geschlechtsidentität. Die Karriere einer Kategorie" ist im März 2026 im Mandelbaum Verlag erschienen

Insgesamt aber überwiegen die Einwände und vollends zum Ärgernis wird das Buch, wenn Brubaker zum Schluss in einem ziemlich transfeindlichen Meinungssumpf landet. Wenn wenigstens die andere Seite bei ihm eine Chance zur Gegenrede bekommen hätte, was ja immerhin als Anspruch der Wissenschaftlichkeit gelten könnte  doch Fehlanzeige. Was wiederum Brubakers Parteilichkeit unschwer erkennen lässt.



Neben so viel Einseitigkeit fiel ebenso auf, wie sehr der Autor in seiner Argumentation immer wieder mal mit der Logik auf dem Kriegsfuß steht. Doch, wie gesagt, das Buch hat durchaus seine Verdienste. Und die bestehen vor allem darin, dass er die Karriere der Kategorie "Geschlechts­identität" in den USA und in Großbritannien in ihren jeweiligen Etappen und Wendungen rekonstruiert. Das ist hilfreich, weil es einen Überblick in einer ziemlich komplexen Materie verschafft. Damit wird aber zugleich deutlich, wie unterschiedlich die Entwicklungen in den genannten Ländern im Vergleich zu den Entwicklungen bei uns waren und sind.



Zwar ging es in unseren Anerkennungskämpfen gleichermaßen um die geschlechtliche Selbst­bestimmung, aber die Kategorie "Geschlechts­identität" besitzt längst nicht die Dominanz, die sie offenbar in den USA und in UK besaßen insbesondere im Hinblick auf die medizinische Versorgung von trans Jugendlichen und aktuell immer weniger besitzen. Denn die politische Kehrtwende zeigt dort, wie wir wissen, längst verheerende Wirkungen. Das, was Brubaker in diesem Zusammenhang "stille Revolution" nennt und womit er die Institutionalisierung der Geschlechts­identität meint, fand bei uns allenfalls in bescheidenen Ansätzen statt.



Ein Blick in unser Selbst­bestimmungs­gesetz und es wird sofort klar, mit welchen Einschränkungen die Geschlechts­identität darin behandelt wurde  die Stichworte Hausrecht, Vertragsfreiheit, Militärparagraf mögen genügen und ebenso die aktuelle Politik, die um die geschlechtliche Identität einen großen Bogen macht, um trans Menschen von Gleich­behandlung und Gleichberechtigung auszuschließen.



Warum Geschlechts­identität ein Aufreger-Thema wurde



Doch der Reihe nach. Brubakers Absicht war es, "die Geschichte der Institutionalisierung  und der anschließenden Anfechtung  dieses neuen Prinzips der sozialen Klassifizierung [nachzuzeichnen], das sich von der Klassifizierung von Menschen nach dem biologischen Geschlecht unterscheidet, mit ihr konkurriert und sie in einigen Zusammenhängen verdrängt hat".



Nun wissen wir allerdings durch die Praxis der Geschlechtszuweisung bei Geburt, dass sich absolut nichts daran geändert hat, Menschen nach dem biologischen Geschlecht zu sortieren und da gibt es, einmal abgesehen von erkennbaren Varianten der Geschlechtsentwicklung bei inter­geschlechtlichen Menschen, nur weiblich und männlich. An der Macht des genitalen Status hat sich also faktisch nichts geändert. Geändert hatte sich lediglich, dass man mit der Einführung der Kategorie Geschlechts­identität trans Personen kulanterweise einen Wechsel der Geschlechtszugehörigkeit ermöglichte. Das erklärt aber keineswegs, warum Geschlechts­identität ein solches Aufreger-Thema wurde.



Brubaker versucht es so zu erklären: Was zunächst auf eine Gruppe von Menschen bezogen blieb, wechselte mit der Zeit den Rahmen. Denn mit der Argumentation, dass diese Geschlechts­identität angeboren sei, ergab sich daraus zwangsläufig, dass alle Menschen eine solche besitzen. Warum aber sollte, wie Brubaker annimmt, sie nur ein "Minderheitenmerkmal" sein? Und warum wurde die Geschlechts­identität für alle überhaupt zum Problem? Ist es nicht naheliegend und logisch, dass es auch ein positives Bewusstsein der geschlechtlichen Identität geben müsse, wenn es im Fall von trans ein negatives gibt, das einem Menschen die Gewissheit vermittelt, in einem anderen als dem Geburtsgeschlecht zu Hause zu sein? Oder reicht der cis Welt schon der Zwang zur Heteronorm?



Trans als "Homosexualitätsvermeidungstrategie"?



Nun haben wir natürlich das große Problem, dass wir tatsächlich nicht sagen können, was denn diese Geschlechts­identität genau sei, wie sie zustande kommt und wo sie in uns zu finden ist. Und trotzdem existiert sie und besitzt Macht über uns. Die Frage wäre also, wie kommt ein geschlechtliches Bewusstsein als Wissen zustande? Dass es im Gehirn produziert wird, dürfte wohl kaum bezweifelt werden, und trotzdem wissen wir nicht, wie es funktioniert.



Genau das aber spielt in Brubakers Überlegungen fatalerweise keine Rolle. Er kommt, wie so viele, in Fragen von Geschlecht nicht über die Genitalien eines Menschen und über die patriarchale Geschlechterordnung hinaus. als ob der Mensch nicht auch ein Gehirn besitze und Geschlechtsmündigkeit nicht erstrebenswert wäre. Jedenfalls scheint Brubaker die neurobiologische Erkenntnis eines Milton Diamond unbekannt zu sein, der einmal diese wundervolle Erklärung zum Besten gab: Das zentrale Sexualorgan des Menschen sitzt zwischen Ohren und nicht zwischen den Beinen.



Gut, damit wissen wir freilich noch immer nicht, was es mit der Geschlechts­identität auf sich hat. Außer dass es ein Platzhalter für eine nach wie vor ausstehende Antwort auf die Frage ist, warum es trans gibt. Dass Brubaker allerdings auch noch den alten Hut hervorholt, trans könne eine "Homosexualitätsvermeidungstrategie" sein, das heute allenfalls als transfeindliches Narrativ rangiert, ist mehr als befremdlich. Mit wissenschaftlicher Objektivität hat das jedenfalls wenig zu tun.



Kampf gegen die Macht der Heteronormativität



"Meine zentrale These lautet", so Brubaker, "dass die Geschlechts­identität, als sie das klinische Umfeld verließ und in der öffentlichen Debatte größere Verbreitung fand, zunächst als eine persönliche Angelegenheit verstanden wurde, die im Bereich des selbstbezogenen Handelns lag. Als sie jedoch zu einer umfassend aktionablen Kategorie wurde  auf die sich sogar Kinder und Jugendliche berufen konnten [ ], wurde sie nicht mehr selbstbezogen wahrgenommen. Sie wurde als etwas angesehen, das die Interessen anderer berührt: die Interessen von Frauen an Intimsphäre und Sicherheit [ ]."

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Das mag zunächst nachvollziehbar klingen, enthält aber gravierende Denkfehler. Erstens ist die vermeintliche Interessenkollision zwischen trans und cis Frauen keine Frage der Zahl. Denn die Ablehnung von trans Frauen, die Nicht-Akzeptanz ihrer weiblichen Identität, existierte von Anfang an und brauchte nicht erst das Thema Geschlechtsidentität zur öffentlichen Debatte werden lassen. Und zweitens: Woher kommt die Gewissheit, dass Kinder und Jugendliche kein Geschlechtsbewusstsein besitzen? Weil sie etwa von Anfang an heteronormativ konditioniert und kontrolliert werden? Wenn einem Soziologen nicht die sozialen Zwänge einer Sozialisation klar sind, hat er wohl das falsche Studium absolviert.



Und noch ein Wort zur Frage von Identität, bei der Brubaker von einem Identitätsimperativ spricht. Der ist nicht erst durch TIN-Personen auf die Tagesordnung gekommen. Im Gegenteil, unsere patriarchale Kultur praktiziert mit der Heteronormativität seit jeher die denkbar rigideste Identitätspolitik. Nichts anderes war und ist eine Zweigeschlechtlichkeit, die durch die Anatomie und die reproduktive Biologie exklusiv definiert wird. Auch hier sollte ein Soziologe einen klareren Blick für gesellschaftliche Relationalitäten besitzen  oder doch erst Nachhilfe in Soziologie nehmen?



Mein Fazit: Nun habe ich zwar ein differenzierteres Bild von der Institutionalisierung des Begriffs Geschlechtsidentität in den USA und in Großbritannien, aber dass der damit verbundene Paradigmenwechsel einer geschlechtlichen Selbstbestimmung konfliktfrei zu haben ist, davon war wirklich nicht auszugehen. Der Kampf um sie war zumindest bei uns ein jahrzehntelanger harter, mühseliger Kampf um Anerkennung und gegen die Macht der Heteronormativität und ihre geschlechtlich absolut unsoziale Ordnung.

Infos zum Buch



Rogers Brubaker: Geschlechts­identität. Die Karriere einer Kategorie. 208 Seiten. Mandelbaum Verlag. Wien 2026. Taschenbuch: 20  (ISBN 978-399136-129-9)