Queer mit Endometriose

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Heute, 08:49h 4 Min.

Als Ada dreizehn ist, verliebt sie sich zum ersten Mal. Wenn sie über Elja spricht, dann in sanften, beinahe tastenden Erinnerungen. Gemeinsam erkunden die beiden Jugendlichen ihre Körper im eigenen Tempo, fern von normativen Vorstellungen von Begehren oder Schönheit. Ihre Körper müssen nicht "richtig" sein, nicht schlank, nicht angepasst. "Die Nähe zu Elja ist jetzt, fünfzehn Jahre später, noch greifbar, als ob der Körper ein eigenes Gedächtnis für diese Verbindung hat."



Dara Brexendorfs prosaisches Debüt "Paradise Beach" (Amazon-Affiliate-Link ) bewegt sich zwischen zwei Zeitebenen: Adas erster lesbischer Liebe an der Ostseeküste und ihrem gegenwärtigen Leben als Erwachsene, die für Filmproduktionen Drehorte recherchiert. In ihrer Wohnung lauscht Ada permanent den Geräuschen des Hauses. Besonders der "Räusperer", ein Nachbar, der laut, unberechenbar und vermutlich gewalttätig ist, entwickelt sich zu einer latenten Bedrohung. Als er eines Tages seine Wohnungstür einschlägt und die Tür offen stehen bleibt, wird aus dieser Bedrohung beinahe ein permanentes Hintergrundrauschen. Auch zu seinem Hund kehrt Ada gedanklich immer wieder zurück.

Zurück an die Ostseeküste ihrer Jugend



Dara Brexendorfs Roman "Paradise Beach" ist Ende März 2026 im Eichborn Verlag erschienen

Die Geräusche der Gegenwart führen sie zurück an die Ostseeküste ihrer Jugend, zum titelgebenden "Paradise Beach", einer Pommesbude direkt am Strand. Ada lebt dort mit ihrer Mutter, ihrer Tante und Cousine in dem alten Haus der verstorbenen Großmutter  ein Haus, das zugleich vertraut und feindselig wirkt, kantig, merkwürdig, nie ganz wohnlich. Gemeinsam mit ihrer Cousine Lill entdeckt Ada ihre Bisexualität, erlebt erste Intimität und gleichzeitig die Übergriffigkeit einer patriarchalen Welt, die selbst vor dieser sommerlichen Oase nicht Halt macht. Sie betrinken sich zum ersten Mal, versuchen sich an Nähe und Zugehörigkeit, während Ada doch immer wieder davor zurückschreckt, sich ganz in Situationen hineinzuwerfen.



Brexendorf schreibt stark aus der Wahrnehmung heraus. Erinnerungen bleiben brüchig, unsicher, oft nur körperlich gespeichert. Ada erkennt selbst die Unzuverlässigkeit ihrer Erinnerung an  "von der sie nicht einmal weiß, ob sie exakt so stattgefunden hat". Besonders eindrücklich ist dabei das Motiv des "Schmerzgedächtnisses": die Vorstellung, dass Angst und Schmerz sich dauerhaft in den Körper einschreiben.



Ihre Schmerzen hält Ada schlicht für normal



So gelingt Brexendorf eine sensible Sichtbarmachung einer Protagonistin, die seit ihrer Jugend unter Endometriose leidet und deren Schmerzen von ihrem Umfeld kaum wahrgenommen werden. Ada hat das Aushalten regelrecht perfektioniert: " vielleicht hat sie darin sogar einen Wettbewerb gesehen, im Aushalten". Sie spricht weder mit Lill noch mit Elja über ihre Beschwerden und verstummt irgendwann ganz. Lange hält sie ihre Schmerzen schlicht für normal. Erst durch eine Hormontherapie nach ihrer Operation erfährt sie überhaupt medizinische Behandlung. Doch auch diese verändert ihren Körper erneut, zwingt sie dazu, sich selbst und ihren Körper noch einmal neu kennenzulernen. In Internetforen und Arztpraxen sucht sie nach Antworten und Sprache für etwas, das sie jahrelang nicht benennen konnte.



Gerade diese Sprachlosigkeit bildet den Kern des Romans. Ada schläft kaum noch, seit sie Medikamente nach ihrer Endometriose-OP nimmt. Sie durchwühlt Fotografien und Bücher aus ihrer Kindheit und fragt sich, warum gerade jetzt so vieles wieder auftaucht: "Ein Zwischenraum, der ihr jetzt zeigt, dass sie ihrem Körper schon immer vertrauen konnte, ohne eine eindeutige Sprache für ihn zu haben. Dass ihr Körper längst mehr wusste als sie selbst."

Natur und Körper miteinander verbunden

Und doch liegt hier auch die größte Schwäche des Romans. So nachvollziehbar Adas Isolation und innere Erstarrung angelegt sind, so wenig gelingt es dem Buch, daraus erzählerische Spannung oder emotionale Tiefe zu entwickeln. Der Schreibstil bleibt über weite Strecken extrem zäh, wiederholend und seltsam leer. Viele Szenen ziehen sich, ohne neue Einsichten zu eröffnen. Gerade von Adas Gedanken- und Gefühlswelt im Erwachsenenalter hätte ich mir deutlich mehr gewünscht: mehr innere Monologe, mehr konkrete Auseinandersetzung mit dem Nicht-Ernstgenommen-Werden durch Ärzt*innen, mehr vom langen Weg bis zur Diagnose und auch mehr Perspektive auf ihre Zukunft. Stattdessen bleibt vieles angedeutet oder versandet wieder. Auch die Geschichte um den räuspernden Nachbarn wirkte auf mich eher irritierend als erzählerisch notwendig.



Am stärksten ist "Paradise Beach" immer dann, wenn Brexendorf Natur und Körper miteinander verbindet. Die sommerlichen Szenen an der Ostsee besitzen eine große sinnliche Kraft: Man spürt förmlich den Sand zwischen den Zehen und in den Körperritzen, die Hitze auf der Haut, das Eis, das über sonnenverbrannte Arme tropft. Besonders schön gelingt das rund um die "Schlummernde", eine Statue im Kieler Schrevenpark, an deren Füßen Ada zwischen Rosen endlich einmal Schlaf findet. In diesen Momenten wird der Roman lebendig und zugänglich. Dazwischen bleibt jedoch leider viel inhaltliches Vakuum zurück.

Infos zum Buch



Dara Brexendorf: Paradise Beach. Roman. 256 Seiten. Eichborn Verlag. Köln 2026. Gebundenes Buch: 22  (ISBN 978-3-8479-0237-9). E-Book: 21,99 