Hubert Fella: Thrombose im Kopf steckt hinter Schwindelanfällen



Superbass / wikipedia) Hubert Fella klagt seit einigen Tagen über Schwindelanfälle und befindet sich deswegen im Krankenhaus (Bild:

Heute, 16:03h 2 Min.

Hubert Fella (58) steht ein wichtiger Eingriff bevor. Der schwule Reality-Star, der aufgrund von Schwindelanfällen seit einigen Tagen im Krankenhaus liegt, leidet eigenen Angaben nach unter einer Thrombose im Kopf, die für seine gesundheitlichen Probleme verantwortlich ist und nun unbedingt entfernt werden muss. Das verriet der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat der "Bild"-Zeitung.



Demnach ist durch eine MRT-Untersuchung das Blutgerinnsel gefunden worden. Zunächst war noch davon ausgegangen worden, dass eine Nervenentzündung für Fellas Leiden verantwortlich sein könnte. Umso schneller müsse nun gehandelt werden: "Ich werde am Dienstag operiert. Die Ärzte wollen die Thrombose in meinem Kopf entfernen."

Wohl mehr als ein Eingriff notwendig

Mit einem einzigen Eingriff wird es aber aller Voraussicht nach nicht getan sein, wie Fella fürchtet: "Das wird wohl noch ein paar Mal operiert, aber vielleicht habe ich Glück und es klappt gleich beim ersten Mal." Laut dem Bericht wird die Operation minimalinvasiv über die Leiste stattfinden.



Seit wann der Star unter der Thrombose leidet, ist nicht klar. Da aber auch starke Kopfschmerzen zu den Symptomen zählen, fürchtet Fella, dass es schon seit dem Ende des Dschungelcamps Anfang Februar der Fall sein könnte. Denn auf dem Rückflug von Australien habe er unter "unheimlichen Kopfschmerzen" gelitten, wie er nun rückblickend festhielt.

Nicht sein erster Krankenhausaufenthalt

Dass etwas mit seinem Körper nicht stimmt, war vergangene Woche unmissverständlich deutlich geworden. Am 20. Mai hatte er seinen Fans in einem Instagram-Beitrag mitgeteilt, aufgrund starker Schwindelanfälle ins Krankenhaus eingeliefert worden zu sein (queer.de berichtete). Zunächst habe der Verdacht auf einen Schlaganfall oder Herzinfarkt bestanden, erklärte er  gab aber umgehend Entwarnung: "Es war beides nichts", sagte der "Hot oder Schrott"-Star.



Bereits im März hatte sich Hubert Fella aus dem Krankenhaus gemeldet. Damals musste sich der Reality-TV-Star einer Knieoperation unterziehen (queer.de berichtete). Den eigentlich längst fälligen Eingriff hatte der 58-Jährige wegen seiner Teilnahme an "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!" verschoben. Kurz nach seiner Rückkehr aus dem Dschungelcamp, das er als Drittplatzierter beendet hatte, begab sich Fella schließlich für die Knie-OP ins Krankenhaus. (cw/spot)