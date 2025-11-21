Nach Showabsagen: No-Angels-Star Sandy Mölling gibt Gesundheitsupdate

Heute, 10:47h 2 Min.

Die No Angels haben sich am Wochenende bei ihren Fans gemeldet. Die Band musste ihre Konzerte für den Mai absagen. Doch jetzt könne es losgehen, wie in einem Instagram-Post der Musikerinnen zu lesen ist. "Leute, wir sind so ready. Und die schönste News: Sandy geht's besser."



Sandy Mölling (45), die eine Ruhepause verordnet bekam und die Shows mit der Band deshalb absagen musste, erklärte in einem dazugehörigen Video, dass sie sich für die Genesungswünsche, die guten Gedanken und das Verständnis der Fans bedanken möchte. "Das ist nicht selbstverständlich. Ja, wir wissen, das Leben spielt anders als man denkt und genauso war es im letzten Monat." Ihr gehe es inzwischen besser und sie mache sich nächste Woche Freitag auf den Weg nach Deutschland, erzählt die Sängerin. "Also, der Juni findet statt und ich freue mich sehr und wir freuen uns sehr auf die beste Community der Welt. Wir haben euch sehr vermisst."



In dem Instagram-Beitrag heißt es des Weiteren von Seiten der gesamten Band: "Danke für eure ganzen Nachrichten, die Unterstützung und die Gutebesserungs-Wünsche, das hat uns wirklich sehr berührt. Die Vorfreude steigt. Wir haben Bock auf Sommer, Bühne, Festivals, laute Stimmen, Gänsehaut, euch wiedersehen und gemeinsam komplett eskalieren."



Kollegin Jessica Wahls (49) hatte am 6. Mai in einem Videostatement bekannt gegeben, dass ein Arzt Sandy Mölling eine Ruhepause angeordnet habe (queer.de berichtete). Weitere Details zu der Erkrankung der Sängerin wurden nicht mitgeteilt.



Konkret fielen drei Auftritte der No Angels aus: das Konzert am 9. Mai im Erlebnisbergwerk Merkers, der Auftritt beim Back For Good Festival am 22. Mai in Landsweiler sowie die Teilnahme am KulturPur Festival am 24. Mai in Hilchenbach.



Laut einem Instagram-Posting stehen im Juni für die No Angels unter anderem Auftritte beim Happy Life Festival in Nürnberg, bei Summer in the City in Mainz oder beim queerenn Rainbow Festival in Köln an, das kurz vor dem Kölner CSD stattfindet. (spot/cw)

