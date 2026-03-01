"Rainbow City Guide Düsseldorf 2026/2027" erschienen



Der "Rainbow City Guide Düsseldorf 2026/2027" liegt kostenlos in der Szene aus (Bild: Oliver Erdmann)

Heute, 13:10h 1 Min.

Die Initiative Düsseldorf Queer hat den "Rainbow City Guide Düsseldorf 2026/2027" veröffentlicht. Die 48-seitige Broschüre informiert über Angebote der LGBTI-Community in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt und soll als Wegweiser durch die queere Szene dienen.



Die Publikation stellt zahlreiche Gruppen, Vereine und Initiativen vor, die das Leben queerer Menschen in Düsseldorf prägen und unterstützen. Neben Beratungs- und Hilfsangeboten werden auch Treffpunkte sowie kulturelle und soziale Aktivitäten aufgeführt.

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Der Guide ist kostenlos erhältlich

Herausgegeben wird der Guide vom Verein Queere Geschichte(n) Düsseldorf, der sich mit der Aufarbeitung und Vermittlung queerer Stadtgeschichte beschäftigt. Zu seinen Projekten zählen unter anderem Gedenkaktionen sowie Kultur- und Bildungsveranstaltungen. Bekannt ist etwa die regelmäßig stattfindende Talkreihe "Queere Geschichte(n)" in der Zentralbibliothek im KAP1.



Der "Rainbow City Guide Düsseldorf" ist kostenlos erhältlich, unter anderem bei der Aidshilfe Düsseldorf sowie an weiteren Auslagestellen im Stadtgebiet. Darüber hinaus gibt es ihn als PDF zum Download. (cw/pm)