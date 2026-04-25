"Temptation Island VIP" wird queer

Heute, 13:13h 2 Min.

Auf Kreta sind die Dreharbeiten zur siebten Staffel von "Temptation Island VIP" losgegangen  mit einem Novum: Erstmals zieht mit Influencerin Carina Nagel (27) und Fitnesskauffrau Chika Ojiudo-Ambrose (26) ein gleichgeschlechtliches Promi-Paar in die "Villa der Versuchung", teilte RTL jetzt mit.



Nagel ist bereits 2022 und 2023 durch die Teilnahme an mehreren Realityformaten ("Love Island", "Are You The One?", "Ex on the Beach") bekanntgeworden. Sie ist seit 2023 mit Ojiudo-Ambrose liiert  das Paar heiratete eingenen Angaben zufolge im Dezember 2024 und lässt die Öffentlichkeit als Reality-Duo an seinem Leben teilhaben. 2024 nahmen die beiden gemeinsam an der Trash-Show "Forsthaus Rampensau Germany" teil und belegten den fünften Platz unter neun Paaren.



"Temptation Island VIP" soll ihre Beziehung auf die Probe stellen: In der seit 2019 laufenden Show werden die Beziehungen von vier Paaren auf die Probe stellt  die vergebenen Frauen sind bislang in ihrer Unterkunft von einem Dutzend Männern umgeben, während im Männerressort ein Dutzend Frauen warten  und das Flirten beginnt. In regelmäßigen Abständen bekommen alle Vergebenen von Moderatorin Janin Ullmann im Video zu sehen, wie ihr jeweiliger Partner seine Zeit verbracht hat. Nach zwei Wochen sehen sich die Paare wieder. Nun stehen meist emotionale Erklärungen sowie bittere Vorwürfe an.

Neue Regeln

Für das gleichgeschlechtliche Paar mussten die Regeln geändert werden, wie "Bild" (Bezahlartikel) berichtet. Nagel wird demnach mit anderen vergebenen Frauen in die Villa einziehen, in der männliche Verführer auf sie warten  zuvor hatte die 27-Jährige nur Beziehungen mit Männern. Laut der Boulevardzeitung habe Ojiudo-Ambrose "große Angst, dass bei Carina wieder Interesse an Männern geweckt wird".



Ojiudo-Ambrose wird in die bisherige Männer-Gruppe eingeteilt, in der Frauen die Verfüherinnen geben. RTL castete deswegen dieses Mal bisexuelle Frauen, die nun auf eine Reihe von vergebenen Männern und Ojiudo-Ambrose treffen werden.



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| Instagram | Sind Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose auch nach der Show noch "Family"

Die Realityserie soll im Herbst beim kostenpflichtigen Bereich von RTL+ zu sehen sein. Im letzten Jahr startete die VIP-Staffel am 6. Oktober, das Finale wurde kurz nach dem Jahreswechsel am 12. Januar ausgestrahlt. (cw)

