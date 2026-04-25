Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58116

RTL+-Show

"Temptation Island VIP" wird queer

Die RTL-Show "Temptation Island" war bislang ein heterosexuelles Biotop. Das ändert sich jetzt: Mit Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose zieht erstmals ein gleichgeschlechtliches Paar ein.


Carina Nagel (oben) und Chika Ojiudo-Ambrose haben schon viel Reality-Erfahrung gesammelt, hier etwa im "Forsthaus Rampensau"  werden sie der Versuchung widerstehen?
  • Heute, 13:13h 2 Min.

Auf Kreta sind die Dreharbeiten zur siebten Staffel von "Temptation Island VIP" losgegangen  mit einem Novum: Erstmals zieht mit Influencerin Carina Nagel (27) und Fitnesskauffrau Chika Ojiudo-Ambrose (26) ein gleichgeschlechtliches Promi-Paar in die "Villa der Versuchung", teilte RTL jetzt mit.

Nagel ist bereits 2022 und 2023 durch die Teilnahme an mehreren Realityformaten ("Love Island", "Are You The One?", "Ex on the Beach") bekanntgeworden. Sie ist seit 2023 mit Ojiudo-Ambrose liiert  das Paar heiratete eingenen Angaben zufolge im Dezember 2024 und lässt die Öffentlichkeit als Reality-Duo an seinem Leben teilhaben. 2024 nahmen die beiden gemeinsam an der Trash-Show "Forsthaus Rampensau Germany" teil und belegten den fünften Platz unter neun Paaren.

"Temptation Island VIP" soll ihre Beziehung auf die Probe stellen: In der seit 2019 laufenden Show werden die Beziehungen von vier Paaren auf die Probe stellt  die vergebenen Frauen sind bislang in ihrer Unterkunft von einem Dutzend Männern umgeben, während im Männerressort ein Dutzend Frauen warten  und das Flirten beginnt. In regelmäßigen Abständen bekommen alle Vergebenen von Moderatorin Janin Ullmann im Video zu sehen, wie ihr jeweiliger Partner seine Zeit verbracht hat. Nach zwei Wochen sehen sich die Paare wieder. Nun stehen meist emotionale Erklärungen sowie bittere Vorwürfe an.

Neue Regeln

Für das gleichgeschlechtliche Paar mussten die Regeln geändert werden, wie "Bild" (Bezahlartikel) berichtet. Nagel wird demnach mit anderen vergebenen Frauen in die Villa einziehen, in der männliche Verführer auf sie warten  zuvor hatte die 27-Jährige nur Beziehungen mit Männern. Laut der Boulevardzeitung habe Ojiudo-Ambrose "große Angst, dass bei Carina wieder Interesse an Männern geweckt wird".

Ojiudo-Ambrose wird in die bisherige Männer-Gruppe eingeteilt, in der Frauen die Verfüherinnen geben. RTL castete deswegen dieses Mal bisexuelle Frauen, die nun auf eine Reihe von vergebenen Männern und Ojiudo-Ambrose treffen werden.

Instagram | Sind Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose auch nach der Show noch "Family"
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Die Realityserie soll im Herbst beim kostenpflichtigen Bereich von RTL+ zu sehen sein. Im letzten Jahr startete die VIP-Staffel am 6. Oktober, das Finale wurde kurz nach dem Jahreswechsel am 12. Januar ausgestrahlt. (cw)

Instagram | Bei "Temptation Island VIP" werden gerne Grenzen überschritten
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt RTL Deutschland
26.05.26 | Bild des Tages
Andrea oder Silvio? Annette kann sich nicht entscheiden
11.05.26 | Unmoralisches Angebot für die Stars
Georgina oder Sam: Wer verkauft wen bei "Kampf der RealityAllstars"?
09.05.26 | "Magic Moment" bei "Let's Dance"
Emotionaler Auftritt: Ross Antony "konnte endlich loslassen"
04.05.26 | Vox-Kuppelshow
"First Dates Hotel": Schwuler reist mit bester lesbischer Freundin an
02.05.26 | Achte Show der Staffel
"Let's Dance": Ross Antony begeistert beim Partnertausch
25.04.26 | Bild des Tages
Was machen denn Jorge und Vadim da bei "Let's Dance"?
-w-
Neu auf queer.de
Landgericht Meiningen
Thüringen: Richter rügt Unterbringung von trans Frau in Männergefängnis
"Das Beste, was ich je getan habe"
14. Hochzeitstag: Cynthia Nixon schwärmt von Christine Marinoni
RTL+-Show
"Temptation Island VIP" wird queer
Nordrhein-Westfalen
"Rainbow City Guide Düsseldorf 2026/2027" erschienen
"Ich bin ein stolzer schwuler Mann"
Mit Unterstützung der Ehefrau: Beartooth-Frontmann Caleb Shomo hat Coming-out
Neues Konzept
Hollywood statt Deutschland: Warum dieses GNTM-Finale anders wird
So geht es für die Band weiter
Nach Showabsagen: No-Angels-Star Sandy Mölling gibt Gesundheitsupdate
Video des Tages
Schwule Liebe zwischen zwei Polizisten