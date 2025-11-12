14. Hochzeitstag: Cynthia Nixon schwärmt von Christine Marinoni

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  • Heute, 13:43h 2 Min.

Cynthia Nixon gibt ihrer Frau ein Bussi (Bild: Instagram / Cynthia Nixon)

Cynthia Nixon (60) feierte ihren Hochzeitstag offenbar bei der Arbeit. Die aus "Sex and the City" bekannte Schauspielerin teilte auf Instagram Bilder, die sie mit ihrer Frau Christine Marinoni am Set ihrer Serie "The Gilded Age" zeigen. Nixon trägt darauf ein Diadem auf dem Kopf, das sie auch in ihrer Rolle als Ada Brook in der Serie von "Downton Abbey"-Schöpfer Julian Fellowes (76) tragen könnte. Das Ehepaar umarmt sich auf den Fotos, auf einem Bild küsst Nixon ihre Frau auf die Wange.

"Meine Frau Christine und ich sind seit 22 Jahren zusammen, aber heute feiern wir unseren 14. Hochzeitstag" schrieb Cynthia Nixon zu den Fotos.

"Anlässlich unseres Jubiläums hier ein paar Fotos von Tante Ada, die sich in eine bezaubernde, maskuline Frau verliebt, die es irgendwie in die 'The Gilded Age'-Zeit geschafft hat", fuhr Nixon fort. Cynthia Nixon ist seit 2022 Teil der Serie, die in der New Yorker Oberschicht der 1880er-Jahre spielt.

"Das Beste, was ich je getan habe"

"Mich in Christine zu verlieben, war das Beste, was ich je getan habe", schwärmte Nixon bei Instagram und fügte hinzu: "abgesehen davon, unsere Kinder zu bekommen".

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Cynthia Nixon ist seit 2004 mit der Bildungsaktivistin Christine Marinoni liiert. Kennengelernt haben sich die beiden Frauen bereits 2001, sie waren zunächst befreundet. 2011 brachte Marinoni Sohn Max zur Welt. Ein Jahr später heiratete das Paar (queer.de berichtete).

Aus ihrer ersten Ehe hat Cynthia Nixon zwei weitere Kinder. Aus der Beziehung mit dem Englischprofessor Danny Mozes, die von 1988 bis 2003 dauerte, stammt ein Sohn und eine Tochter. (spot/cw)

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