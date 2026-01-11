Honey Davenport: Vom RuPaul-Girl zum International Mr. Leather



Die Wandlung von Honey Davenport: Vom Auftritt in "RuPaul's Drag Race" 2019 zum International Mr. Leather 2026 (Bild: World of Wonder / internationalmrleatherinc)

Heute, 15:52h 2 Min.

Zum 48. Mal ist am Sonntag in Chicago der International Mr. Leather gewählt worden. Dieses Jahr gab es eine besondere Überraschung: Den Titel holte sich mit dem 40-jährigen Hunter Davenport ein Amerikaner, der eigentlich eher wegen seiner Weiblichkeit berühmt ist  als Dragqueen Honey Davenport, die 2019 in der elften Staffel von "RuPaul's Drag Race" mitgemacht hatte.



Honey Davenport galt lange als eine der bekanntesten Dragqueens von New York City. Nach dem Umzug nach Palm Springs in Kalifornien vor einigen Jahren habe er sich aber umorientiert: Er habe viele "unglaubliche Menschen" im Leder-Verein Palm Springs Leather Order of the Desert getroffen. Dort habe er sich zu Hause gefühlt. Ohnehin gebe es keinen Widerspruch zwischen seinem "alten" und seinem "neuen" Leben: "Leder ist Drag für mich. Drag ist Kink. Das sind alles Teile von mir", sagte er im Podcasts "Dads and Daddies".



From the local stage to the international spotlight  congratulations to Honey Davenport on becoming the new International Mr. Leather champion. Palm Springs is proud. The leather community is proud. And so many of us are celebrating this historic moment with you. pic.twitter.com/xa6eAYP3gc Palm Springs Leather Order of the Desert (@PS_LOotD) May 25, 2026 / PS_LOotD

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Der jetzt 40-Jährige war im Herbst 2025 zum Mr. Palm Springs Leather gewählt worden und qualifizierten sich damit für das internationale Leder-Event in Chicago, das dort bereits seit 1979 stattfindet. Im Finale in Chicago konnte er sich dann gegen den Zweitplatzierten Sergeant Alex, den Mr. Cincinnati Leather, sowie Denzel Belin, den Mr. Twin Cities Leather, durchsetzen. Insgesamt traten rund 70 Kandidaten an.

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Mehrtägiges Leder-Event in Chicago

Das Event International Mr. Leather erstreckt sich immer über mehrere Tage. Die Teilnehmer werden in drei Hauptkategorien bewertet: Präsentationsfähigkeiten, Persönlichkeit und Leder-Image. Insgesamt bewerten neun Juror*innen die Teilnehmer. Auffällig in diesem Jahr war zudem das Motto "Hüte": Viele Teilnehmer trugen verschiedenste Kopfbedeckungen  von Leder- und Cowboyhüten bis hin zu Militär- und Baseballkappen.



Bei "Drag Race" war Honey Davenport übrigens weniger erfolgreich: Damals schaffte sie nur den 13. Platz unter 15 Queens. Die Einladung 2019 war allerdings während einer schweren Zeit für die gekommen: Sie war damals obdachlos, hatte Eheprobleme und weitere Schicksalsschläge erlitten. Für die Show musste sie sich 20.000 Dollar für ihre Outfits leihen. Nach der Ausstrahlung ging es mit der Karriere bergauf: So veröffentlichte sie mehrere Songs und startete mehrere andere Projekte mit anderen Dragqueens. Außerdem engagierte sie sich politisch für LGBTI-Rechte und gegen Rassismus. (cw)