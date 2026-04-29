GNTM-Sieger*­innen enthüllt? Aufregung vor dem Finale

Heute, 11:17h 2 Min.



Heidi Klum wird erst am Donnerstag in einer voraufgezeichneten Sendung verraten, wer dieses Jahr GNTM gewinnt (Bild: Toglenn / wikipedia

Kurz vor der Ausstrahlung des Finales von "Germany's next Topmodel" (28. Mai, 20:15 Uhr, ProSieben und Joyn) sollen der Sieger und die Siegerin 2026 bereits verraten worden sein. Denn Abonnent*­innen der Zeitschrift "Harper's Bazaar" erhielten bereits die neuen Ausgaben  mit den angeblichen Gewinner*­innen auf dem Cover. Eine riesige Panne? Der Sender äußert sich erstaunlich gelassen.



Bereits zum neunten Mal kommen die GNTM-Gewinner auf das Titelbild der deutschen "Harper's Bazaar". Das Shooting dafür ist jedes Mal Teil der Castingshow und war in der vorigen Woche bei ProSieben zu sehen. Im Gegensatz zu den Vorjahren gibt es diesmal jedoch eine gravierende Neuerung bei dem Format mit Heidi Klum (52): Das Finale findet nicht live statt, sondern wurde bereits Ende Februar in Los Angeles aufgezeichnet. Die Sieger stehen also schon lange fest.



Hat nun wirklich die Zeitschrift aus Versehen den Ausgang der 21. Staffel verraten? Das Boulevardblatt "Bild" zitiert ProSieben-Sprecher Christoph Körfer mit den Worten: "Es gibt viele Strategien von ProSieben und seinen Partnern, um das Finale Spekulationen anzuheizen. Das ist eine davon. Lassen Sie sich gerne überraschen, was am Donnerstag im #GNTMFinale passiert."

Jeweils drei Männer und drei Frauen im Finale

Also alles Strategie und gar keine Panne? Das werden die Zuschauer*innen spätestens am Donnerstagabend erfahren. Fest steht: Im Finale treten Godfrey (34), Ibo (21), Ex-Mr.-Gay-Germany Tony (31), Anna (22), Aurélie (21) und Daphne (25) an.



Achtung, Spoiler: Wer nicht wissen möchte, wer auf den verschickten Ausgaben zu sehen ist, sollte nicht weiterlesen.



Auf den verschickten "Harper's Bazaar"-Ausgaben sind Aurélie und Ibo zu sehen. Ob sie wirklich die diesjährigen Topmodels sind, wird das Finale zeigen. (spot/cw)