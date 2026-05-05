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In neuer Podcast-Folge

"Backpfeife": Kaulitz-Zwillinge reagieren auf Absage von Angela Merkel

Angela Merkel will nicht in dem Podcast von Bill und Tom Kaulitz auftreten, wie sie bei einer Veranstaltung betonte. Zu der öffentlichen Abfuhr nahmen die Tokio-Hotel-Stars nun Stellung.


Die Kaulitz-Zwillinge reden über den Angie-Korb (Bild: Netflix)
  • Heute, 11:26h 3 Min.

Bill und Tom Kaulitz (beide 36) haben in der aktuellen Folge von "Kaulitz Hills  Senf aus Hollywood" auf die Absage von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (71) für eine Teilnahme an ihrem Podcast reagiert. Die Zwillinge nehmen die "Backpfeife" mit gewohntem Humor  allerdings darf die Ex-CDU-Chefin nun wohl auch nicht auf eine Einladung zu "Wetten, dass...?" hoffen.

Bill Kaulitz: "Ich war richtig traurig"

"Da haben wir mal so einen richtigen Korb bekommen diese Woche", griff Tom Kaulitz das Thema auf. "Ist man jetzt danach noch Fan, nachdem man so eine Backpfeife kriegt?" Sein Bruder gestand, dass er "heartbroken" gewesen sei: "Ich war richtig traurig. Ich habe es gesehen und dachte so, das hätte man auch netter machen können." Doch richtig böse sein kann er Angela Merkel offenbar nicht. Denn er lobte: "Sie hat ja Humor, sie ist eine Lustige. Ich fand es schon immer gut, wie sie Sachen mit einem Augenzwinkern und ein bisschen frech gesagt hat."

Der Tokio-Hotel-Frontmann vermutete auch, dass die frühere Bundeskanzlerin "gar nicht unbedingt das so lostreten wollte, was sie jetzt losgetreten hat". Denn Bill Kaulitz ist der Meinung: "Das sollte nur so eine kleine, kecke, freche Antwort sein. Ich glaube, das ist für mich schmerzhafter, als es sein sollte." Dennoch habe er sich "ein bisschen mehr Zuspruch und Dankbarkeit" erwartet, fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu: "Weil ich habe ja auch immer so viel Werbung für sie gemacht, auch als sie noch Kanzlerin war. Und ich glaube, dass schon die ein oder andere Stimme auch auf mein Konto geht."

Tom Kaulitz: "Ich glaube, sie hat ein Problem mit dir"

Tom Kaulitz ergänzte: "Wir kennen uns ja nicht persönlich. Wir haben immer nur über unseren Podcast und über ihr Büro versucht, irgendwie mal einen Kontakt aufzubauen. Es kam ehrlich gesagt auch nie eine Absage, es kam einfach nie was zurück  also gar nichts." Deshalb vermutete er witzelnd, dass die Ablehnung wohl auf das Konto seines Zwillingsbruders gehe. Zu Bill sagte er: "Jetzt hat sie dir mal richtig eingeschenkt. Ich glaube, sie hat ein Problem mit dir und nicht mit mir."

Der Sänger wiederum erklärte, dass er die Altkanzlerin für die ZDF-Show "Wetten, dass..?", die die Zwillinge am 5. Dezember moderieren, "fest auf der Liste" gehabt habe. Nach deren jüngsten Aussagen müssten sie nun aber erstmal "schauen, wie sie sich in anderen Interviews noch verhält", fügte Bill noch lachend hinzu.

Mit diesen Aussagen sorgte Angela Merkel für Aufsehen

In einem Interview im Rahmen der Republica-Konferenz beim WDR-Europaforum für den Podcast "0630" war die frühere Kanzlerin auf die Kaulitz-Zwillinge angesprochen worden. Merkel bestätigte, dass die Musiker bereits mehrfach für eine Teilnahme an ihrem Podcast angeklopft hätten: "Die haben mich oft angefragt, ob ich komme." Sie habe aber "noch nie zugesagt". Bei einer weiteren Satzergänzung im "0630"-Podcast sollte sie die Aussage "In zehn Jahren habe ich die Kaulitz-Brüder ..." vervollständigen. Ihre Antwort lautete: " immer noch nicht im Podcast besucht." (spot/cw)

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