"Temptation Island VIP"-Dreh: Janin Ullmann gibt erste Einblicke

Heute, 11:48h 2 Min.



Janin Ullmann begrüßt das erste gleich­geschlechtliche Paar auf der Promi-Insel der Verführung (Bild: RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen)

Janin Ullmann führt auch in diesem Jahr wieder durch "Temptation Island VIP". Erste Einblicke in die Produktion auf Kreta gab die Moderatorin nun auf ihrem Instagram-Account.



Regen am ersten Drehtag als gutes Zeichen?



"Wir sind back im Temptation Business", schrieb Ullmann zu verschiedenen Bildern vom Set. "Am 1. Drehtag hat es geregnet letztes Jahr hatten wir Regen, ein Erdbeben und 'nen Sandsturm. Deswegen gehe ich davon aus, dass das ein SEHR gutes Zeichen ist für die diesjährige Staffel." Der erste Abend ist bereits abgedreht, Ullmann trug dafür offensichtlich ein pinkfarbenes Kleid, wie auf einem der Schnappschüsse erkennbar ist. "Erster Abend, erster Look. Mehr vom Kleid verrate euch aber noch nicht", betonte sie dazu.



Auch wie sie während der Produktionszeit wohnt, teilte sie mit den Fans. "Lebe hier auf Kreta in der Pampa und kann mir grade nichts Schöneres vorstellen. War sehr viel los die letzten Wochen und hier ist so viel Ruhe, das tut total gut. Gutes Kontrastprogramm zu Temptation." Auf Luxus verzichten muss sie dabei aber nicht. Denn weitere Bilder zeigen, dass sie ein Haus mit Pool bewohnt, an dem sie gerne frühstückt. Dort scheinen sich auch Katzen sehr wohlzufühlen. "Die gucken mich übrigens den ganzen Tag so an, als würde ich sie in ihrem Zuhause stören." Und auf dem Weg zum Set müssen sich Ullmann und ihr Team dann auch schon mal den Weg durch eine Schafherde bahnen.



Erste Details zur siebten Staffel



Janin Ullmann hatte im vergangenen Jahr die Moderation von "Temptation Island" und der VIP-Ausgabe von Lola Weippert (30) übernommen. RTL hat bereits drei teilnehmende Paare für die neue Staffel verraten: Tara Tabitha und Dennis Lodi, Gloria Schwesinger und Michael sowie Chika Ojiudo-Ambrose und Carina Nagel sind bei "Temptation Island VIP" dabei. Letztere sorgen für eine Premiere: Zum ersten Mal stellt sich ein gleich­geschlechtliches Paar dem wohl härtesten Treuetest des deutschen Reality-TV (queer.de berichtete). Ein viertes Paar soll erst später verraten werden. Ab Herbst soll die Serie bei RTL+ zu sehen sein. (spot/cw)