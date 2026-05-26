"Temptation Island VIP"-Dreh: Janin Ullmann gibt erste Einblicke

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58128
  • Heute, 11:48h 2 Min.

Janin Ullmann begrüßt das erste gleich­geschlechtliche Paar auf der Promi-Insel der Verführung (Bild: RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen)

Janin Ullmann führt auch in diesem Jahr wieder durch "Temptation Island VIP". Erste Einblicke in die Produktion auf Kreta gab die Moderatorin nun auf ihrem Instagram-Account.

Regen am ersten Drehtag als gutes Zeichen?

"Wir sind back im Temptation Business", schrieb Ullmann zu verschiedenen Bildern vom Set. "Am 1. Drehtag hat es geregnet letztes Jahr hatten wir Regen, ein Erdbeben und 'nen Sandsturm. Deswegen gehe ich davon aus, dass das ein SEHR gutes Zeichen ist für die diesjährige Staffel." Der erste Abend ist bereits abgedreht, Ullmann trug dafür offensichtlich ein pinkfarbenes Kleid, wie auf einem der Schnappschüsse erkennbar ist. "Erster Abend, erster Look. Mehr vom Kleid verrate euch aber noch nicht", betonte sie dazu.

Auch wie sie während der Produktionszeit wohnt, teilte sie mit den Fans. "Lebe hier auf Kreta in der Pampa und kann mir grade nichts Schöneres vorstellen. War sehr viel los die letzten Wochen und hier ist so viel Ruhe, das tut total gut. Gutes Kontrastprogramm zu Temptation." Auf Luxus verzichten muss sie dabei aber nicht. Denn weitere Bilder zeigen, dass sie ein Haus mit Pool bewohnt, an dem sie gerne frühstückt. Dort scheinen sich auch Katzen sehr wohlzufühlen. "Die gucken mich übrigens den ganzen Tag so an, als würde ich sie in ihrem Zuhause stören." Und auf dem Weg zum Set müssen sich Ullmann und ihr Team dann auch schon mal den Weg durch eine Schafherde bahnen.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Erste Details zur siebten Staffel

Janin Ullmann hatte im vergangenen Jahr die Moderation von "Temptation Island" und der VIP-Ausgabe von Lola Weippert (30) übernommen. RTL hat bereits drei teilnehmende Paare für die neue Staffel verraten: Tara Tabitha und Dennis Lodi, Gloria Schwesinger und Michael sowie Chika Ojiudo-Ambrose und Carina Nagel sind bei "Temptation Island VIP" dabei. Letztere sorgen für eine Premiere: Zum ersten Mal stellt sich ein gleich­geschlechtliches Paar dem wohl härtesten Treuetest des deutschen Reality-TV (queer.de berichtete). Ein viertes Paar soll erst später verraten werden. Ab Herbst soll die Serie bei RTL+ zu sehen sein. (spot/cw)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
  • TV-Teaserbild23:00h, SRF1:
    Close
    Einfühlsamer Film von Lukas Dhont über die beiden 13-jährigen Jungs Leo und Rémi, die nach dem Wechsel auf eine höhere Schule Opfer homophober Häme mit katastrophalen Folgen werden.
    Spielfilm, B/F/NL 2022
  • 7 weitere TV-Tipps »
Top-Links (Anzeige)
-w-

Film & TV
27.05.26 | Das Ende einer Reise
Schockierender Figurentod in "Euphoria": Fans reagieren entsetzt
27.05.26 | In neuer Podcast-Folge
"Backpfeife": Kaulitz-Zwillinge reagieren auf Absage von Angela Merkel
27.05.26 | ProSieben nimmt Stellung
GNTM-Sieger*­innen enthüllt? Aufregung vor dem Finale
27.05.26 | Tränen bei Kuppelshow
"Bauer sucht Frau International": Bisexuelle Annette trifft Entscheidung
26.05.26 | RTL+-Show
"Temptation Island VIP" wird queer
26.05.26 | Neues Konzept
Hollywood statt Deutschland: Warum dieses GNTM-Finale anders wird
-w-
Neu auf queer.de
Video des Tages
Danny und Claude kehren zurück!
Polizeibericht
Berlin: Schwules Anti-Gewalt-Projekt erneut attackiert
Bild des Tages
Chronist der schwulen Szene
Produktion auf Kreta gestartet
"Temptation Island VIP"-Dreh: Janin Ullmann gibt erste Einblicke
Das Ende einer Reise
Schockierender Figurentod in "Euphoria": Fans reagieren entsetzt
In neuer Podcast-Folge
"Backpfeife": Kaulitz-Zwillinge reagieren auf Absage von Angela Merkel
Ausschreibung
Aufklärungsprojekt München sucht Honorarkraft zur Erarbeitung von queerem Bildungsmaterial
ProSieben nimmt Stellung
GNTM-Sieger*­innen enthüllt? Aufregung vor dem Finale