Berlin: Schwules Anti-Gewalt-Projekt erneut attackiert

Heute, 12:24h 1 Min.



Die Polizei meldet einen weiteren Übergriff auf Maneo (Bild: Maneo)

Das schwule Anti-Gewalt-Projekt Maneo in Berlin-Schöneberg ist am Pfingstmontag erneut Opfer eines offenbar queer­feindlich motivierten Angriffs geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes der Polizei Berlin gegen 20:30 Uhr an der Einrichtung in der Bülowstraße eine beschädigte Schaufensterscheibe bemerkt. Diese war auf einer Fläche von etwa fünf mal fünf Zentimetern mutmaßlich durch einen Steinwurf beschädigt worden.



Zudem wurde an einer weiteren Glasscheibe eine etwa 60 Zentimeter mal 40 Zentimeter große Farbschmiererei festgestellt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen. Dies ist in Fällen von vermuteter Hass­kriminalität üblich.



Bereits letztes Jahr hatte es mehrere Anschläge auf die Einrichtung in Berlin-Schöneberg gegeben. Dabei wurden Fensterscheiben und Türeinfassungen der Büroräume der queeren Organisation angegriffen, beschädigt und zerstört. Die Polizei bat damals die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung (queer.de berichtete).



Erst vor zwei Wochen veröffentlichte Maneo seine Gewaltstatistik für 2025: Demnach habe es 723 Fälle und Hinweise auf Anfeindungen gegen queere Menschen in Berlin gegeben (queer.de berichtete). (cw)