Bad Bunny spricht eine Pizza in "Toy Story 5"

Heute, 15:03h 2 Min.



Bad Bunny wird eine Pizza (Bild: Telemundo)

"Toy Story 5" bekommt einen prominenten Neuzugang: Bad Bunny (32) wird in dem Animationsfilm der "Pizza mit Sonnenbrille" seine Stimme leihen. Das gab Pixar auf Instagram bekannt. "Vamos", also "los geht's", schrieb das Animationsstudio zu einem Clip, in dem das Pizzastück tanzt und lachend auf die Kamera zuspringt. In einer Mitteilung beschreibt Disney die Pizza als "mühelos cool und geheimnisvoll". Demnach sei die Figur Teil einer Gruppe "vergessener Spielzeuge, die in einem verlassenen Schuppen im Hinterhof leben".



Der sexuell fluide Sänger ist nur einer von vielen prominenten Namen im Cast. Tom Hanks spricht erneut die Cowboy-Puppe Woody, Tim Allen den Buzz Lightyear. Ebenfalls wieder mit dabei ist Joan Cusack als Jessie, während Tony Hale Forky seine Stimme leiht. Keanu Reeves ist erneut als Duke Caboom zu hören. Der Film kommt im Juli in die Kinos.



Bad Bunny übernimmt erste Hauptrolle



Für Bad Bunny bedeutet es einen weiteren Karriereschritt abseits der Musik. 2021 hatte er einen Cameo-Auftritt im neunten Teil der "Fast & Furious"-Reihe. Es folgten Rollen in "Bullet Train" und in der Filmbiografie "Cassandro". Zuletzt war er 2025 in "Happy Gilmore 2" an der Seite von Adam Sandler sowie in "Caught Stealing" als Gangster namens Colorado zu sehen.



Zudem soll er sich seine erste Hauptrolle in einem Spielfilm gesichert haben. Wie etwa "Deadline" berichtete, wurde der Musiker für "Porto Rico" neben Stars wie Edward Norton und Javier Bardem besetzt. Inhaltlich soll das historische Drama die koloniale Vergangenheit Puerto Ricos sowie politische und gesellschaftliche Machtstrukturen der Insel beleuchten.

Im Juni kommt er nach Deutschland

Musikalisch ist es nach seinem Super-Bowl-Auftritt zuletzt etwas ruhiger um Bad Bunny geworden. Kurz nach dem Sportspektakel entfernte er alle Posts von seinem Instagram-Account sowie sein Profilbild (queer.de berichtete). Mit einem Geburtstagfoto meldete er sich zurück, löschte jedoch auch das wieder. Aktuell befindet er sich auf seiner Welttournee, die ihn am 20. und 21. Juni in die Düsseldorfer Merkur-Spiel-Arena führt. (spot/cw)