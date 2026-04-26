Nichtbinäre Menschen für Filmprojekt gesucht

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  • Heute, 15:27h 1 Min.

m Zeitraum von Juni bis August sollen gemeinsam drei dokumentarische Kurzfilme entstehen (Bild: Medienprojekt Wuppertal)

Das Medienprojekt Wuppertal plant im Sommer 2026 ein Filmprojekt zu nichtbinären Geschlechts­identitäten und sucht dafür Teilnehmende. Angesprochen sind nichtbinäre Personen im Alter von etwa 14 bis 28 Jahren, die ihre persönlichen Erfahrungen einbringen möchten.

Im Zeitraum von Juni bis August sollen gemeinsam drei dokumentarische Kurzfilme entstehen. Die Teilnehmenden sollen ihre Geschichten in Interviews schildern und ihren Alltag eigenständig mit der Kamera dokumentieren.

"Im Mittelpunkt stehen deine persönlichen Erfahrungen und was du in das Filmprojekt mitbringen möchtest", so das Medienprojekt Wuppertal. "Alltag, Identität, Herausforderungen, Zusammenhalt, Widersprüche  alles, was dich bewegt. Auch die genaue Form deines Films erarbeiten wir im Vorfeld gemeinsam."

Das Projekt versteht sich zugleich als Raum für Austausch, kreative Arbeit und gegenseitige Stärkung. Formlose Bewerbungen können per E-Mail an j.vanputten@medienprojekt-wuppertal.de geschickt werden. (cw)

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