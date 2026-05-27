

Rami Malek in "The Man I Love" (Bild: Festival de Cannes)

Heute, 16:07h 3 Min.

Vor einer Woche wurde in Cannes der amerikanische Spielfilm "The Man I Love" von Regisseur Ira Sachs ("Passages") uraufgeführt. Im Queer-Drama spielt Oscarpreisträger Rami Malek einen Schwulen in den späten Achtzigerjahren, der an einer schweren Krankheit leidet  mutmaßlich an Aids. Der Film wurde positiv aufgenommen  bei der Premiere erhielt der Film eine lange Standing Ovation von etwa acht bis neun Minuten; Malek zeigte sich dabei sichtbar gerührt.



Doch nicht alle sind glücklich über die Produktion. Wie "Queerty" berichtet, gibt es unter schwulen Schauspielern Verbitterung darüber, dass wieder ein mutmaßlich heterosexueller Mann mit schwulen Geschichten Preise einheimsen will.

"Es tut mir leid, falls das zickig klingt..."

In einer Instagram-Story teilte etwa der 38-jährige Johnny Sibilly ("Queer as Folk", "Pose") einen Screenshot eines Artikels über die Filmpremiere und erklärte: "Es tut mir leid, falls das zickig klingt, aber tief in mir wird es sich niemals richtig anfühlen, wenn heterosexuelle Schauspieler schwule Männer spielen, die an Aids sterben."



Viele Schwule hätten durch die "Fahrlässigkeit unserer Regierung und Gesellschaft" damals ihr Leben verloren. Ihre Geschichten solle von Künstlern erzählt werden, "die auf die Art und Weise lieben und leben, wie sie es nicht konnten", so Sibilly weiter. Hier gehe es nicht nur um einen "Schauspieljob". "Es geht darum, das zu sein, was so viele vor uns nicht sein konnten."



Der 52-jährige Wilson Cruz ("Star Trek: Discovery") reagierte auf Social Media auf einen Nachrichtenbeitrag mit der Überschrift: "Rami Malek hatte erneut Angst davor, einen schwulen Sänger mit Aids zu spielen." Der Schauspieler, der wegen seiner Homosexualität von seinem Vater aus dem Haus geschmissen wurde, erklärte: "Einige von uns wären GEEHRT gewesen, unsere Geschichte zum LEBEN zu erwecken, weil sie UNSERE ist."



Der 50-jährige Schauspieler Guy Branum merkte zu dem gleichen Artikel an: "Das Nervigste daran, wenn cis/heterosexuelle Menschen trans- oder homosexuelle Rollen spielen  und wenn nicht-dicke Menschen Rollen in Fat Suits übernehmen -, ist, dass danach ein Teil der Pressearbeit und Verarbeitung darin besteht, uns zu erzählen, was für eine DEMÜTIGUNG das war." Damit würden queere Menschen daran erinnert, "dass sie unsere Identitäten als beleidigend ansehen und nur für einen Preis kurz in unsere Welt eintauchen  während wir nicht vergessen dürfen, dass sie eben genau das tun".

Malek in mehreren queeren Rollen

Malek hat bereits mehrfach queere Rollen gespielt. Schon zum Start seiner schauspielerischen Karriere spielte er in der US-Sitcom "The War At Home" in einer wiederkehrenden Rolle den schwulen Teenager Kenny. Im deutschen Fernsehen lief die 44-teilige Serie auch unter den Namen "Familienstreit de Luxe" (RTL) oder "Hinterm Sofa an der Front" (RTLzwei). Seinen Durchbruch als Filmschauspieler schaffte Malek mit der Darstellung queeren Queen-Frontmanns Freddie Mercury in "Bohemian Rhapsody". Malek wurde dafür 2019 mit dem Oscar ausgezeichnet (queer.de berichtete).

"The Man I Love"-Regisseur Ira Sachs hat die Besetzung Maleks in seinem Film ausdrücklich verteidigt. Der offen schwule Filmemacher betonte, dass er Schauspieler beim Casting nicht nach ihrer privaten Sexualität frage und das Talent sowie die schauspielerische Leistung im Vordergrund stehen würden.



Rami Malek hat sich nie öffentlich zu seiner eigenen sexuellen Orientierung geäußert. Bekannt ist, dass er von 2018 bis 2023 mit "Bohemian Rhapsody"-Costar Lucy Boynton liiert war. Danach datete er knapp zwei Jahre lang Emma Corrin  der Star aus "The Crown" hatte sich 2021 als nichtbinär geoutet (queer.de berichtete). Inzwischen ist Malek offiziell Single. (dk)