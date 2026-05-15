Kempten: Widerstand gegen AfD-Forderung nach CSD-Verbot

Heute, 17:04h 3 Min.

Die Zivilgesellschaft in Kempten im Allgäu positioniert sich gegen eine Forderung der AfD, dass Demonstrationen für queere Rechte künftig verboten werden sollten. Mehrere Politiker*­innen aller demokratischen Parteien sprachen sich gegen eine derartige Einschränkung der Demonstrationsfreiheit aus, darunter auch Oberbürgermeister Christian Schoch von den nicht gerade als queer­freundlich geltenden Freien Wählern.



Der Anlass waren Äußerungen des neu gewählten AfD-Stadtrats Thomas Bernetzeder in der "Allgäuer Zeitung" (Bezahlartikel) vergangenen Monat. Darin forderte der 35-Jährige  angeblich aus Jugendschutzgründen  CSD-Verbote. Ihm sei es mit Blick auf die Jugend wichtig, "dass diese unbeeinflusst durch Staat, Schule und Nichtregierungs-Organisationen aufwachsen können", behauptete der Stadtrat der rechtsextremen Partei. Dazu gehöre, Veranstaltungen wie den CSD "auf öffentlichen Plätzen zu unterbinden". Weiter erklärte er: "Ich will niemandem etwas absprechen. Aber so etwas sollte man nicht auf öffentlicher Straße veranstalten, sondern nur im privaten Raum."



Damit wiederholt Bernetzeder die Forderung nach einem "Homo-Propaganda"-Verbot nach russischem oder ungarischem Vorbild. Auch die AfD-Landtagsfraktion in Sachsen hat bereits derartige Forderungen erhoben (queer.de berichtete).

Kempten wehrt sich

Die Gruppe "Offenes antifaschistisches Treffen Kempten" (OAT) hat daraufhin kurzerhand einen Filmdreh organisiert, um für die Demonstrationsfreiheit und für die Rechte queerer Menschen zu kämpfen. "Was Bernetzeder fordert, widerspricht dem Grundgesetz. Das Versammlungsrecht ist für alle da, nicht nur für eine bestimmte Ideologie", so die Gruppe.



In dem Video sprechen sich mehrere Stadträt*innen, etwa Sophia Wirth-Klauser (SPD), Lea Gläßer (Die Linke) und Kai Nitsche (Volt), gegen die Einschränkung des Demonstrationsrechts aus. OB Christian Schoch schrieb unter das Kurzvideo: "Vollkommen unstrittig und ganz ohne Zweifel! Der CSD ist in Kempten immer willkommen."



Gegenüber der "Allgäuer Zeitung" verteidigte Bernetzeder seine Verbotsfantasien. "In Versammlungshallen" hinter verschlossenen Türen könnten queere Menschen ja weiter für ihre Rechte demonstrieren, aber nicht öffentlich.



Mit dem Grundgesetz dürften derartige Demonstrationsverbote aufgrund der sexuellen Orientierung allerdings schwer durchsetzbar sein. Dort heißt es wörtlich: "Das Gesetz gibt allen Deutschen das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Dieses Grundrecht ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern, sich aktiv am politischen Meinungs- und Willensbildungsprozess zu beteiligen."



Allerdings ist die Diskriminierung queerer Menschen im Grundgesetz bislang nicht ausdrücklich verboten. Forderungen nach einer Änderung der Verfassung werden zwar von SPD, Grünen und Linken unterstützt, die Union ist bislang aber unentschlossen, ob der ausdrückliche Schutz queerer Menschen notwendig ist (queer.de berichtete).



LGBTI-Organisationen fordern bereits seit Jahrzehnten eine entsprechende Reform (queer.de berichtete). Sie verweisen dabei auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1957, als die Richter den Anti-Schwulen-Paragrafen 175 in seiner Nazi-Fassung für grundgesetzkonform erklärten. (cw)