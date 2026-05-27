Als White Savior in der queeren Community von Guinea-Bissau

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Heute, 08:54h 5 Min.

Auch mit einem Buch kann man bestechen. Der Umweltingenieur Sérgio (Sérgio Coragem) reist für eine NGO ins westafrikanische Guinea-Bissau. An der Landesgrenze hält jemand sein Auto an. Doch statt Geld bittet der Kontrolleur den Portugiesen nicht etwa um Geld, sondern um ein Buch. Schon diese ersten Minuten von "I Only Rest in the Storm" sind ein Vorbote: Das Drama wird mit verbreiteten Vorstellungen brechen.



Sérgio soll einen Bericht über ein Straßenbauprojekt schreiben. Bei seinem ersten Termin prasseln die Infos nur so auf ihn ein: Ist es ökologisch vertretbar, dass die Straße in Richtung der Hauptstadt gebaut wird? Was wird aus den Reisfeldern und was aus der bedrohten Nilpferdart? Der Regierungswechsel in dem seit Jahrzehnten autoritär geführten Land wurde erst positiv gesehen, inzwischen hat sich die Meinung dazu gedreht. Außerdem mischt China mittlerweile kräftig mit. Und übrigens, der Bericht eilt.

Skeptische Blicke auf Sérgio



Poster zum Film: "I Only Rest in the Storm" startet am 28. Mai 2026 in ausgewählten Kinos

Sérgio scheint überfordert zu sein. In seiner Unterkunft findet er keine Ruhe, im Zimmer nebenan wird lautstark eine Geburt gefeiert. Sein Moskitonetz hält die Blutsauger nicht ab. Manche Kolleg*­innen sind unverhohlen rassistisch. Aber: Seinen Idealismus wird er so schnell nicht verlieren. Er ist aus der ehemaligen Kolonialmacht gekommen, um dem seit 1973 unabhängigen Land zu helfen.



Das dachte er zumindest. Doch schnell muss er merken, dass das Verhältnis zu ihm als Weißen ambivalent ist. Das koloniale Erbe, die jahrzehntelange Unterdrückung, wirkt bis heute nach. Weiße, die meinen, alles besser zu wissen, werden hier skeptisch betrachtet. Deshalb versucht Sérgio, mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt zu kommen, spricht sogar ein wenig Kreol.



Sérgio hilft Diára unfreiwillig beim Klauen



Dabei lernt er die queere Community kennen: Gui (Jonathan Guilherme), ursprünglich aus Brasilien, groß und dünn, wechselt zwischen männlichen und weiblichen Pronomen, trägt Bart und meist ein Kleid. Gui ist geheimnisvoll, Sérgio hat unendlich viele Fragen. Und auch mit Diára (Cleo Diára) freundet er sich an, nachdem er ihr unfreiwillig beim Klauen auf dem Markt geholfen hat. Es entsteht ein freundschaftliches Netzwerk  aus dem im Laufe der Zeit mehr wird.



"I Only Rest in the Storm" des portugiesischen Regisseurs Pedro Pinho verhandelt eine Vielzahl an Themen: Post- und Neokolonialismus, Rassismus, Queerness. Dafür nimmt sich das Drama in seinen über dreieinhalb Stunden Laufzeit viel Zeit, die jedoch nur im letzten Drittel ein wenig zäh werden. Ansonsten kann der Film konstant interessant bleiben, auch weil die Erzählung immer wieder seine Hauptfigur Sérgio verlässt und zu anderen Menschen abbiegt.



Spült man Toiletten in Portugal wirklich mit Trinkwasser?



Der Portugiese Sérgio erscheint  und andere NGO-Mitarbeiter*­innen im Film noch mehr  als White Savior aufzutreten, als der weiße Retter aus Europa, der für die arme Bevölkerung nur das Beste will. Dabei tritt er jedoch in eine paternalistische Falle, weil er seine eigenen Perspektiven und Privilegien nicht hinterfragt.



Besonders deutlich wird das in einer Szene, in der er mit einer europäischen Hilfsorganisation ein Dorf besucht, in dem die NGO Latrinen gebaut hat. Eine ältere Frau fragt ihn, ob es stimme, dass man in Portugal die Toiletten mit Trinkwasser spült. Sérgio ist die Antwort spürbar unangenehm. Er muss sie mehrmals wiederholen, weil die Frau ihm einfach nicht glauben kann.



| Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Eine unerwartete Leichtigkeit



Was nach schwerem Thesenfilm klingt, ist genau das nicht geworden: "I Only Rest in the Storm" schafft es auf beeindruckende Weise, immer wieder in eine angenehme Leichtigkeit zu wechseln: Die Verfolgungsjagd auf dem Markt, ausgelassene Momente am Strand oder sehr erotische Szenen mit Sérgio und seinen neuen Freund*­innen verleihen dem Drama eine abwechslungsreiche Dramaturgie.



Dazu trägt auch die Musik  afrikanische Trommeln von Carpotxa, African House des DJ Mazulu  bei, die über Szenen im Club genau wie unter weiten Landschaftsaufnahmen liegt. Kameramann Ivo Lopes Araújo drehte sie analog, wodurch die Bilder der Wüstenlandschaften eine besondere Tiefe und Textur erhalten.



Niemand hat immer Recht



In den ernsten Fragen vermeidet das Drama allzu leichte Antworten. Stattdessen stellt der Film die Komplexität aus Entwicklungshilfe und Bevormundung dar und zeigt die Vielzahl an sich widersprechenden Interessen. In "I Only Rest in the Storm" hat niemand immer Recht und niemand immer Schuld  dafür sind die Zusammenhänge zu kompliziert. Diese Vielschichtigkeit, die mit gängigen Narrativen aufräumt, ist die große Stärke des Films.



Sérgio muss außerdem lernen, dass auch seine Bilder von Geschlecht und Begehren in Guinea-Bissau erweitert werden. Dass der Film queeres Leben weniger als Ausnahme, sondern als sozialen Alltag zeigt, ist auch deshalb überraschend, weil westliche Vorstellungen von Afrika häufig das Gegenteil erwarten lassen.

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Fokus auf Gemeinschaft statt auf Diskriminierung

Doch in Guinea-Bissau ist Homosexualität legal. Das Land gehört außerdem zu den wenigen auf dem afrikanischen Kontinent, das 2008 eine UN-Erklärung zur Entkriminalisierung von Homosexualität unterzeichnet hat  anders als das Nachbarland Senegal, das Schwule und Lesben seit Kurzem sogar noch härter bestraft (queer.de berichtete).



Queeres Leben und queeres Begehren wird zwar auch in Guinea-Bissau tabuisiert. Der Film jedoch erzählt das nur am Rande. Der Fokus liegt auf der Gemeinschaft, auf dem Zusammenkommen, auf Feiern und auf Sex. Das kann man naiv oder utopisch nennen  oder: komplexer als gedacht.

Infos zum Film



I Only Rest in the Storm. Drama. Brasilien, Frankreich, Portugal, Rumänien 2025. Regie: Pedro Pinho. Cast: Sérgio Coragem, Cleo Diára, Jonathan Guilherme. Laufzeit: 211 Minuten. Sprache: portugiesisch-creolische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 18. Verleih: Grandfilm. Kinostart: 28. Mai 2026