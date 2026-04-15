Nach Étiennes Facelift: Ralf Schumacher lässt sich Botox spritzen

Heute, 09:43h 4 Min.

Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) nehmen ihre Fans in der vierteiligen Doku "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" mit in die Vorbereitungen auf ihre Hochzeit. Die zweite Folge ist ab Donnerstag bei Sky und Wow zu sehen  und beginnt mit einem gewöhnungsbedürftigen Anblick: Étienne kehrt frisch von seinem Facelift zurück. Die Schönheitsoperation wollte der 36-Jährige unbedingt noch vor der Hochzeit durchführen lassen.



Mit dicken Bandagen rund um das Gesicht steigt Étienne aus der Mercedes-Limousine  und Ralf Schumacher ist der Schock deutlich anzusehen. "Oh Gott!", entfährt es ihm beim Wiedersehen. "Es ist furchtbar und ekelhaft", bringt es Étienne auf den Punkt. Kurz darauf löst er für einen Moment die Bandagen. Zum Vorschein kommen sichtbare Narben und ein stark blau angelaufenes Gesicht. Ralf tritt erschrocken einen Schritt zurück.



Bis das Ergebnis perfekt sei, werde es ein bis zwei Monate dauern, erklärt Étienne. Vorerst sind die Folgen des Eingriffs aber noch deutlich spürbar: Kauen kann er nicht, beim gemeinsamen Abendessen bleibt ihm nur Suppe durch den Strohhalm. Ralf hätte sich ein anderes Timing gewünscht. "Ich hätte mir gewünscht, dass er das nach der Hochzeit macht, im Herbst. Aber er ist eben ein Perfektionist", sagt er. Étienne wolle auf den Hochzeitsfotos schließlich "perfekt" aussehen.

Bei Étienne war es Liebe auf den ersten Blick  bei Ralf nicht

Kennengelernt haben sich der ehemalige Rennfahrer und der französische Geschäftsmann in Monaco. Dort tauschten die beiden ihre Handynummern aus, wie Étienne erzählt. Seit 2022 sind sie ein Paar. In der zweiten Folge besuchen sie nun gemeinsam das Luxushotel, in dem später ihr erstes Date stattfand  und erinnern sich an die Anfänge ihrer Beziehung.



View this post on Instagram

| Instagram | Das Paar gibt gegenüber Sky viele Geheimnisse preis  etwa, dass Étienne Suppe mag

"Ich war verliebt auf den ersten Blick", erzählt Étienne strahlend. "Bei mir hat's etwas länger gedauert", erwidert Ralf trocken. Étienne erinnert sich, dass er zunächst mehrfach vergeblich versucht habe, Kontakt aufzunehmen: "Ich habe ihm zwei, drei, nein, fünf Nachrichten geschickt, aber nie eine Antwort bekommen." Einige Monate später meldete sich Ralf schließlich doch  und aus den beiden wurde ein Paar. Im Juli 2024 machte Schumacher die Beziehung öffentlich, verbunden mit seinem Coming-out (queer.de berichtete).

Ein Botox-Date zu Zweit

Inzwischen steht die Nachkontrolle zu Étiennes Facelift an. Ralf begleitet ihn zum Termin  und ist sichtlich überrascht, als Étienne ihm eröffnet, dass er die Gelegenheit gleich auch für eine zusätzliche Botox-Behandlung nutzen will. "Das muss doch jetzt nicht sein!", sagt Ralf und verdreht die Augen. "Man muss früh anfangen mit Botox", verteidigt sich Étienne. Ralf kontert: "Da habe ich ja Glück gehabt. Bei mir ist's schon zu spät. Ich bin zu faltig!" Doch nachdem der Arzt mit der Behandlung von Étiennes Gesicht fertig ist, legt sich Ralf überraschend selbst auf die Liege  und verlangt ebenfalls eine Portion Botox.



Mit aufgefrischten Gesichtern geht es weiter in die Hochzeitsplanung. Drei Tage sollen die Feierlichkeiten in St. Tropez dauern, 110 Gäste sind eingeladen. Der Höhepunkt ist für den zweiten Tag geplant: ein Fest in einem Beachclub direkt am Strand. Dort trifft das Paar seine Wedding-Planerin, um letzte Details zu besprechen  von Dekoration und Blumen über Musik bis hin zu Essen und Getränken. Schnell wird klar: Ralf und Étienne haben sehr genaue Vorstellungen und wollen nichts dem Zufall überlassen.



Hochzeitswein von Schumachers Weingut



Den Wein für die Hochzeit wollen die Winzer selbst mitbringen. Für ihr Fest soll eigens eine Cuvée kreiert werden  mit besonderem Namen und speziellem Etikett. Dafür reisen sie nach Brda in Slowenien, wo Schumachers Weingut liegt. Ralfs Sohn David Schumacher (24) und dessen Frau Vivi warten bereits auf das Paar. Als sich die vier die ersten Etikett-Vorschläge ansehen  verschiedene Varianten mit Fotos der beiden, Herzchen und Schleifen  ist die Reaktion eindeutig. Die Bräutigame verziehen die Gesichter. "Schrecklich!", ruft Ralf. "Wir brauchen etwas Männliches. Und keine Herzen", stellt er klar. Am Ende entscheiden sie sich nach eigenen Angaben für "etwas Konservatives".



Nach der Weinverkostung und der Entscheidung für die Hochzeitsweine gibt es von David noch eine Nachricht, die für Erleichterung sorgt. Bis dahin war unklar, ob er als Trauzeuge seines Vaters dabei sein kann, weil die Hochzeit mitten in die Rennsaison fällt und genau am Hochzeitsdatum ein Rennen angesetzt war. "Ich hab einen Anruf vom Teamchef gekriegt. Ich fahre die Serie nicht dieses Jahr. Daher kann ich Gott sei Dank zu eurer Hochzeit kommen!" Wer auf Étiennes Seite Trauzeuge wird, ist dagegen noch offen. Er nimmt es mit Humor: "Vielleicht mein Vater, meine Mutter, meine Schwester oder mein Hund!" (spot/cw)