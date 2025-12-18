Trauer um "Emily in Paris"-Darsteller: Pierre Deny wurde 69 Jahre alt

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  • Heute, 10:33h 2 Min.

Pierre Deny spielte in Staffel drei und vier von "Emily in Paris" mit (Bild: Stephanie Branchu / Netflix)

Pierre Deny ist tot. Der 1956 geborene französische Schauspieler, der einem internationalen Publikum als Louis de Léon aus der Netflix-Hitserie "Emily in Paris" bekannt war, starb am Montag im Alter von 69 Jahren an den Folgen der Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose). Das gaben seine Töchter in einem bewegenden Statement bekannt, aus dem unter anderem das französische Portal "Femme Actuelle" zitiert. "Mit tiefer Erschütterung geben wir das Ableben von Pierre Deny bekannt, das diesen Montag infolge eines plötzlichen und schweren ALS-Verlaufs eintrat."

Bei ALS sterben jene Nervenzellen ab, die für die Steuerung der Muskelbewegungen zuständig sind. Die Erkrankung führt zu fortschreitenden Lähmungen in Armen und Beinen und kann schließlich auch die Atemmuskulatur betreffen. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei zwei bis fünf Jahren. Manche Betroffene leben jedoch deutlich länger mit der Krankheit  wie etwa der Astrophysiker Stephen Hawking (1942-2018), der mehrere Jahrzehnte mit ALS lebte.

International wurde Deny vor allem durch seine Rolle als Louis de Léon in der dritten und vierten Staffel von "Emily in Paris" bekannt, jener Netflix-Serie, in der Lily Collins (37) als gleichnamige Protagonistin die Pariser Modewelt aufmischt. Deny spielte den CEO des Modekonzerns JVMA  und damit den Vater von Nicholas de Léon (Paul Forman, 32), der wiederum eine Beziehung mit Emilys bester Freundin Mindy Chen (Ashley Park, 34) führte.

Doch wer Deny nur aus dem Paris von Netflix kennt, kennt nur einen Bruchteil seiner Karriere. In Frankreich war er eine feste Größe des Fernsehens  über Jahrzehnte hinweg. Sein vielleicht bedeutsamstes Engagement in seiner Heimat war die Rolle des Renaud Dumaze in der populären französischen Daily-Serie "Demain nous appartient" (international bekannt als "Tomorrow is Ours"), in der er zwischen 2017 und 2023 in mehr als 500 Folgen zu sehen war.

Auch Eric Dane starb an ALS

Denys Tod trifft die Schauspielwelt nur wenige Monate nach einem anderen ALS-bedingten Verlust: Im Februar dieses Jahres starb Eric Dane, bekannt aus "Grey's Anatomy" und "Euphoria", ebenfalls an der unheilbaren Nervenkrankheit  er wurde nur 53 Jahre alt. (spot/cw)

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