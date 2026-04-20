NRW-Verdienstorden: Hendrik Wüst würdigt queere Aktivist*­innen

Heute, 11:11h 3 Min.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wird am Dienstag (2. Juni) den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen an insgesamt 15 Persönlichkeiten verleihen, die sich in besonderer Weise für ein offenes, vielfältiges und respektvolles Miteinander in NRW einsetzten und damit auch die Gleichberechtigung queerer Menschen stärkten.



So erhält Hans W. Geißendörfer, Produzent der früheren ARD-Serie "Lindenstraße", erhält den Preis. Neben dem 85-Jährigen würden auch die schwulen "Lindenstraße"-Schauspieler Georg Uecker (63) und Claus Vinçon (69) ausgezeichnet, teilte die Staatskanzlei in Düsseldorf mit.

"Lindenstraße" griff Homosexualität und Aids auf

Die von Geißendörfer erfundene "Lindenstraße" habe schon früh Themen wie Aids und gleichgeschlechtliche Beziehungen im deutschen Fernsehen aufgegriffen, hieß es zur Begründung. Außerdem fördere der 85-Jährige den Filmnachwuchs und engagiere sich für den Erhalt des deutschen Film-Erbes.



Uecker spielte in der "Lindenstraße", die in München spielte, aber in Köln produziert wurde, die Rolle des Carsten Flöter. Dessen Kussszene mit Robert Engel (Martin Armknecht) galt 1990 als Skandal und ging als erster kontroverser Schwulen-Kuss in einer deutschen Serie in die TV-Geschichte ein. "Dass der erste Kuss eines gleichgeschlechtlichen Paares in der Lindenstraße gezeigt wurde, war ein Zeichen gesellschaftlicher Öffnung und ein wichtiges Signal für viele Menschen, die sich bis dahin kaum repräsentiert fühlten", so die Staatskanzlei. Allerdings: Bereits 1987 hatte es in der "Lindenstraße" einen gleichgeschlechtlichen Kuss zwischen Uecker und Schauspieler Günter Barton (als Gert Weinbauer) gab, der aber weniger intensiv war und damals noch kaum Reaktionen ausgelöst hatte.



Martin Armknecht und Georg Uecker brachten vor knapp 40 Jahren mit intimen Szenen queerfeindliche Organisationen wie die katholische Kirche zur Weißglut (Bild: WDR)

Uecker wie auch sein Schauspiel-Kollege Vinçon setzten sich seit vielen Jahren öffentlich für die queere Community ein und engagierten sich besonders bei der HIV- und Aids-Prävention, erklärte die Staatskanzlei.

Preise an zwölf Aktivist*innen

Zudem werden zwölf weitere Menschen geehrt, die sich für die queere Community oder gegen HIV/Aids engagieren. Zu ihnen gehört auch Volker Beck (Grüne), der "Vater der Ehe für alle". Außerdem werden Moderator Ralph Morgenstern, die lesbische Liedermacherin Carolina Brauckmann, Moderatorin und Autorin Ricarda Hofmann, Peter Hölscher (Projekt LSBTIQ*inklusiv), Heike Kivelitz (Leslie e.V.), Reinhard Klenke (Mitbegründer Aidshilfe Paderborn), Jochen Saurenbach (Aidshilfe Köln), Reinhard Schmidt (LSBTIQ*-Forum Düsseldorf), Steffen Schwab (Queeres Netzwerk NRW) sowie Apotheker Erik Tenberken und Marcus Velke-Schmidt (Centrum Schwule Geschichte e.V.) ausgezeichnet.



Der Verdienstorden von Nordrhein-Westfalen ist die höchste Auszeichnung des Landes. Er wird vom Ministerpräsidenten an Personen verliehen, die sich durch außerordentliches ehrenamtliches Engagement oder herausragende Leistungen besondere Verdienste um das Land NRW und seine Bevölkerung erworben haben. (dpa/cw)