Wurde der queere Camboy Trevor wirklich überfallen?

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Heute, 14:53h 3 Min.

Menschen, die um den Halt im Leben ringen und sich dabei in Situationen manövrieren, in denen sie an ihre Grenzen stoßen und aus denen es kein sauberes Entkommen gibt, liefern in der Regel die spannendsten Stoffe nicht zuletzt für Serien. Dass solche Antihelden in der (Midlife-)Krise männlicher Gestalt sind, verstand sich die längste Zeit meist von selbst. Doch in jüngster Zeit dürfen auch immer mehr Frauen auf moralischen und anderen Abwegen unterwegs sein, und nicht lange nach "Vladimir" bei Netflix zeigt sich nun auch bei Apple TV mit "Maximum Pleasure Guaranteed", dass diese neue Tendenz für das Publikum ein echter Gewinn ist.

Faktencheckerin im Krisenmodus

Protagonistin der von David J. Rosen erdachten zehnteiligen Serie ist Paula (Tatiana Maslany), in deren Leben es bestenfalls mäßig rund läuft. In ihrem Redaktionsjob ist sie als Faktencheckerin und Korrektorin eine Klasse für sich, doch die in Aussicht gestellte Beförderung lässt trotzdem seit langem auf sich warten. Was auch deswegen ärgerlich ist, weil sie als frisch geschiedene Mutter eines aufgeweckten Mädchens mehr Geld gut gebrauchen könnte. Für eine teure neue Fußballausrüstung und die Miete im neuen Apartment genauso wie für ihren Anwalt, denn Ex-Mann Karl (Jake Johnson) will mit seiner neuen Frau ans andere Ende des Landes ziehen und fordert plötzlich das Sorgerecht.



Tatiana Maslany als Paula in "Maximum Pleasure Guaranteed". Die zehnteilige Serie ist seit 20. Mai 2026 bei Apple TV zu sehen (Bild: Apple TV)

Wer könnte es Paula verübeln, dass sie hin und wieder ein wenig Ablenkung online sucht, bevorzugt mit dem niedlichen queeren Camboy Trevor (Brandon Flynn aus "Tote Mädchen lügen nicht" und Ex von Sam Smith), den sie im Videochat nicht nur für Sex, sondern auch für offenherzige Gespräche bezahlt. Als sie bei laufender Kamera Zeugin eines brutalen Überfalls auf den jungen Mann wird, ahnt sie schnell, dass die Sache fake und ein Betrugsversuch ist. Weil die Polizei in Gestalt von Detective Gonzalez (Dolly de Leon) zunächst keine große Hilfe ist, versucht Paula auf eigene Faust Trevors Identität herauszufinden. Finding wie sie ist, macht sie dabei bald Fortschritte. Doch als sie schließlich tatsächlich vor seiner Tür steht, macht sie eine Entdeckung, die sie und letztlich ihr gesamtes Umfeld erst so richtig in die Bredouille bringt.

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Ungestümer Genre-Mix, exzellentes Ensemble

Dass diese Inhaltsbeschreibung lediglich die erste Folge umfasst, ist nicht nur der bei dieser Serie besonders großen Spoiler-Gefahr geschuldet. Es lässt sich so auch gut erahnen, welch halsbrecherisches Tempo hier vorgelegt wird, nicht zuletzt angesichts der Tatsache, dass jede Episode nur rund eine halbe Stunde lang ist. Und selbst wenn es im Verlauf dann doch hier und da mal zu winzigen Hängern kommt, staunt man tatsächlich, wie weit "Maximum Pleasure Guaranteed" viele vergleichbare Produktionen der letzten in Sachen Rasanz und Kurzweil abhängt.



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Verantwortlich dafür ist einerseits der recht ungestüme Genre-Mix in den clever geschriebenen Drehbüchern, der dafür sorgt, dass die Serie mitunter im Minutentakt von einer bösen Komödie zu einem packenden Drama und dann wieder zum brutalen Thriller wird. Andererseits besticht sie durch ein exzellentes Ensemble, das rund um die exzellente (und trotz des Emmys für ihre famose, auch queere Mehrfach-Performance in "Orphan Black" chronisch unterschätzte) Maslany geschickt bewährte Charakterköpfe wie den schwulen "White Lotus"-Star Murray Barlett, über dessen Rolle man hier möglichst nichts verraten sollte, und unverbrauchte Gesichter wie Kiarra Goldberg und Charlie Hall kombiniert.