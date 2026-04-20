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  • Heute, 16:11h 1 Min.

(Bild: maxfleischmann / unsplash)

In NRW ist die Zahl der angezeigten politisch rechts motivierten und queer­feindlichen Straftaten im Jahr 2025 erneut stark angestiegen. Das geht aus Zahlen des Landesinnenministeriums hervor, die die grüne Landtagsfraktion angefragt hatte.

Insgesamt seien 6.268 rechts motivierte Straftaten im Jahr 2025 registriert worden  das ist ein Anstieg von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zudem seien 257 Straftaten in der Unterkategorie "Sexuelle Orientierung" festgestellt worden. Das sind 27 Prozent mehr als 2025 und sogar 210 Prozent mehr als 2022. Bei der Unterkategorie "Geschlechtsbezogene Diversität" gab es laut dem Zahlen 162 Taten  54 Prozent mehr als im Vorjahr und 800 (!) Prozent mehr als 2022.

Ilayda Bostancieri, Sprecherin für Frauen, Gleichstellung und Queerpolitik der grünen Landtagsfraktion NRW, bezeichnete den Anstieg als "alarmierend". "Die von uns als Grüner Landtagsfraktion beim NRW-Innenministerium erfragten Zahlen geben nur die zur Anzeige gebrachten und somit registrierten Straftaten wieder. Es ist davon auszugehen, dass das Dunkelfeld groß ist", so Bostancieri. "Fest steht: Wir stellen uns dagegen, dass Menschen wegen ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität angegriffen werden. Es ist gut, dass wir in diesen Tagen unter anderem bei CSDs queeres Leben sichtbar machen und Solidarität zeigen. Queer­feindlichkeit, Hass, Hetze und Gewalt dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben." (cw)

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