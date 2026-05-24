"Fantastische Wesen": Einhorn vor Museum geköpft

Heute, 16:44h 2 Min.



Zeug*­innen gesucht: Wer hat sich an dem Einhorn zu schaffen gemacht?

Schreck in Korbach  ein Einhorn wurde geköpft. Die rund zwei Meter hohe Figur habe seit März als Blickfang vor dem Museum gestanden, um auf die Ausstellung "Fantastische Wesen: Zauber der Mythen und Sagen" aufmerksam zu machen, sagte der Leiter des Wolfgang-Bonhage-Museums, Arnulf Scriba. Es habe sich um das beliebteste Fotomotiv in der Stadt gehandelt, zudem hätten immer wieder Kinder den Schweif des Fabelwesens eingeflochten.



In der Nacht zum Samstag wurde dem Einhorn von bislang unbekannten Personen der Kopf mit einer Säge abgetrennt. Bislang hätten sich keine Zeugen gemeldet, sagte ein Polizeisprecher in Korbach. Es sei Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Diebstahls erstattet worden.



Bei der mit weißem Kunstfell versehenen Hartschaum-Figur handelt es sich laut Scriba um die Leihgabe einer Firma. Insgesamt habe die Figur einen Wert von etwa 7.000 Euro. Das Einhorn soll bis zum Ausstellungsende am 14. Juni vor dem Museum stehen bleiben, zur Erklärung für den fehlenden Kopf wurde ein entsprechendes Schild angebracht. Ob die Figur einen neuen Kopf bekommen kann, muss noch geprüft werden. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.



Das Einhorn gilt heute als queeres Symbol für Individualität und Anderssein. Als seltenes, mythisches Wesen steht es sinnbildlich für Identitäten außerhalb gesellschaftlicher Normen. In Regenbogen­farben dargestellt, verkörpert es Stolz, Vielfalt und die Freiheit, sich selbst auszudrücken. (cw/dpa)