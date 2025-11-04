Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Jurassica Parka

Heute, 16:45h 2 Min.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat nach einem Bericht des "Tagesspiegel" (Bezahlartikel) Anklage gegen Dragqueen Jurassica Parka wegen Besitzes von kinderpornografischen und jugendpornografischen Inhalten erhoben.



Mario O., so der bürgerliche Name der Dragqueen, soll laut einer anonymisierten Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft am 24. Juli 2025 in seiner Wohnung "auf diversen elektronischen Datenträgern mutmaßlich kinderpornografisches Videomaterial von mehreren Stunden Länge, jugendpornografisches Videomaterial von unter einer Stunde Länge sowie kinder- und jugendpornografische Bilder aufbewahrt haben", teilte die Behörde mit. Der Beschuldigte schweige bislang zu den Vorwürfen. Nun müsse das Amtsgericht Tiergarten über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage zur Hauptverhandlung entscheiden.

Fall wurde im Oktober bekannt

Der Fall um Jurassica Parka war im Oktober 2025 publik geworden (queer.de berichtete). Zu diesem Zeitpunkt gehörte Parka zu den populärsten Dragqueens der Bundeshauptstadt.



Kurze Zeit später berichtete das queere Stadtmagazin "Siegessäule", dass Parka bereits wegen wegen "Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften" 2023 zu einer Geldstrafe verurteilt worden war und seither vorbestraft ist (queer.de berichtete). Mario O. erhielt damals eine Geldstrafe in Höhe von 11.200 Euro (160 Tagessätze zu je 70 Euro). Das Strafmaß war recht milde ausgefallen, da der Verurteilte "reumütig und geständig war, es sich um eine spontane Tat handelte und die Tat bereits einige Zeit zurücklag", so das Schöffengericht. Der Tatvorwurf hatte sich auf das Jahr 2021 bezogen.



Gegenüber der "Welt" erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag, dass sich ein vorheriges Urteil strafverschärfend auswirken könne, sofern es sich um denselben Straftatbestand handle. O. könnte eine Haftstrafe drohen.



Frühere Weggefährtinnen wie Margot Schlönzke oder Jacky-Oh Weinhaus hatten sich nach Bekanntwerden der Vorwürfe umgehend von Parka distanziert und betont, dass Kinderpornografie ein Verbrechen sei. Rechte und rechtsextreme Kräfte versuchten seither trotzdem, alle Dragqueens für die Tat verantwortlich zu machen. AfD-Politiker*innen wiederholten den Vorwurf, dass Dragqueens eine pauschale Gefahr für Kinder seien (queer.de berichtete). (cw)