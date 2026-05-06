Aufklärungsprojekt München bietet: Duales Studium B.A. Soziale Arbeit

Heute, 17:37h 3 Min.

Das Aufklärungsprojekt München e.V. besteht seit über dreißig Jahren und bietet Bildungsveranstaltungen zu sexueller, romantischer und geschlechtlicher Vielfalt an. Das überwiegend ehrenamtliche Team führt in München Workshops für Jugendgruppen (insbesondere Schulklassen) und Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte zum Thema lesbisches, schwules, bisexuelles, asexuelles, trans*, inter* und queeres Leben durch.



Die*der dual Studierende wird im Team mit der hauptamtlichen Geschäftsführung, Sozialpädagogischen Fachkraft, Teamassistenz, Büroassistenz (auf Minijobbasis) sowie den ehrenamtlichen Vorständ*­innen und Teamer*­innen des Vereins zusammenarbeiten.



Das Studium beginnt am 1. September 2026 und dauert 7 Semester (3,5 Jahre). Du studierst zwei Tage pro Woche an der FOM  Hochschule für Oekonomie und Management in München und arbeitest an drei Tagen pro Woche im Projekt. In der vorlesungsfreien Zeit im Februar, Juli und August befindest du dich an allen fünf Tagen im Praktikum.



Deine Aufgaben:

● Unterstützung bei der Konzipierung, Koordinierung und fachlichen Betreuung der Bildungs- und Anti­diskriminierungsarbeit (Schwerpunkt auf Workshops mit Schulklassen)

● Durchführung der Bildungsveranstaltungen (Schwerpunkt auf Workshops mit Schulklassen)

● Unterstützung bei der Akquise und Schulung von Ehrenamtlichen sowie Freiwilligenmanagement

● Unterstützung des Qualitätsmanagement der Bildungsarbeit

● Unterstützung bei Verwaltungstätigkeiten und Büroorganisation



Du bringst mit:

● Allgemeine / fachgebundene Hochschulreife oder anderweitige Hochschulzugangsberechtigung

● Sehr hohe Motivation am Studium der Sozialen Arbeit und queerer Bildungsarbeit

● Kompetenzen und Erfahrung oder sehr starkes Interesse in der LSBTIQA*-Arbeit

● Hohes Maß an Kommunikations -, Reflexions- und Teamfähigkeit

● Selbständige Arbeitsweise

● Bereitschaft sich in die Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen einzuarbeiten

● Bereitschaft zu vereinzelter Wochenend- und Abendarbeit



Wünschenswerterweise hast Du:

● Erste Erfahrung im Bereich Freiwilligenmanagement, Jugendarbeit oder Erwachsenenbildung

● Affinität zu digitalen Medien, z.B. Google Suite, Social Media



Wir bieten:

● Vergütung nach TVSöD

● Übernahme der Studien- und Prüfungsgebühren

● Mitarbeit in einem multiprofessionellen, ehrenamtlich engagierten Team

● Büroarbeitsplatz im Zentrum Münchens

● Möglichkeit einen Teil der Arbeitszeit im Homeoffice zu erbringen

● Supervision und Fortbildungen

● Raum für eigene Ideen



Bitte sende deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 28. Juni an . Wir bitten auf die Einsendung eines Fotos zu verzichten.



Wir begrüßen ausdrücklich Bewerbungen von Menschen mit intersektionalen und marginalisierten Perspektiven, beispielsweise in Bezug auf BIPoC Positionierung, Migrations- und Fluchterfahrung, Geschlechts­identität, romantische Orientierung, Alter und/oder Behinderung. Wir schätzen die unterschiedlichen Blickwinkel und Erfahrungen, die diese Vielfalt menschlich ins Team und fachlich in die queere Bildungsarbeit bringt.



Unsere Büroräume sind nicht barrierefrei zugänglich. Sie befinden sich im Hochparterre und sind über sieben Stufen erreichbar (zwei ohne Geländer, fünf mit Geländer). Die Büroräume selber sind ebenerdig, es gibt allerdings Brandschutztüren, die sich nicht per Schalter öffnen lassen.