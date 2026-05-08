GNTM-Finale mit Hollywood-Flair: Aurélie und Ibo holen den Titel

Heute, 10:19h 6 Min.

Willkommen in Hollywood  hier werden Träume geboren! Unter diesem Motto hat der lange und harte Kampf um den Titel als "Germany's next Topmodel 2026" am Donnerstagabend in einer mit Weltstars gespickten Show in Los Angeles seinen spektakulären Abschluss gefunden. Aurélie (22) und Ibo (21) heißen die beiden Gewinner der 21. Staffel der Show. Nach zahlreichen Aufgaben für die Models rief Heidi Klum (52) die Pulheimerin und den Münsteraner als würdige Sieger aus. Weltstars wie Sharon Stone (68), Nicole Scherzinger (47) oder Demi Lovato (33) verliehen dem diesjährigen GNTM-Finale den erhofften Hollywood-Glamour. Die Stars des Abends waren aber Heidis sechs Final-Models.



Sechs Models kämpfen um den Titel



Bei den Frauen- und Männer-Models entwickelte sich in den vergangenen Wochen ein immer engerer Kampf um die beiden Kronen, je 100.000 Euro Preisgeld und ein Cover der deutschen Ausgabe der "Harper's Bazaar". Über insgesamt 16 Wochen hatte Klum ihre Models immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt  ob vor der Kamera oder auf dem Laufsteg, ob in Designer-Outfits oder nackt, ob hoch in der Luft oder unter Wasser.



Um den Sieg bei den Frauen bewerben sich in diesem Jahr Anna (22), Pflegefachfrau aus dem Landkreis Rosenheim, sowie Daphne, 25-jährige Aushilfe in einem Möbelhaus, und Flugbegleiterin Aurélie, beide aus Pulheim in der Nähe von Köln. Bei den Männern stehen der 34-jährige Godfrey, Administrator aus Wien, der 32-jährige Sales Advisor Tony aus Berlin, der 2015 den Titel Mr. Gay Germany gewonnen hatte, sowie Ibo aus Münster, selbstständig im Bereich Social Media, Events und Veranstaltungen, im Finale. Letzterer überzeugte durch seine Authentizität, seinen extravaganten Style und seine androgynen Auftritte.

Sharon Stone eröffnet die Show

Es geht los: In der ersten Reihe steht Hollywood-Ikone Sharon Stone plötzlich auf und eröffnet die Show: "Welcome to Hollywood!" Klum gleitet über die Showbühne, ehe diese den sechs Finalistinnen und Finalisten gehört. In sexy-eleganten Outfits heizen sie dem Publikum vor Ort mächtig ein. Selbst dem sonst coolen Ibo ist seine Aufregung anzumerken. "Du bist ein bisschen schwitzig", stellt Heidi fest.



Fast alle Finalist*innen haben ihre Liebsten nach Hollywood eingeladen. Nur Ibos Mutter durfte aus Nigeria nicht ausreisen und fiebert aus der Ferne mit. Dann lässt Heidi ihre Mode-Muskeln spielen: Dean und Dan Caten (61), das weltbekannte Zwillingspaar hinter Dsquared, setzt sich neben Heidi aufs Sofa. Zu ihnen gesellt sich Supermodel Winnie Harlow (31). Sie will besonders darauf achten, ob die Models ihr Herz auf dem Runway lassen. Damit kündigt Heidi die erste Model-Challenge, eine Fashion-Show, an.



Es wird spannend. Die ersten Entscheidung naht. Welche beiden Models müssen als erste gehen? Auf dem Laufsteg überzeugen alle sechs, es geht also um Nuancen. Ibo und Godfrey stechen den sympathischen Tony aus. Das gehörlose Model aus Berlin hat mit Kampfgeist und Herz stets Fans und Kunden beeindruckt. Bei einigen Designer*innen steht sein Name im Notizbuch.



"Du hast einen mörderischen Walk", lobt Winnie Harlow Aurélies Auftritt. Daphnes souveränen Umgang mit ihren kriminell hohen Absätzen hebt Harlow ebenso hervor. Doch Anna liegt eine Schuhspitze vor der Pulheimerin. So selbstbewusst, wie Daphne in der Staffel aufgetreten ist, wird sie ihren dritten Platz in positive Energie ummünzen.



Thomas Hayo lädt zur actionreichen Film-Challenge



GNTM-Stammgast Thomas Hayo (57) darf im Finale natürlich nicht fehlen. Die vier restlichen Models sollen vor seiner Kamera in eine typische Filmszene eintauchen. Godfrey macht als James Bond den Anfang und flüchtet vor einem herannahenden Flugzeug, ehe er von einer Explosion in die Luft geschleudert wird. Ibo meistert dieselbe Challenge in sportlich-lässiger Agenten-Manier. Aurélie und Anna werden, auf einem Motorroller sitzend, von einem Auto verfolgt. Eine Explosion löst die Szene auf. Godfrey gelingt die Illusion "perfekt", meint Hayo. Aber Ibo liegt mit ihm gleichauf. Auch Aurélie und Anna liefern ab. Annas Explosionspose wirkt auf Winnie Harlow allerdings nicht überzeugend genug.



US-Superstar Demi Lovato war im Lauf der Staffel bereits Gastjurorin. Damals hat Hobby-Tänzerin Daphne ihre Gunst erobert. Jetzt tritt Lovato mit ihrem Hit "Confident" auf. Dann gehört der legendären Sharon Stone das Scheinwerferlicht. Auf Heidis Sofa berichtet sie, wie intensiv sie sich auf ihre Filmrollen vorbereitet. Schon steht der zweite Model-Walk an. Anna schreitet im goldenen Kleid über die mit Hindernissen gespickte Bühne im Casino-Look. Aurélie gesellt sich zu ihr. Beide lassen das Parkett erstrahlen. "Ihr habt es beide toll gemacht", findet Winnie Harlow. Sharon Stone favorisiert Aurélie: "Deine Bewegungen sind kraftvoll und elegant." Deutet sich hier schon eine Vorentscheidung an?



Supermodel Adriana Lima (44) erweitert die Namen der Mode-Hochkaräter auf Heidis Couch. "Und Action!", kündigt Heidi Ibo und Godfrey an. Beide gleiten in Tom-Cruise-Manier an Seilen herab ins Studio. Ihr Auftritt im Smoking könnte die Kandidaten für den neuen Bond-Darsteller um zwei Anwärter erweitern. Obwohl sie Konkurrenten sind, ergänzen sie sich perfekt. Sharon Stone ist von Godfreys "wunderschönem Gesicht" angetan und prophezeit ihm eine große Zukunft im Beauty-Bereich. Ibos Performance findet sie "unwiderstehlich." Es geht Schlag auf Schlag: Nicole Scherzinger, stimmgewaltige Frontfrau der Pussycat Dolls, performt "With one look" aus dem Broadway-Hit "Sunset Boulevard." Das ist Weltklasse!

Aurélie und Ibo machen das Rennen

Die Entscheidung naht: Heidi bittet die noch amtierenden Topmodels 2025 Daniela und Moritz auf die Bühne. Sie kommen nicht mit leeren Händen: In ihren prallgefüllten Koffern bringen sie die 100.000-Euro-Preisgeld für die heutigen Gewinner*innen mit. Ehe Heidi die Sieger verkündet, tragen Angehörige und Freunde der Models rührende Worte vor.



Jetzt ist es Zeit für die Entscheidung bei den Frauen. Noch einmal macht Heidi Klum klar: "Es kann nur eine schaffen." Und die ist Aurélie. Kein Wunder, dass bei ihr Tränen fließen, hatte sie sich doch selbst spaßhaft als "Heulsuse der Staffel" betitelt. Anna ist während der Staffel zu einem ernstzunehmenden Model gereift. Sie hat die meisten Model-Jobs abgesahnt und wird sicher darauf aufbauen.



Ibo heißt der Sieger bei den Männern. Er ist der Job-König der laufenden Staffel und hat den Sieg zweifellos verdient. Godfrey war ein starker Mitbewerber, der immer stärker aufkam. Er hat im Laufe der Wochen seine raue Schale nach und nach geöffnet. Aurélie und Ibo sichern sich durch ihren Sieg jeweils das Cover der "Harper's Bazaar" und je 100.000 Euro Preisgeld.



Damit bestätigen sich die Gerüchte, die schon kurz vor dem Finale aufkamen. Laut Berichten hatte die Zeitschrift "Haper's Bazaar" ihren Abonnent*innen schon die neue Ausgabe zugeschickt, auf der die vermeintlichen GNTM-Sieger zu sehen waren (queer.de berichtete). (spot/cw)

