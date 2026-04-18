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Aussage sorgt für Aufsehen

Madonna verrät: John F. Kennedy Jr. war ihr "bester Liebhaber"

Madonna sorgt mit einer pikanten Aussage für Aufsehen: In einer Fragerunde nennt die Queen of Pop überraschend den verstorbenen John F. Kennedy Jr. als ihren "besten Lover".


John F. Kennedy Jr. starb 1999 bei einem Flugzeugabsturz (Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire)

  • Heute, 10:35h 2 Min.

Madonna (67) sorgt mit einer neuen Aussage für Aufsehen: In einer Fragerunde nannte die Queen of Pop auf die Frage nach ihrem "besten Liebhaber" überraschend den verstorbenen John F. Kennedy Jr. (1960-1999).

Im Rahmen eines Promovideos für ihr neues Album "Confessions II" in Zusammenarbeit mit der Dating-App Grindr beantwortet die Musikerin gemeinsam mit mehreren Gästen Fragen zu ihrer Karriere und ihrem Privatleben  allerdings mit klarer Einschränkung: Sie werde nur über verstorbene Ex-Partner sprechen. Als sie schließlich nach ihrem besten "Liebhaber" gefragt wurde, nannte Madonna nach kurzem Zögern John F. Kennedy Jr., was laut "Page Six" im Raum sofort für hörbare Reaktionen und überraschte Zwischenrufe sorgte.

Zu den weiteren, inzwischen verstorbenen Ex-Partnern von Madonna sollen laut Berichten unter anderem der Künstler Jean-Michel Basquiat (1960-1988), der Schauspieler Luke Perry (1966-2019) sowie der Rapper Tupac Shakur (1971-1996) gehören.

Kurze Beziehung in den 1980er Jahren

Madonna und JFK Jr. sollen sich Ende der Achtzigerjahre kurzzeitig gedatet haben. Laut mehreren Biografien handelte es sich dabei eher um eine kurze, flüchtige Begegnung als um eine feste Beziehung. Zu dieser Zeit war Kennedy mit der Schauspielerin Christina Haag liiert, während Madonna mit Sean Penn verheiratet war.

In später veröffentlichten Berichten wird das Verhältnis zwischen den beiden als rein körperlich beschrieben, ohne langfristige Verbindung. Kennedy selbst soll Jahre später betont haben, dass er Madonna "nie im biblischen Sinne kannte".

Der 1999 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommene Sohn von US-Präsident John F. Kennedy stand in den vergangenen Monaten wieder vermehrt im Fokus der Öffentlichkeit. Auslöser war die FX-Serie "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" über die Anfänge der Beziehung des legendären It-Paars. (spot/cw)

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