Taylor Swift und Travis Kelce heiraten: Wer auf der Gästeliste steht

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Taylor Swift und Travis Kelce verlobten sich im August 2025 (Bild: Instagram / Taylor Swift

Mit der bevorstehenden Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) wachsen die Spekulationen, wer alles zur Gästeliste gehört. Zeitpunkt und Ort sind bisher nicht offiziell bekannt, aber das US-Klatschportal "Page Six" berichtet bereits über eine lange Liste prominenter Namen.



Zunächst hieß es, Swift und Kelce würden am Wochenende des 4. Juli in New York heiraten. Ein Insider stellte jedoch gegenüber "Page Six" klar, dass dieser Plan offenbar nicht mehr aktuell sei. Stattdessen soll Swift versucht haben, mit früher verschickten Save-the-Dates bewusst von ihren tatsächlichen Hochzeitsplänen abzulenken.



Inzwischen soll die Sängerin persönlich Einladungen an ausgewählte Gäste ausgesprochen haben. Und das teils telefonisch  ein Hinweis darauf, dass die Feier besonders privat und kontrolliert ablaufen dürfte.



Diese Promis stehen angeblich auf der Gästeliste



Auf der Gästeliste sollen sich demnach zahlreiche prominente Freunde des Paares befinden. So wurde unter anderem Zoë Kravitz eingeladen, trotz früherer Gerüchte über mögliche Spannungen (queer.de berichtete). Ein Insider betonte sogar, sie werde "auf jeden Fall" teilnehmen.



Auch Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn sollen eine Einladung erhalten haben. Swift soll sich dabei angeblich an Sheerans eigener, sehr privater Hochzeit orientiert haben. Ein Insider beschreibt das Konzept als bewusst geheim gehalten: "Niemand weiß bis heute genau, wer dort war  genau dieses Modell will sie kopieren."



Weitere enge Freundinnen der Sängerin wie die Haim-Schwestern sowie Gigi Hadid sollen ebenfalls eingeladen sein. Hadid gilt sogar als mögliche Trauzeugin. Auch Selena Gomez und ihr Ehemann Benny Blanco stehen dem Bericht zufolge auf der Liste. Swift hatte erst im vergangenen Jahr eine Rede bei Gomez' Hochzeit gehalten, was die enge Verbindung der beiden unterstreicht.



Ebenfalls eingeladen sein soll Suki Waterhouse, die kürzlich selbst im Interview mit "Variety" angedeutet hatte, dass sie sich von der Feier Inspiration für ihre eigene Hochzeit mit Schauspieler Robert Pattinson erhofft.



Auf Kelces Seite wird unter anderem auch Andy Reid, Cheftrainer der Kansas City Chiefs, als Gast genannt  mit dem Swift bereits über ihren Vater Scott Swift indirekt verbunden ist. Die beiden sind seit Jahrzehnten befreundet. (spot/cw)