Polizei will CSD-Demo in Budapest im Juni diesmal nicht verbieten

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Anders als im Vorjahr will die Polizei in Ungarn die CSD-Demo in Budapest im Juni nicht verbieten. Im Rahmen des Anmeldeverfahrens für die Veranstaltung 2026 und anschließenden Gesprächen mit den Organisatoren hätten sich "keine Gründe für ein Verbot der Versammlung" ergeben, teilte die Polizei der Nachrichtenagentur AFP am Freitag mit. Die Organisator*innen hatten am Mittwoch offiziell den 27. Juni als Datum für die Pride-Demo in Ungarns Hauptstadt genannt.



Die Polizei erklärte zudem, dass sie mit Auflagen verbundene Beschlüsse zu drei Gegendemonstrationen ausgegeben habe. Demnach sind die Gegenkundgebungen zwar genehmigt, sollen jedoch von der Pride-Veranstaltung ferngehalten werden.



Ungarns früherer Regierungschef Viktor Orbán hatte jahrelang unter dem Vorwand des "Kinderschutzes" die Rechte von queeren Menschen eingeschränkt. 2025 verabschiedete das ungarische Parlament eine Gesetzesänderung, die auf ein Verbot von Demos für queere Rechte abzielte. Die Neuregelung wurde auch in der ungarischen Verfassung festgeschrieben (queer.de berichtete).

Neuer Regierungschef spricht sich für Versammlungsfreiheit aus

Orbáns Nachfolger Péter Magyar hatte den Rechtspopulisten bei den Wahlen im April nach 16 Jahren im Amt abgelöst (queer.de berichtete). Der konservative Chef der Tisza-Partei gilt als pro-europäisch, auch hat er sich wiederholt für Gleichberechtigung und Versammlungsfreiheit ausgesprochen. Allerdings hat Magyar die Pride-Demos nicht ausdrücklich unterstützt. Auch hat er bislang keine Schritte unternommen, um die zahlreichen unter Orbán erlassenen Gesetze zur Einschränkung von queeren Rechte aufzuheben.



In Budapest hatte im Juni vergangenen Jahres trotz des Demo-Verbots eine Rekordzahl von bis zu 200.000 Menschen für die Rechte von Schwulen, Lesben und anderen sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten demonstriert (queer.de berichtete). Auch dutzende Mitglieder des EU-Parlaments nahmen teil, um ihre Solidarität zu zeigen. Orbán bezeichnete die Demonstration damals als "Schande" (queer.de berichtete). Die Staatsmacht ging auch gegen den grünen Bürgermeister von Budapest vor, weil er die Demo unterstützt hatte: Im Januar wurde er deswegen angeklagt (queer.de berichtete). (AFP/cw)