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"Vielfalt ist keine Randerscheinung"

Saarland: Landesregierung mit eigenem Wagen beim CSD dabei

  • Heute, 11:23h 1 Min.

Saarbrücken

Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (Bild: Raimond Spekking / wikipedia)

Beim Christopher Street Day (CSD) SaarLorLux in Saarbrücken setzt die saarländische Landesregierung erneut ein sichtbares Zeichen für die Rechte queerer Menschen. Zum vierten Mal in Folge nimmt sie mit einem eigenen Wagen an der Demonstatration teil, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto "Ja; ich will ins Grundgesetz! Artikel 3+ jetzt!". Gefordert wird eine Ergänzung des Gleichheitsartikels im Grundgesetz um den Schutz sexueller und geschlechtlicher Identität. Die queere Parade startet am Sonntag, den 31. Mai 2026 um 14 Uhr am Landtag.

"Das Saarland steht klar für ein Miteinander, das niemanden ausschließt", erklärte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD). "Vielfalt ist keine Randerscheinung, sondern Teil unserer demokratischen Grundordnung. Wer Menschen wegen ihrer Identität angreift, stellt sich gegen genau diese Grundwerte. Deshalb zeigen wir beim CSD sichtbar Haltung."

Auch Sozialminister Magnus Jung (SPD) hob die politische Bedeutung des CSD hervor. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Spannungen sende die Veranstaltung ein klares Signal für Menschenwürde und Respekt. Die Rechte queerer Menschen gehörten in die Mitte der Gesellschaft.

Neben der Teilnahme an der Demoparade ist das Sozialministerium mit einem Stand des Landesdemokratiezentrums auf der CSD-Meile vertreten. (mize)

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Saarbrücken
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