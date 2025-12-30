Polens Parlament macht Weg frei für eingetragene Partnerschaften

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Polens Parlament hat ein Gesetz zur Einführung von eingetragenen Lebenspartnerschaften verabschiedet. 230 Abgeordneten stimmte dafür, 198 dagegen, es gab eine Enthaltung. Ob die Reform tatsächlich in Kraft tritt, ist jedoch offen: Der rechtspopulistische Präsident Karol Nawrocki kündigte an, das Gesetz nicht zu unterzeichnen.



Das "Ustawa o związkach partnerskich" (Gesetz über Partnerschaften) ist Teil der Reformen, die die Mitte-Links-Koalition von Regierungschef Donald Tusk bei ihrem Amtsantritt versprochen hatte. Es sieht vor, dass zwei volljährige Personen vor einem Notar einen Vertrag schließen können. Nach Eintragung beim Standesamt können beide Partner den Güterstand wählen und die Unterhaltspflicht festlegen. Sie haben außerdem das Recht auf Nutzung der gemeinsamen Wohnung, dürfen auf medizinische Informationen des Partners oder der Parnterin zugreifen und als dessen bzw. deren Bevollmächtigter handeln. Das Gesetz enthält aber weniger Rechte als die Ehe, so sind gemeinsame Adoptionen nicht vorgesehen. Ministerpräsident Tusk erklärte, das Gesetz sei "nicht radikal, macht aber das Leben vieler Menschen einfacher".



Das polnische Recht definiert die Ehe weiterhin als Bund zwischen Mann und Frau. Dies ist auch seit 1997 in der polnischen Verfassung festgelegt. Allerdings hatte erst kürzlich der Innenminister nach einem entsprechenden Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) die Standesämter angewiesen, dass sie im Ausland geschlossene gleich­geschlechtliche Ehen anerkennen müssen (queer.de berichtete).

Polens Rechte laufen Sturm gegen gleichgeschlechtliche Ehe

Da die eingetragene Lebenspartnerschaft auch für gleichgeschlechtliche Paare gelten soll, läuft die rechtspopulistische Oppositionspartei PiS Sturm. Aus ihrem Lager stammt auch Staatsoberhaupt Nawrocki. Dieser sagte nach der Parlamentsabstimmung, er werde kein Gesetz unterschreiben, das eine Alternative zur Ehe vorsehe. "Ich bin Hüter der Verfassung. In der Verfassung steht ausdrücklich, dass die Ehe eine Verbindung zwischen Mann und Frau ist", so Nawrocki.



Zwar könnte das polnische Parlament ein Veto des Präsidenten mit einer Drei-Fünftel-Mehrheit überstimmen. Im Sejm verfügt das Regierungslager aber nur über rund 54 Prozent der Sitze.



Polen gehört bislang neben Bulgarien, Rumänien und der Slowakei zu den letzten EU-Staaten, die weder gleichgeschlechtliche Ehen noch eingetragene Lebenspartnerschaften legalisiert haben. Laut einer in diesem Jahr vorgenommenen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos befürworten 62 Prozent der Bevölkerung die gesetzliche Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Eine Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben unterstützen hingegen nur 31 Prozent. (dpa/dk)