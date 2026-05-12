Festival "go drag! munich" bringt Drag, Widerstand und Glitzer nach München

Heute, 10:34h 2 Min.

Während Queerfeindlichkeit weltweit wieder verstärkt auf die politische Agenda rückt, setzt "go drag! munich" ein deutliches Zeichen: Fünf Tage lang verwandelt das Festival München in einen Ort für queere Bühnenkunst, Performance, Humor, Widerstand und Community.



Vom 10. bis 14. Juni 2026 bringt das internationale Festival weibliche, trans* und nicht-binäre Drag-Künstler*innen in die Stadt. Das Programm reicht von Cabaret und Theater über Workshops und Partys bis zu Diskussionen über gesellschaftliche Entwicklungen, rechte Mobilisierung und queere Selbstbehauptung.



Gegründet wurde "go drag!" 2002 von der New Yorker Drag-King-Pionierin Diane Torr und der Berliner Performancekünstlerin Bridge Markland. Heute wird das Festival von Markland gemeinsam mit der Münchner Drag-Künstlerin Ruby Tuesday künstlerisch geleitet. In München treffen dabei lokale Szenen auf internationale Künstler*innen und unterschiedliche Formen queerer Performance.

Zwischen Popkultur, Aktivismus und Nachtleben

Das Programm bewegt sich zwischen Theaterexperiment, Clubkultur, Popreferenzen und politischer Praxis. Drag-Wrestling aus Wien steht neben Boyband-Choreografien aus Helsinki, Heinrich von Kleist wird zur Playback-Gerichts-Show, Drag-Artists spielen "Dungeons & Dragons", Museumsführungen eröffnen queere Perspektiven auf Sammlungen, und Workshops laden zur Entwicklung eigener Drag-Personas ein.



Dabei versteht sich "go drag! munich" nicht nur als Unterhaltungsfestival. Drag erscheint hier als künstlerische Praxis, die Geschlechterbilder sichtbar macht, verschiebt und zerlegt  mal glamourös, mal absurd, mal offen politisch. Formate wie die BIPOC-Cabaret-Show "On Our Wavelength" oder Diskussionen zu Queerfeindlichkeit und Rechtsextremismus zeigen, wie eng Bühne und gesellschaftliche Realität miteinander verbunden sind.



Alexander Cameltoe ist bei "God drag! munich" mit einem Drag-Makeup-Workshop dabei (Bild: Tony Stewart)

Gleichzeitig bleibt das Festival in Community-Strukturen verankert. Viele Veranstaltungen entstehen aus queeren Netzwerken, Clubs, Bühnen und selbstorganisierten Projekten heraus. Gerade diese Mischung aus Experiment, Unterhaltung und solidarischer Praxis macht "go drag! munich" zu einem der markanten queerfeministischen Performanceformate der Stadt.



Zu den Spielorten gehören unter anderem das PATHOS theater, schwere reiter, der Gasteig HP8, das NS-Dokumentationszentrum München, die Pinakothek der Moderne und das Museum Fünf Kontinente. (dd/pm)