Heute, 14:37h 3 Min.

Auf einem Parteitag in Grimmen hat die AfD Mecklenburg-Vorpommern am Samstag ihr Programm für die kommende Landtagswahl beschlossen. Das als "Regierungsprogramm" untertitelte Papier "Bereit für die blaue Wende" (PDF) wurde von den 237 Delegierten einstimmig verabschiedet.



In dem mehr als 90 Seiten umfassenden Wahlprogramm geht es mehrfach um queere Themen. Ein eigener Absatz ist mit dem Satz "Die zwei Geschlechter sind eine biologische Tatsache" überschrieben. Darin behauptet die AfD, dass Kinder und Jugendliche "durch Schule, Medien und soziales Umfeld zunehmend mit Genderideologie konfrontiert" würden. Die Forderung: "Jegliche staatliche Förderung von Genderideologie und Frühsexualisierung in Kitas und Schulen ist einzustellen. Weiblichkeit und Männlichkeit sind mit ihren jeweiligen Potenzialen etwas Positives." Über den Bundesrat möchte die Partei eine Abschaffung des Selbstbestimmungsgesetzes erreichen. Pubertätsblocker sollen verboten werden.

Die AfD will keine Familienvielfalt in der Schule

Die Sichtbarkeit queerer Menschen in der Schule möchte die AfD Mecklenburg-Vorpommern einschränken: "Vorgaben, bereits Zehnjährige mit sexuellen Themen, mit 'Familienvielfalt' oder ständig wechselnden Rollenbildern zu konfrontieren, die vielfach im Widerspruch zu den Vorstellungen der Eltern stehen, lehnen wir ab", heißt es im Wahlprogramm. "Wir akzeptieren die unterschiedlichen Formen des Zusammenlebens, bestehen aber darauf, dass sich Lehrinhalte vorrangig an der Lebenswirklichkeit der Mehrheit orientieren und ein lebensbejahendes, verantwortungsvolles Familienbild vermitteln."



Darüber hinaus will die Rechtsaußenpartei öffentliche Solidaritätsbekundungen mit der queeren Community unterbinden. "Das Hissen von nicht hoheitlichen Flaggen wie Regenbogenflaggen vor öffentlichen Einrichtungen widerspricht der Neutralitätspflicht des Staates und wird untersagt", heißt es dazu im Wahlprogramm. Auch "Gendersprache" soll per Verordnung verboten werden.



"Schutz der deutschen Identität" gefordert



In der Migrationspolitik fordert die AfD eine "eigene Grenz- und Rückführungspolizei innerhalb der Landespolizei" sowie eine Abschiebungshafteinrichtung. Die Finanzierung von aus ihrer Sicht "asylpolitischen Lobbygruppen" und "extremistischen Strukturen" durch Landesmittel solle beendet, die Förderung des Flüchtlingsrats MV eingestellt werden. In einer "Demokratieklausel" als Voraussetzung für Landesförderungen soll es nicht nur um Verfassungstreue, sondern auch politische Neutralität gehen.



Unter der Überschrift "Schutz der deutschen Identität" wirft die AfD der Landesregierung vor, auf den Ersatz der "deutsch geprägten Gesellschaft" durch "eine multikulturelle Gesellschaft" hinzuarbeiten  ein Vorwurf, der an entsprechende Verschwörungserzählungen des rechten Spektrums erinnert. Auch der rassistisch konnotierte Begriff "Remigration" findet sich im Programm.

AfD ist in Umfragen die stärkste Partei

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des NDR vom Mai kam die AfD in MV auf 36 Prozent der Wähler*innen-Stimmen. Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kam auf 27 Prozent. Die AfD festigte demnach ihren ersten Platz aus vorhergehenden Umfragen, die SPD verkürzte den weiterhin deutlichen Abstand aber leicht.



Die CDU kam auf 10 Prozent und lag damit hinter der Linken mit 13 Prozent. Das BSW erreichte 5 Prozent, die Grünen 4; die FDP spielte prozentual keine nennenswerte Rolle. Trotz der starken Umfragewerte gilt eine Regierungsbeteiligung der AfD mangels erkennbarer Koalitionsoptionen als offen. Als Ministerpräsidentenkandidat tritt Landeschef Leif-Erik Holm an. Der Bundestagsabgeordnete verzichtete auf einen Listenplatz und will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig das Schweriner Direktmandat abnehmen. Gewählt wird am 20. September. (cw/dpa)