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Sommerliche Hochzeit in Saint-Tropez

Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne haben Ja gesagt

Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher hat am Samstag in Saint-Tropez seinen Verlobten Étienne Bousquet-Cassagne geheiratet. Die Zeremonie wurde für ihre Hochzeitsdoku von Sky-Kameras begleitet.


Ralf Schumacher (r.) mit Partner Etienne Bousquet-Cassagne bei der Sky-Programmpräsentation im April 2026 (Bild: Sky Deutschland)
  • Heute, 09:09h 2 Min.

Saint-Tropez

Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (50) und sein Verlobter Étienne Bousquet-Cassagne (36) haben am Samstagnachmittag in Saint-Tropez geheiratet. Um 17:18 Uhr betraten die beiden laut "Bild"-Zeitung im identischen dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd und hellblauer Krawatte das Rathaus der südfranzösischen Stadt. Kameraleute des Bezahlsenders Sky begleiteten das Paar, das dort in der Dokumentation "Ralf und Étienne  Wir sagen Ja" zu sehen ist.

Unter den Geladenen befand sich laut "Bild" auch Peter Hardenacke (50), Sky-Formel-1-Experte und Ralf Schumachers Kollege. Hardenacke ließ keinen Zweifel daran, wie er die Verbindung einschätzt. Gegenüber der Zeitung sagte er: "Ich freue mich für ihn, ich wünsche ihm alles Glück der Welt. Ich glaube, er hat den richtigen Partner gefunden."

Mit dem Luxusmotorboot zur Hochzeitsfeier

Gegen 18 Uhr sollen Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne das Rathaus durch den Hinterausgang verlassen haben. Anschließend soll das frisch vermählte Paar standesgemäß mit einem Luxusmotorboot zur eigentlichen Feier in ein Restaurant gefahren sein.

Auf dem Weg zur Hochzeit nimmt das Paar seine Fans in der Sky Original Doku-Follow "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" mit. Ab dem 21. Mai starteten die Folgen bei Sky und Wow, die letzte Episode begleitet sie an ihrem großen Tag und ist ab dem 6. Juni zu sehen.

Ihre Kennenlerngeschichte

Kennengelernt haben sich der ehemalige Rennfahrer und der französische Geschäftsmann in Monaco. Dort tauschten die beiden ihre Handynummern aus, wie Bousquet-Cassagne in der Doku erzählte. Seit 2022 sind sie ein Paar. In der zweiten Folge besuchten sie gemeinsam das Luxushotel, in dem später ihr erstes Date stattfand  und erinnerten sich an die Anfänge ihrer Beziehung.

"Ich war verliebt auf den ersten Blick", erzählte Ralf Schumachers Partner strahlend. "Bei mir hat's etwas länger gedauert", erwiderte Ralf. Étienne erinnerte sich, dass er zunächst mehrfach vergeblich versucht habe, Kontakt aufzunehmen: "Ich habe ihm zwei, drei, nein, fünf Nachrichten geschickt, aber nie eine Antwort bekommen." Einige Monate später meldete sich Ralf schließlich doch  und aus den beiden wurde ein Paar. Im Juli 2024 machte Schumacher die Beziehung öffentlich, verbunden mit seinem schwulen Coming-out. (cw/spot)

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Saint-Tropez
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