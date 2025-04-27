Heute, 11:26h 1 Min.

Gleich zwei queer­feindliche Vorfälle ereigneten sich an diesem Wochenende im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. Das meldete die Polizei am Sonntag.



Laut Polizeibericht hielt sich am frühen Sonntagmorgen (31. Mai 2026) eine 25-jährige Person in einer Diskothek in der Heiligkreuzgasse auf. Gegen 2:40 Uhr befand sie sich im Bereich der Bar, als ein 22- Jähriger sie im Vorbeigehen queer­feindlich beleidigte. Die alarmierte Streife fertigte eine Anzeige und entließ den 22- Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.



Am Samstagmorgen (30. Mai 2026) wartete eine 19-jährige Person gegen 5:15 Uhr an der Haltestelle Elisabethenstraße auf den Bus. Dort umzingelte sie plötzlich eine Gruppe von acht bis Personen, woraus ein Täter sie schlug und queer­feindlich beleidigte.Das Ganze setzte sich auch auf der Fahrt im Bus der Linie 63 fort, bis alle das Fahrzeug an der Hauptwache verließen. Hier flüchtete die Personengruppe in unbekannte Richtung. Die 19-Jährige erstattete Anzeige auf dem nahegelegenen Polizeirevier.



Der Haupttäter wird im Polizeibericht wie folgt beschrieben: "männlich, schwarzafrikanischer Phänotyp, bekleidet mit einer Bluejeans, einem weißen T-Shirt, schwarzen Schuhen und einer Basecap".



Die Polizei bittet Zeug*­innen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei unter der Telefonnummer (069)10-400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (cw)