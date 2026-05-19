Lesbisch und nichtbinär, das passt prima zusammen

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Heute, 13:51h 6 Min.

Das erste Mal begegnete ich Toni Karat 2023. Wir beide und noch weitere schriftstellernde Menschen waren im Rahmen der "Langen Nacht der Literatur" im Berliner Kinomuseum (damals in der Schönleinstraße in Kreuzberg) zu Lesungen eingeladen. Das Motto "Diversität  wat sonst?" Diversität kann Toni besonders gut, was nicht nur die Biografie bestätigt, sondern ebenso das künstlerische Spektrum  und dass darin queer und kreativ Synonyme sind, versteht sich damit von selbst. Dann gab es 2025 das Projekt "Trans*Aktivismus  ein Blick zurück in die Zukunft" im SO36.



Im SO36-Archiv war eine Videoaufzeichnung einer Podiumsdiskussion von 1995 zum Thema trans aufgetaucht  und die sollte als Zusammenschnitt gezeigt werden, umrahmt von einer Podiumsdiskussion. Wo stand trans damals vor dreißig Jahren, und wo steht die Community heute? Toni war diejenige Person, die für die Filmbearbeitung im Orga-Team zuständig war. Bei Film und Fotografie ist Toni schon eine Weile zu Hause  das weiß inzwischen nicht nur die queere Community der Hauptstadt. Aber die künstlerischen Anfänge lagen ursprünglich ganz wo anders.

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Als Kind trug Toni gerne einen Schlips



Früh übt sich: Toni Karat mit Schlips (Bild: Marianne Bothoff)

Wir trafen uns in einer gemütlichen Ecke in Neukölln, und Toni erzählte Geschichten aus einem ziemlich bewegten Leben, womit meine Porträtreihe mit queeren Erfolgsgeschichten endlich bei einer Lesbe angekommen ist. Wurde auch wirklich Zeit. Dass in Tonis Biografie außerdem die Genderfrage von Anfang eine Rolle spielte und zu den prägenden Erinnerungen gehörte, versteht sich fast von selbst. Denn schon als Kind wählte Anna für sich den Namen Toni und gefiel sich besonders in der Rolle eines Jungen und trug außerdem gerne einen Schlips. Heute lautet die Selbstdefinition nichtbinär, wobei Toni immer wieder zu hören bekommt, das ginge doch gar nicht zusammen  lesbisch und nichtbinär.



Von wegen. Wie gut das geht, beweist Toni im Leben jeden Tag aufs Neue. Nur die leidige Pronomenfrage nervt. Denn die Auswahl an Neopronomen erscheint uns beiden nicht wirklich als die optimale Lösung. Im Gegenteil. Dass unsere Sprache nicht inklusiv und damit nicht für alle zugänglich ist und Sichtbarkeit verweigert, ist ein Jammer. Da bin ich ganz auf Tonis Seite, denn mich nervt, dass trans ebenfalls nicht in unserer Sprache vorkommt, sondern wir immer dieses Label vorneweg tragen und erklärungsbedürftig geblieben sind. Hoffen wir auf bessere Zeiten  fraglich nur, ob wir die noch erleben.



Umzug nach Berlin kurz vor dem Mauerfall



Angefangen hat alles im Allgäu und zugleich mit einer Flucht aus dieser urbayerischen Bilderbuch-Alpenlandschaft. Denn Toni war 18 Jahre alt und festentschlossen, Kunst zu studieren, genauer gesagt Malerei. Als Vorbild gab es die große Schwester, die bereits Malerin geworden war. Zunächst stand die Düsseldorfer Kunstakademie auf dem Plan, und mit 'prekär' sind die damaligen Lebensverhältnisse ziemlich nett umschrieben  und das ausgerechnet im Schicki-Micki-Düsseldorf.



Im Frühjahr 1989 dann endlich der Sprung nach Berlin. Toni studierte bei Karl Horst Hödicke. Kaum war die Mauer Monate später gefallen, macht sich Toni mit Sack und Pack auf in den wilden Osten. Die Grenzpolizisten staunten nicht schlecht  "was will die denn bei uns?". Aber da gab es bereits einen Platz in einer WG im Prenzlauer Berg, der damals so aussah, als sei der Krieg gerade mal um die Ecke verschwunden.



Toni Karat wünscht sich, dass lesbische Sichtbarkeit auch in den eigenen Reihen gefördert wird (Bild: melting point images)

Keine Chance im konservativen Kunstbetrieb



Die nächste Station hieß Hamburg, nur mit der Malerei wurde es nichts, denn der Professor hatte Toni abblitzen lassen. Doch, ausgestattet mit dem Talent der Improvisation, hieß das jetzt, als DJ in Bars und Clubs aufzulegen, nebenbei hier und da eine Ausstellung unterzubringen und Musik zu machen. Zuständig am Bass trat Toni mit den "Mausi Sisters" und den "Meckatzer Bubn" auf.



Auf die Frage, warum es denn nicht bei der Malerei nach so vielen Jahren Studium blieb, bekam ich die Antwort: Der Kunstbetrieb und speziell auch das Galeriegeschäft sei zumindest damals fest in Männerhand gewesen und einzelne Frauen hatten eigentlich nur Chancen, wenn sie das Rollenspiel gut draufhatten, um die männliche Macht zu bestätigen. Und als maskuline Lesbe sanken die Chancen gleich noch mal tiefer in den Keller.



Weibliche Akte, meinte Toni, durften einfach nicht von Frauen gemalt werden. Als Frau komme man nur nackt ins Museum. Ja, den Kunstmarkt habe Toni als ziemlich konservativ erlebt. Aber dafür gab es 1997 wieder Berlin und ein mehr oder weniger selbstbestimmtes Leben als DJ an legendären Orten wie dem SO36 und dem Ostgut, dem Vorläufer des Berghain. Außerdem wurde Toni zur ersten weiblichen Resident-DJ im SchwuZ  und ich komme dabei ins Staunen, wie lange bestimmte Dinge auch in der Community dauern, um endlich wirklich zu werden.

Film mit erotischen Selbstinszenierungen

Wie gesagt, Toni liebt und lebt die Diversität, weshalb nach Malerei und Musik schließlich noch die Fotografie und vor allem der Film hinzukam  und dem Film soll auf jeden Fall die Zukunft gehören. Als Einstieg gab es 2022 "Narcissism: The Auto-Erotic Images", der danach eine Tour durch zahlreiche Festivals machte und beim Berliner Pornfilmfestival 2022 ausgezeichnet wurde. Der abendfüllende Film präsentiert Menschen in ihren erotischen Selbstinszenierungen, aufgenommen in einem alten, staubigen Berliner Dachboden. Den für gewöhnlich negativ konnotierten Begriff Narzissmus versteht Toni als eine positiv besetzte Selbstliebe, als die Akzeptanz des eigenen Körpers, seiner Ausstrahlung und seines Begehrens.



| Direktlink | Trailer zum Film "Narcissism: The Auto-Erotic Images"

Menschen zu finden, die bei diesem Film mitmachten, war nicht einfach  weil eben Narzissmus negativ wahrgenommen wird. Aber Toni ist von dem positiven Potential überzeugt und das Feedback auf den Film, all die Publikumsreaktionen vermittelten, ja, da steckt tatsächlich mehr drin  letzten Endes auch etwas Politisches. "Mein Film wird oft als Dokumentation über eine sexpositive Szene in Berlin behandelt", erklärte Toni in einem Interview für die "Junge Welt", "in Wahrheit ist es aber ein feministischer Film  für alle, die nicht weiß und heteromännlich sind".



Und dann geht es natürlich auch um die lesbische Sichtbarkeit: "Das Lesben eigentlich nur als Objekt in Mainstreampornos vorkommen, liegt in der Natur der Sache  mit dem Resultat, dass am Ende doch noch ein Mann kommt, auf den sie abfahren." Toni wünscht sich, dass lesbische Sichtbarkeit auch in den eigenen Reihen gefördert wird. Gerade darum wollte sie auf den Putz hauen und mehr Narzissmus wagen.



Begleitet wurde der Film von dem in eigener Regie produzierten und erfolgreichen Fotobuch "Narcissism", in dem sich 39 Protagonist*innen vor der Kamera präsentieren. Gewidmet hat Toni das Buch ihrer Urgroßtante Toni Raschig (1876-1958), die in der DDR lebte, Frauenrechtlerin und Lesbe war  ein "kesser Vater" wie aus dem Buche. Toni und Toni  nicht nur eine verwandtschaftliche Beziehung. Eher so, als ob da noch viel mehr über die Generationen hinweg weitergegeben wurde.



| Direktlink | Ein Blick ins Fotobuch "Narcissism"

Bei der Filmarbeit wird es auch die nächste Zeit bleiben, denn da gibt es einen großen Plan  eine neue abendfüllende Dokumentation, bestehend aus drei Porträts, von denen sich zwei in der Produktionsphase befinden. Wenn alles gut läuft, könnte davon 2027 eventuell etwas in den Festivals gezeigt werden. Doch, was immer da entstehen mag, dass in den Filmen eine politische Botschaft eingeschrieben sein wird, ist für die Filmemacher*in Toni Karat eine selbstverständliche künstlerische Verantwortung. Klar, Sinn und Sinnlichkeit sind die zwei Seiten ein und derselben Sache.