Die Geissens schwärmen von Ralf Schumachers Hochzeit

Heute, 16:15h 2 Min.

Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (50) hat am Samstag in Saint-Tropez seinen Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) geheiratet (queer.de berichtete). Unter den Gästen befanden sich Carmen Geiss (61) und Ehemann Robert Geiss (62). Am Sonntag ließen sie den besonderen Tag nun Revue passieren.



"Was für eine Hochzeit", schwärmen sie bei Instagram. "Ralf und Étienne haben gestern wirklich alles übertroffen. Es gab Feuerwerk, fantastische Gespräche, großartige Menschen und jede Menge unvergessliche Momente. Einfach eine Party, die man so schnell nicht vergisst!"



Ein persönliches Kunstwerk als Geschenk



Ein besonders lustiger Moment auf der Feier habe sich bei den Ansprachen ergeben: "Étienne hat seine Rede auf Deutsch gehalten und Ralf seine auf Englisch  irgendwie haben die beiden da wohl die Rollen getauscht", heißt es in dem Instagram-Post der Geissens mit einem lachenden Emoji. Die Reden seien "unglaublich emotional" gewesen und hätten nicht nur die beiden "tief berührt".

Ein dazugehöriger Clip zeigt Ralf Schumacher und seinen Ehemann, wie sie das Geschenk der Geissens öffnen: ein eigens angefertigtes Pop-Art-Gemälde des schwulen Paares. Die Frischvermählten bedankten sich bei ihren Gästen mit einer innigen Umarmung.



Die Geissens verraten in ihrem Posting zudem, dass es mit den Feierlichkeiten noch nicht vorbei ist: "Jetzt ist Tag zwei des Hochzeitsmarathons geschafft und gleich geht es schon weiter. "

Eigene Hochzeitsdoku

Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne werden auch noch Einblicke in ihre Hochzeit liefern. Die Vorbereitungen sowie die Feier sind in der Sky Original Doku "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" zu sehen. Die beiden ersten Episoden waren ab 21. Mai bei Sky und Wow verfügbar, Episode drei ab 28. Mai und das Finale rund um die Trauung wird ab 6. Juni auf Sky und Wow, sowie linear auf Sky One um 20:15 Uhr ausgestrahlt (queer.de berichtete).



Kennengelernt haben sich der ehemalige Rennfahrer und der französische Geschäftsmann in Monaco. Seit 2022 sind sie ein Paar. Im Juli 2024 ging Schumacher den Schritt an die Öffentlichkeit  verbunden mit seinem Coming-out (queer.de berichtete). Seitdem zeigen sich die beiden regelmäßig auf Social Media und lassen ihre Follower*innen an ihrem gemeinsamen Alltag teilhaben. (cw/spot)