Wenn Vorurteile zu HIV den Alltag belasten

Heute, 06:00h 4 Min.

Für HIV-positive Menschen ist heutzutage ein langes und gutes Leben möglich. Trotzdem gibt es eine Belastung, die für viele im Alltag weiterhin spürbar ist: Stigmatisierung und Diskriminierung. Vorurteile, Unsicherheit und veraltete Bilder halten sich hartnäckig und können die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen.



Wenn alte Bilder stärker sind als Fakten



Stigmatisierung bedeutet, dass Menschen allein aufgrund ihres HIV-Status negativ bewertet oder in eine Schublade gesteckt werden. Diskriminierung geht noch einen Schritt weiter: Dann kommt es zu konkreter Benachteiligung  etwa im Dating, im sozialen Umfeld oder sogar im Gesundheitswesen.



Oft steckt dahinter nicht HIV selbst, sondern fehlendes Wissen. Noch immer halten sich überholte Vorstellungen aus den 1980er Jahren. Gleichzeitig wissen viele Menschen zu wenig darüber, was Leben mit HIV heute bedeutet und wie HIV tatsächlich übertragen wird.



Dabei ist ein Punkt besonders wichtig: Menschen mit HIV unter wirksamer Therapie und mit nicht nachweisbarer Viruslast können HIV sexuell nicht übertragen (N=N: nicht nachweisbar = nicht übertragbar).1,2 Unabhängig davon gilt, dass im Alltag  unabhängig von der Viruslast  sowieso keine Ansteckungsgefahr besteht.

Auch Selbststigmatisierung kann belasten

Belastend sind nicht nur Reaktionen von außen. Manche Menschen mit HIV erleben auch Selbststigmatisierung: Sie schämen sich, machen sich Vorwürfe oder werten sich selbst aufgrund der Infektion ab. Das ist etwas anderes als äußere Stigmatisierung  kann aber genauso auf das Wohlbefinden wirken. Gerade deshalb ist solides Wissen über HIV so wichtig. Wer die eigene Situation gut versteht, kann sich leichter von falschen Bildern lösen und einen Umgang finden, der nicht von Angst oder Abwertung geprägt ist.

Diskriminierung häufig dort, wo man sie am wenigsten erwartet

Besonders schmerzhaft ist es, wenn Zurückweisung in Bereichen passiert, in denen eigentlich Vertrauen wichtig wäre. Das gilt für Dating und Sexualität  aber auch für das Gesundheitswesen. In der Umfrage "positive stimmen 2.0" berichteten 56 % der befragten Menschen mit HIV, in den letzten 12 Monaten im Gesundheitswesen mindestens eine negative Erfahrung aufgrund ihres HIV-Status gemacht zu haben.3



Vorurteile können auch ganz konkrete Folgen im Alltag haben. Zum Beispiel:



● Medikamente werden versteckt, damit niemand sie entdeckt.

● Einnahmesituationen werden vermieden, aus Sorge, beobachtet zu werden.

● Unangekündigter Besuch kann Stress auslösen.

● Der HIV-Status läuft innerlich ständig mit, obwohl man sich eigentlich Entlastung wünscht.



Spätestens hier geht es nicht mehr nur um HIV, sondern auch um Wohlbefinden, Selbstbild und mentale Entlastung.



Bild: ViiV Healthcare

Quellen



1 Eisinger et al., JAMA February 5, 2019 Volume 321, Number 5 (Reprinted).

2 Leitlinien der European AIDS Clinical Society (EACS), Version 13.0, Stand Oktober 2025.

3 Deutsche Aidshilfe, "positive stimmen 2.0" Umfrage zu HIV-bezogener Diskriminierung.

4 Devonald M et al., 20th European AIDS Conference (EACS) 2025. Poster MeP09.5.LB.

Wenn HIV im Alltag vor allem mit Sorge, Verheimlichung oder innerem Druck verbunden ist, lohnt sich ein ehrlicher Blick auf die eigene Therapie. Du musst solche Belastungen nicht akzeptieren, denn heute gibt es unterschiedliche Therapieoptionen und Darreichungsformen.besser zum eigenen Leben passen.Eine aktuelle europäische Befragung zeigt: Viele Menschen sprechen nicht regelmäßig mit ihrer behandelnden Praxis über neue Therapieoptionen  und ein Teil berichtet sogar, solche Gespräche noch nie geführt zu haben.Wenn du also merkst, dass dich Themen belasten, ist das ein guter Anlass, mit deiem/r Ärzt*in zu sprechen.● In welchen Situationen kostet mich HIV im Alltag gerade besonders viel Kraft?● Hängen diese mit Sichtbarkeit, Verheimlichung oder innerer Druck zusammen  und was könnte mir helfen, damit besser umzugehen?● Welche Therapieoptionen kommen für mich infrage, wenn ich mir im Alltag mehr Entlastung wünsche?So kannst du gemeinsam mit deinem/r Ärzt*in die Therapieoption finden, die am besten zu deinem Alltag passt.Unterstützt von ViiV HealthcareNP-DE-HVU-ADVR-260008