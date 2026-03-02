Elon Musks trans Tochter modelt für Rihannas Pride-Kampagne



Vivian Jenna Wilson etabliert sich immer mehr als Model  ihr transphober Vater dürfte nicht begeistert sein (Bild: Savage X Fenty)

Heute, 13:08h 2 Min.

Popstar und Unternehmerin Rihanna setzt in ihrer diesjährigen Pride-Kampagne für ihr Label Savage X Fenty auf ein prominentes queeres Gesicht: Vivian Jenna Wilson. Die 22-jährige trans Frau präsentiert in der Kampagne Dessous mit queerfreundlichen Botschaften und wird von der Marke als Verkörperung von Selbstbestimmung und Sichtbarkeit inszeniert. Savage X Fenty kommentierte die Bilder mit den Worten: "Vivian is exactly who she said she is" (Vivian ist genau die, für die sie sich ausgegeben hat). Anlass ist der Pride Month, also der CSD-Monat, der im Juni gefeiert wird.



Für Wilson ist es bereits die zweite Zusammenarbeit mit dem Label. Bereits Anfang des Jahres war sie Teil einer Valentinstagskampagne von Savage X Fenty (queer.de berichtete). Rihanna betonte damals, ihre Marke wolle Menschen dabei unterstützen, "Liebe in all ihren Formen zu feiern" und sich selbstbewusst zu fühlen.

Savage X Pride ist eine 2018 von Rihanna gegründete Dessous-Marke. Die Pride-Kampagne die offizielle Werbeaktion für die geschlechtsneutrale Unterwäsche-Kollektion der Marke. Sie wurde in Zusammenarbeit mit der LGBTI-Organisation GLAAD entwickelt. Das Design und die Bildsprache feiern historische Pride-Bewegungen kombiniert mit modernen Alltags-Essentials.



Die Verpflichtung von Wilson für eine Pride-Kampagne hat auch eine politische Dimension. Die junge Aktivistin und Influencerin ist eine der bekanntesten trans Persönlichkeiten der USA. Seit ihrem Coming-out 2020 setzt sie sich öffentlich für trans Rechte ein und hat sich mehrfach kritisch über ihren Vater, den Tech-Milliardär Elon Musk, geäußert. Das Verhältnis zwischen beiden gilt seit Jahren als zerrüttet. Musk erklärte etwa öffentlich, dass seine Tochter von einem "woken Gedankenvirus" und erklärte sie wegen ihrer Geschichtsidentität für tot.



Wilson hat sich in den vergangenen Monaten zunehmend in der Modebranche etabliert. Nach einem Cover für "Teen Vogue" folgten Kampagnen für queere Marken wie Wildfang und TomboyX sowie ein Laufstegdebüt bei der New York Fashion Week. Die Pride-Kampagne von Savage X Fenty dürfte ihre bislang sichtbarste Zusammenarbeit sein. (cw)